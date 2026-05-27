We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor
27-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
«Movimiento fluido en el juego con
frecuencia de actualización de 300 Hz»
«Para ofrecer una frecuencia de actualización de 300 Hz que garantiza imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que minimiza el desenfoque de movimiento.
Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente con cada fotograma.»
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
«1 ms (GtG). Respuesta rápida
para una experiencia de juego óptima.»
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla y ofrece una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los saltos en la imagen, lo que te permite disfrutar de imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma mínimos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
«Siente la emoción del combate real con
y sus colores vivos»
Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB, lo que proporciona una amplia gama cromática que permite una reproducción de colores de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores disfrutar de campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch
Con la aplicación LG Switch, es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de la imagen y el brillo a tu gusto y, a continuación, aplica los ajustes al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 configuraciones y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.
*Este vídeo tiene únicamente fines ilustrativos y puede que no refleje las especificaciones reales del producto.
*Para utilizar correctamente LG Switch, es necesario descargar el software y el manual desde LG.com.
Sincronización dinámica de acción
Al reducir el retraso de entrada con la Sincronización dinámica de acción, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y reaccionar con rapidez.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Prácticamente sin bordes, con un aspecto elegante
Descubre nuestro diseño compacto, que cuenta con una base ajustable con funciones de inclinación, giro, rotación y regulación de altura. Su soporte delgado y despejado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar eficazmente los espacios muertos, al tiempo que aporta un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Todas las especificaciones
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.