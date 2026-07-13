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Lavadora 12Kg con AIDD™

Lavadora 12Kg con AIDD™

WM12MBVX5S6
Vista frontal de Lavadora 12Kg con AIDD™ WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
Vista frontal de Lavadora 12Kg con AIDD™ WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6
LG Lavadora 12Kg con AIDD™, WM12MBVX5S6

Funciones principales

  • Inverter Direct Drive
  • 6 Motion DD
  • Negro Matte Esencial
  • Tambor Acero Inoxidable
  • Lavados con Vapor
  • AIDD™ Inteligencia Artificial
Más
Lavado Inteligente, prendas 18% más protegidas
AI DD™

Lavado Inteligente, prendas 18% más protegidas

Basado en una macro data acumulada de la experiencia de lavado, AI DD™ ofrece los movimientos de lavado óptimos para cuidar su ropa.

*Probado por Intertek en marzo de 2019. Ciclo de algodón con 2 kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional LG (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*AI DD está disponible en 3 ciclos. (Algodón, Tejido mixto, Cuidado fácil).

¿Qué es AI DD™?

¿Qué es AI DD™?

AI DD™ no sólo detecta el peso de las prendas, sino que también detecta las características del tejido a través de la dureza del mismo y asi elige los movimientos óptimos para un mayor cuidado de las prendas.
Maximiza el cuidado de tu ropa con Vapor
Steam™

Maximiza el cuidado de tu ropa con Vapor

La tecnología LG Steam™ elimina el 99.9% de los alérgenos, como los ácaros del polvo que pueden causar alergias o problemas respiratorios.
STEAM

**El ciclo de cuidado de alergias certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99.9% de alérgenos de ácaros del polvo doméstico.
*Probado por Intertek en diciembre de 2018, basado en el estándar AATCC. Ciclo de algodón con la opción "Cuidado de arrugas" (3 camisas mixtas) en comparación con el ciclo de algodón sin opción. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*El cuidado de arrugas está disponible como opción en 6 ciclos.

Elimina el 99.9% de los alérgenos

Elimina el 99.9% de los alérgenos

El vapor elimina el 99.9% de los alérgenos.
Lavadora Inteligente
ThinQ™

Lavadora Inteligente

Con la tecnología ThinQ™, disfruta del lavado inteligente al operar y monitorear tus ciclos de lavado de forma remota, y además poder acceder a la descarga de ciclos adicionales. Comienza a disfrutar de tus lavados a distancia mediante Wifi.

*La compatibilidad con dispositivos iinteligentes que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.

Menos vibración, Menos ruido
Inverter Direct Drive

Menos vibración, Menos ruido

El motor Inverter Direct al estar conectado directamente al tambor disminuye los ruidos y vibraciones, además de ahorrar energía. Este motor posee 10 años de Garantía.
Mayor durabilidad e higiene
Máxima durabilidad

Mayor durabilidad e higiene

Puerta de cristal templado y removedores del tambor de acero inoxidable que aportan mayor durabilidad, higiene y cuidado de las prendas.

*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa en acero inoxidable respecto a la cantidad inicial luego de 12 días.

*Dependiendo de la cantidad de ropa y el tipo de tela, el bloqueo de la puerta no se podra liberar. Si la temperatura del agua es superior a 40°C, el bloqueo de la puerta no se liberara por seguridad.
**El tiempo de duración de liberación es inferior a 3 segundos.

FAQ

Q.

¿Qué es AIDD™ en una lavadora LG?

A.

Las lavadoras AIDD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu ropa en cada carga de lavado. ¿El resultado? La selección automática del ciclo por parte de tu lavadora ofrece una mejor protección de los tejidos, manteniendo tus preciadas prendas en su mejor estado por más tiempo. Los motores Direct Drive™ proporcionan tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz, lo que se traduce en un producto más duradero y eficiente en energía

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para seleccionar el mejor ciclo de lavado para cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de Big Data permite que la lavadora detecte automáticamente características del tejido como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Una protección de tejido un 18% mejor, manteniendo tus prendas en su mejor estado durante más tiempo.

Las lavadoras inteligentes de LG con conexión WiFi también se pueden acceder y controlar mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ en tu teléfono inteligente, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Inicia de forma remota tu electrodoméstico con solo tocar un botón o usando el control de asistente de voz, recibe notificaciones inteligentes cuando una carga de ropa esté completa, monitorea el consumo de energía, realiza el diagnóstico inteligente de problemas, descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo a través de la aplicación ThinQ™.

Q.

¿Qué hace el vapor en una lavadora?

A.

