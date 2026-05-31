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Nuestra selección para ti
- Nueva Línea TX
- TX 25kg Carga Superior
Nueva Línea TX
Sólo para ti
Nueva solución de lavado y secado integrada en un solo cuerpo
La torre de lavado LG WashTower™ es un sistema integral que permite lavar y secar de forma simultánea, ofreciendo la solución perfecta a lo que necesitas en la vida: rapidez de lavado, practicidad, funciones inteligentes y diseño con estilo.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
INTEGRADO & INTUITIVO, PANEL DE CONTROL CENTRAL
Más fácil e intuitivo con gráficos de toque directo, conveniente acceso a todas las funciones, con interfaces de visualización de lavado & secado ingeniosamente separadas.
Inteligencia Artificial
Menos suposiciones a la hora de Lavar
*Probado por Intertek. Ciclo normal con opción por defecto basada en 10 libras. Carga AMAM.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
*Basado en la certificación de la Fundación de Asma y Alergia de América (AAFA), el ciclo Allergiene™ reduce el 99.9% de los alérgenos de los ácaros del polvo y los alérgenos de los gatos. *La marca ASTHMA & ALLERGY FRIENDLY es una marca registrada de la FUNDACIÓN DE ASMA Y ALERGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS y de ALLERGY STANDARDS LTD. *Probado por Intertek, reduce el 99.9% de las bacterias (S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae) con el ciclo sanitario.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
DISFRUTA DE FUNCIONES REALMENTE SMART CON LG ThinQ®
*El Servicio de Ayuda para dispositivos inteligentes para el hogar que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y según la configuración individual del dispositivo inteligente para el hogar.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
Conoce la Vida Útil de los productos LG
***Beneficio de instalación gratis, válido sólo para Chile.
*Las imágenes pueden ser referenciales y diferir del producto real.
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