Se coloca un recuadro rojo con el texto "LG Streaming Week".

Se coloca un recuadro rojo con el texto “LG Streaming Week”.

LG Streaming Week

Descubre las ofertas especiales y explora el entretenimiento

Del 1.º de septiembre al 5 de octubre 

 

Disfruta de ofertas por tiempo limitado disponibles exclusivamente durante la LG Streaming Week. Consigue ahora tu oferta con un beneficio especial. 

Disfruta de una oferta especial en tu LG TV

Abre la aplicación LG Streaming Week para explorar increíbles ofertas por tiempo limitado. LG Streaming Week ofrece una variedad de beneficios especiales tanto para los nuevos propietarios de una LG TV como para los que ya tienen una.

La pantalla de inicio de LG webOS muestra un recuadro rojo con el texto “LG Streaming Week”

*Ofertas válidas solo para modelos de 2018 a 2025 de Smart TV 4K y 8K, StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD y WQHD.

Obtén ofertas por tiempo limitado

Explora y activa las ofertas especiales al instalar la aplicación LG Streaming Week en tu dispositivo habilitado para webOS.

América tvGO international

1 mes gratis en América tvGO

Apple TV

Grandes películas para rentar por menos de $1.000.

Baby Shark World

Obtén un pase de un mes para Baby Shark World

Crunchyroll

¡Obtén 30 días gratis!

DGO

Obtén 20% en DGO por 2 meses

iQIYI

Obtenha 30% de desconto no Plano Premium Anual

Kanto

¡Canta gratis durante un mes con KANTO!

LG Channels

Todo tipo de programas, todo GRATIS

Mega GO

Obtén 1 mes gratis de Plan Full

MUBI

Obtén 3 meses gratis

PLAY.WORKS

Juega Temple Maze sin anuncios en Play.Works

STAGE+

Obtén 3 meses gratis

Cómo canjear tu descuento

Logotipo de LG en un recuadro rojo, número 1 en la parte superior derecha
Paso 1

Abre la aplicación LG Streaming Week en tu televisión.

Íconos de aplicaciones en un recuadro rojo, número 2 en la parte superior derecha
Paso 2

Consulta las ofertas especiales de nuestros socios.

LG TV y control remoto en una caja roja, número 3 en la parte superior derecha
Paso 3

Elige una oferta y disfruta del contenido en tu LG TV.

Se coloca la imagen de LG TV con relleno OLED

Se coloca la imagen de LG TV con relleno OLED

Descubre las televisiones que dan vida a tu contenido

Descubre las televisiones que dan vida a tu contenido Más información

*El contenido, las aplicaciones y las ofertas disponibles pueden variar según el servicio, el país, el producto y la región.

**Las ofertas pueden finalizarse antes debido al número limitado de cupones.

 

*Oferta válida hasta el 5/10/2025. Disponible en modelos LG Smart TV con webOS 5.0 a webOS25. Solo para nuevos suscriptores fuera de Perú. 1 mes gratis con registro en tvgo.pe. Renovación automática al precio local. Se requiere conexión a internet. Aplican T&C en tvgo.pe

 

*La colección termina el 06/10/2025. Se requiere una cuenta de Apple con un método de pago registrado. Aplican términos.

 

*La oferta finaliza el 5 de octubre de 2025. La oferta está disponible en webOS4.0-25 en la aplicación LG Streaming Week. El pase de prueba gratuito por un mes es válido para un solo uso exclusivo de los usuarios que obtengan un código durante el periodo promocional. El plan se renovará al precio habitual de tu región por mes hasta que se cancele. Se aplican los términos y condiciones.

 

*Oferta de prueba gratuita de 30 días de suscripción Crunchyroll Fan disponible para nuevos suscriptores de Crunchyroll que cumplan los requisitos en territorios seleccionados. El plan se renovará automáticamente al precio habitual en tu territorio al finalizar el periodo de prueba. Se aplican condiciones adicionales. Oferta limitada a un canje por cliente.

 

*Promoción válida para clientes que activen DGO en Colombia, Perú, Ecuador y Chile desde la pagina directvgo.com/lg. La promoción aplica sólo para los paquetes base disponibles en directvgo.com/LG, no aplica pra paquetes premium o otros ad ons. Vigencia desde Sepriembre 1, 2025 hasta Octubre 5, 2025.

 

*Oferta válida de 01/09/2025 a 05/10/2025. Disponível em TVs LG modelos: 2018-2025. Disponível a todos os assinantes. Sujeito a termos e condições.

 

*Disponible solo en televisiones inteligentes LG durante la LG Streaming Week, del 1.º de sep. al 5 de oct. de 2025. Los nuevos suscriptores obtienen una prueba gratuita de 30 días, ya sea para la suscripción mensual o anual; se renueva automáticamente al precio de la región para el plan seleccionado, a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. Cancela en cualquier momento para evitar cargos. Se aplican los términos

 

*Promoción válida hasta el 31/10/2025. Disponible en modelos LG desde 2018 en adelante.

Válido solo para nuevos suscriptores de Plan Full. Luego de la promoción se cobrará la mensualidad del plan, a no ser que el cliente cancele antes del último día promocional. Términos y Condiciones en megago.cl

 

*Oferta disponible en todos los modelos LG de 2018 a 2025. Válido únicamente para suscriptores nuevos y que vuelven a suscribirse. El plan se renueva al precio mensual de tu región después del periodo promocional. Se aplican los términos.

 

*Temple Maze está disponible sin anuncios exclusivamente en la aplicación Free Games by Play.Works por tiempo limitado durante la LG Streaming Week de Latinoamérica. Oferta válida solo para televisiones inteligentes LG en las regiones participantes de Latinoamérica. Se requiere una conexión a Internet

 

*La oferta es válida para una suscripción mensual. Los primeros 3 meses son gratis. Posteriormente, se cobrará el precio mensual completo. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento a través de la configuración.

 