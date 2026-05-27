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27-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor

27-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor

27G550B-B
Vista frontal de 27-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor 27G550B-B
side view
rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 300Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs, one DisplayPort 1.4 ports with DSC support, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base
Vista frontal de 27-inch UltraGear™ G5, 300Hz FHD Gaming Monitor 27G550B-B
side view
rear view
Front view of a gaming monitor displayed in a futuristic, neon-styled environment.
Futuristic battle scene displayed on a gaming monitor, showcasing vivid colors with 99% sRGB color gamut, IPS, and HDR certification.
Motorcycle racing scene displayed on a gaming monitor, illustrating a 300Hz refresh rate for fluid gaming motion.
Comparison image showing fast on-screen transitions enabled by a 1ms (GtG) response time, delivering smoother and more responsive gameplay visuals on a gaming monitor.
Racing scene from Assetto Corsa Competizione displayed on a gaming monitor, featuring Adaptive Sync support with NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium for smooth, tear-free gameplay.
This image shows an UltraGear™ gaming monitor in a desk setup displaying a game scene, with icons indicating 3-side borderless design, height adjustment, tilt support, and wall mount compatibility.
Feature overview image showing a gaming monitor interface with Dual Mode display adjustment, Smart Screen Split for multitasking layouts, one-click video call launch, and a Personalized Picture Wizard for customized screen settings.
Rear view of a gaming monitor showing its connectivity ports, including two HDMI™ 2.0 inputs, one DisplayPort 1.4 ports with DSC support, and 3-pole H/P out.
Front and side views of a gaming monitor illustrating its overall dimensions and profile design.
Rear view of the monitor showing the stand attachment area and rear ports
Top view
Front view of the monitor stand and base

Funciones principales

  • 27-inch FHD (1920x1080) IPS display
  • 300Hz Refresh Rate, 1ms (GtG) Response Time
  • HDR 10 with sRGB 99% (Typ.), Support 16.7 M Colors
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 3-Side virtually borderless design
  • Clutter-free L-Stand
Más
El logotipo de UltraGear™ en una sala futurista iluminada con luces de neón.

El logotipo de UltraGear™ en una sala futurista iluminada con luces de neón.







Monitor para juegos FHD de 27 pulgadas y 300 Hz

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27G550B en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27G550B en una sala futurista iluminada con luces de neón.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Esta imagen muestra las características principales de un monitor para juegos de LG, entre las que se incluyen una frecuencia de actualización de 300 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB para unas imágenes nítidas, una experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos de ritmo trepidante y un diseño prácticamente sin bordes que permite una experiencia inmersiva.

Esta imagen muestra las características principales de un monitor para juegos de LG, entre las que se incluyen una frecuencia de actualización de 300 Hz para un movimiento fluido, una pantalla IPS con HDR y una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB para unas imágenes nítidas, una experiencia de juego fluida gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para juegos de ritmo trepidante y un diseño prácticamente sin bordes que permite una experiencia inmersiva.

Velocidad Color Usabilidad

«Movimiento fluido en el juego con
frecuencia de actualización de 300 Hz»

«Para ofrecer una frecuencia de actualización de 300 Hz que garantiza imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que minimiza el desenfoque de movimiento.

Sumérgete en una experiencia de juego más envolvente con cada fotograma.»

Imagen de una carrera de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 300 Hz del UltraGear™ 27G550B, que garantiza un movimiento fluido y nítido en los videojuegos.

Imagen de una carrera de motos que ilustra la frecuencia de actualización de 300 Hz del UltraGear™ 27G550B, que garantiza un movimiento fluido y nítido en los videojuegos.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

«1 ms (GtG). Respuesta rápida
para una experiencia de juego óptima.»

El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) está diseñado para reducir el efecto fantasma inverso, lo que ayuda a mantener transiciones más nítidas en pantalla y ofrece una experiencia de juego más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

Imagen comparativa que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 27G550B, con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), para disfrutar de imágenes más fluidas durante el juego.

