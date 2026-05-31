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Descubre la innovacio'n en lavado y secado

Nuestra selección para ti

Nueva Línea TX

Sólo para ti

Nueva solución de lavado y secado integrada en un solo cuerpo

La torre de lavado LG WashTower™ es un sistema integral que permite lavar y secar de forma simultánea, ofreciendo la solución perfecta a lo que necesitas en la vida: rapidez de lavado, practicidad, funciones inteligentes y diseño con estilo.

Video que muestra las dos caras, lavado y secado, de la nueva washtower

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Una Torre de Lavado LG se ubica de frente con una pared de ventanas detrás. Explicación AI

Una torre de innovación para el lavado

Su Inteligencia Artificial Avanzada con AI DD™ & AI Sensor Dry™, identifican los ciclos de lavado y secado óptimos, minimizando el daño de las prendas.
Una Torre de Lavado LG blanca se instala en una lavandería y una mujer inclinándose para apretar un botón de la máquina.

Una Torre de Lavado LG blanca se instala en una lavandería y una mujer inclinándose para apretar un botón de la máquina.

REDEFINE TU ESPACIO DE LAVADO

LG WashTower en un solo cuerpo es una solución completa, con diseño premium y minimalista y de fácil acceso, que crea una armonía perfecta y eficiente con el espacio.

INTEGRADO & INTUITIVO, PANEL DE CONTROL CENTRAL

Más fácil e intuitivo con gráficos de toque directo, conveniente acceso a todas las funciones, con interfaces de visualización de lavado & secado ingeniosamente separadas. 
Acceso fácil a las funciones con el control central
Acceso fácil a las funciones con el control central

Inteligencia Artificial

Menos suposiciones a la hora de Lavar

Explicación TurboWash 360

Explicación TurboWash 360

MENOS TIEMPO LAVANDO, MÁS TIEMPO PARA TI Turbowash™ 360º

Lava en 29 Minutos con TurboWash™360° que gracias a las múltiples boquillas 3D que disparan agua en cinco direcciones aseguran que cada centímetro de tus prendas sea lavado de manera eficiente. Rápido y delicado cuidado de tus prendas.

*Probado por Intertek. Ciclo normal con opción por defecto basada en 10 libras. Carga AMAM.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Explicación Steam, se ve una camisa blanca dentro de la washtower

AVANZADO E HIGIENICO CUIDADO DE LAS PRENDAS

Con Steam™ viste tus prendas con confianza, sabiendo que el poder del vapor y su ciclo Allergiene remueven hasta el 99.9%* de bacterias y alérgenos.

*Basado en la certificación de la Fundación de Asma y Alergia de América (AAFA), el ciclo Allergiene™ reduce el 99.9% de los alérgenos de los ácaros del polvo y los alérgenos de los gatos. *La marca ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY es una marca registrada de la FUNDACIÓN DE ASMA Y ALERGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS y de ALLERGY STANDARDS LTD. *Probado por Intertek, reduce el 99.9% de las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con el ciclo sanitario.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

DISFRUTA DE FUNCIONES REALMENTE SMART CON LG ThinQ®

*El Servicio de Ayuda para dispositivos inteligentes para el hogar que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y según la configuración individual del dispositivo inteligente para el hogar.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Explicación Inverter direct drive, además de indicar los 10 años de garantía

LARGA DURACIÓN,MENOS RUIDO,MENOS VIBRACIÓN

El motor Inverter Direct Drive de alta eficiencia es súper confiable y realmente silencioso, además proporciona durabilidad y confianza con 10 años de Garantía.

Conoce la Vida Útil de los productos LG

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Conexión y Capacitación Gratis

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***Beneficio de instalación gratis, válido sólo para Chile.
*Las imágenes pueden ser referenciales y diferir del producto real.

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