La tecnología Steam™ exclusiva de LG (en modelos seleccionados) aborda eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al comienzo del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluyendo polen y hasta el 99.9% de los ácaros del polvo.

Q.

¿En qué ciclo lavo la ropa?

A.

En términos generales, debes consultar la etiqueta de cuidado en tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Las lavadoras LG con la función AIDD™ pesarán automáticamente tu ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado en consecuencia durante el ciclo.

Q.

¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?

A.

Todas las lavadoras LG vienen en una altura y ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño del tambor / capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm. Se recomienda considerar aprox 100 mm adicionales en la profundidad para la conexión de mangueras.

Lavado rápido y profundo en menos tiempo
TurboWash™

Lavado rápido y profundo en menos tiempo

La tecnología TurboWash™ reduce el tiempo de lavado hasta 20 minutos. Optimiza tiempo, energía y agua de manera eficiente mientras ofrece el mismo rendimiento de lavado.
Lavado óptimo para tus prendas
6Motion DD

Lavado óptimo para tus prendas

Selecciona un programa de lavado y la tecnología 6Motion Direct Drive moverá el tambor en múltiples direcciones, brindando a las telas el cuidado adecuado que cada una de ellas necesita.

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Especificaciones clave

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    12,0

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    600 x 850 x 565

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor

  • OPCIONES ADICIONALES - Cuidado antiarrugas

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

OPCIONES/ACCESORIOS

  • LG TWINWash compatible

    No

OPCIONES ADICIONALES

  • Añadir artículo

    No

  • Pitido de encendido/apagado

  • Bloqueo para niños

  • ColdWash

    No

  • Termino retardado

  • Nivel de detergente

    No

  • Luz en el tambor

  • Limpieza Automática Dispensador

    No

  • Prelavado

  • Inicio Remoto

  • Enjuagar

    5 veces

  • Enjuague+

    No

  • Enjuague+centrifugado

    No

  • Nivel de suavizante

    No

  • Centrifugado

    1400/1200/1000/800/400/No centrifugado

  • Vapor

    No

  • Temperatura

    Frío/20/30/40/60/95 ℃

  • Lavado de Tambor

  • TurboWash

    No

  • Lavar

    No

  • Wi-Fi

  • Cuidado antiarrugas

    No

CÓDIGO DE BARRAS

  • código de barras

    8806096798331

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    12,0

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de reserva

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Botones de Dial + Botones Touch y Pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

DIMENSIONES Y PESOS

  • Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)

    620

  • Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

    1 100

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    600 x 850 x 565

  • Peso (kg)

    68,0

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • Añadir artículo

    No

  • AI DD

  • Reinicio automático

  • Sistema Centum

    No

  • Elevador de tambor

    Elevador delgado de acero inoxidable

  • Luz en el tambor

  • Tambor con relieves

  • Señal de fin de ciclo

  • ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

  • Inverter DirectDrive

  • Patas niveladoras

  • Sensor de carga

  • Tambor de acero inoxidable

  • Vapor

  • Steam+

    No

  • TurboWash360˚

    No

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • Sensor de Vibración

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Calor y frío

  • Nivel de agua

    Auto

MATERIAL Y ACABADO

  • Color exterior

    Essence Matt Black

  • Tipo de puerta

    Cubierta de vidrio templado en color negro

PROGRAMAS

  • Cuidado del bebé con vapor

    No

  • Antialérgico

  • Lavado Automático

    No

  • Cuidado de bebé

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Sábanas

    No

  • Lavado Con Agua Fría

    No

  • Cuidado del Color

    No

  • Algodón

  • Algodón +

  • Lavado de ropa oscura

    No

  • Delicados

    No

  • Descarga de Ciclo

  • Chaqueta de plumas

    No

  • Edredón

    No

  • Cuidado fácil

  • Eco 40-60

    No

  • Cuidado Delicado

    No

  • Higiénico (Sanitización)

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos (Tejidos mixtos)

  • Ropa outdoor

    No

  • Rápido 14 (Velocidad 14)

  • Rápido 30

    No

  • Lavado veloz

    No

  • Lavado+secado rápido

    No

  • Refrescar

    No

  • Enjuague+Centrifugado

    No

  • Lavado Silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Bastas y Cuellos

    No

  • Solo centrifugado

    No

  • Ropa deportiva

  • Tratar Manchas

    No

  • Refrescar con Vapor

    No

  • Limpieza de Tambor

    No

  • TurboWash 39

    No

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

  • Lavado y secado

    No

  • Lana (a mano/lana)

TECNOLOGÍA SMART

  • Descarga de Ciclo

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)

  • Diagnóstico inteligente

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Limpiador Tub Clean

  • Smart Pairing

    No

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