Imagen comparativa que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 27G550B, con un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), para disfrutar de imágenes más fluidas durante el juego.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Reduce al mínimo los efectos de tearing y los retrasos gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium. Disfruta de una reducción significativa del tearing y los saltos en la imagen, lo que te permite disfrutar de imágenes fluidas con un desenfoque de movimiento y un efecto fantasma mínimos.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27G550B, en la que se comparan los modos «Desactivado» y «Activado», lo que ilustra un movimiento más fluido y una reducción del efecto tearing gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Escena de carreras mostrada en el monitor UltraGear™ 27G550B, en la que se comparan los modos «Desactivado» y «Activado», lo que ilustra un movimiento más fluido y una reducción del efecto tearing gracias a la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

«Siente la emoción del combate real con
y sus colores vivos»

Nuestro monitor ofrece una cobertura del 99 % del espacio de color sRGB, lo que proporciona una amplia gama cromática que permite una reproducción de colores de alta fidelidad gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego envolvente. Permite a los jugadores disfrutar de campos de batalla espectaculares tal y como los concibieron los desarrolladores del juego.

Logotipo de la pantalla IPS.

El monitor LG IPS™ ofrece una precisión cromática excepcional y un amplio ángulo de visión.

Logotipo de HDR 10.

HDR 10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.  

Logo sRGB 99%.

Con una cobertura del 99 % del espectro sRGB, es una solución ideal para una reproducción precisa del color.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

Escena de una batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, que destaca por sus colores vivos y su gran contraste, con explosiones brillantes, planetas resplandecientes y naves espaciales detalladas sobre un colorido fondo cósmico.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Control más inteligente y cambio fluido con LG Switch

Con la aplicación LG Switch, es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el uso diario. Gestiona sin esfuerzo la configuración de tu monitor: ajusta la calidad de la imagen y el brillo a tu gusto y, a continuación, aplica los ajustes al instante mediante una tecla de acceso rápido. La aplicación también te permite dividir la pantalla en 11 configuraciones y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, lo que aporta aún más comodidad a tu configuración.

Descargar
En este vídeo se explica cómo configurar tu monitor con la aplicación LG Switch.

Racing scene displayed on the UltraGear™ 27G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

*Este vídeo tiene únicamente fines ilustrativos y puede que no refleje las especificaciones reales del producto.

*Para utilizar correctamente LG Switch, es necesario descargar el software y el manual desde LG.com.

Sincronización dinámica de acción

Al reducir el retraso de entrada con la Sincronización dinámica de acción, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y reaccionar con rapidez.  

Estabilizador de negros

El Estabilizador de negros mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y mejorando la claridad para una navegación más fluida a través de entornos con sombras o cambios repentinos de luz.  

Punto de mira

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de disparo.  

Contador de FPS

El contador de FPS te permitirá ver cómo se está cargando todo. Ya sea que estés editando, jugando o viendo una película, cada fotograma importa, y con el contador de FPS, tendrás datos en tiempo real.  

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

Prácticamente sin bordes, con un aspecto elegante

Descubre nuestro diseño compacto, que cuenta con una base ajustable con funciones de inclinación, giro, rotación y regulación de altura. Su soporte delgado y despejado está diseñado para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar eficazmente los espacios muertos, al tiempo que aporta un aspecto más elegante y refinado a tu configuración.

Icono de giro.

Giro

Icono de inclinación.

Inclinación

Icono de altura ajustable.

Altura

Icono de pivote.

Pivote

Esta imagen muestra un monitor para juegos UltraGear™ en un escritorio, en el que se ve una escena de un videojuego; los detalles ampliados resaltan el diseño sin bordes de la pantalla y el elegante soporte, que parece flotar.

Esta imagen muestra un monitor para juegos UltraGear™ en un escritorio, en el que se ve una escena de un videojuego; los detalles ampliados resaltan el diseño sin bordes de la pantalla y el elegante soporte, que parece flotar.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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