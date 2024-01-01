About Cookies on This Site

Monitor gaming UltraGear™ IPS QHD 200 Hz de 27 pulgadas

Monitor gaming UltraGear™ IPS QHD 200 Hz de 27 pulgadas

27G610A-B
Vista frontal
Vista lateral de -15 grados
Vista lateral de +15 grados
Vista lateral
Vista trasera con luces encendidas
Vista trasera con luces apagadas
vista trasera en perspectiva
Vista frontal del monitor con el soporte bajado.
Vista lateral de 15 grados de un monitor inclinado
vista lateral de un monitor inclinado
Vista superior
Vista superior del monitor giratorio de +30grados
Vista superior del monitor giratorio de +30grados
Vista superior del monitor giratorio de -30 grados
Vista cercana del emblema trasero.
Funciones principales

  • Resolución: 2560 X 1440 (QHD)
  • Frecuencia de actualización: 200 Hz
  • Tiempo de respuesta: 1ms (GtG)
  • sRGB 99% (Típico)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • HDMI 2.0
Más
Imagen frontal del monitor para juegos UltraGear™ 27g610a.

Monitor gaming IPS QHD 200 Hz de 27 pulgadas

Vista frontal del monitor para juegos LG UltraGear™ 27G610A sobre su base hexagonal, situado en un pasillo futurista iluminado con luces de neón; la pantalla muestra vívidos remolinos morados y rojos con el logotipo de UltraGear en el centro.

Vista frontal del monitor para juegos LG UltraGear™ 27G610A sobre su base hexagonal, situado en un pasillo futurista iluminado con luces de neón; la pantalla muestra vívidos remolinos morados y rojos con el logotipo de UltraGear en el centro.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Collage de cinco mosaicos destacados del LG UltraGear™ 27G610A: marco del monitor con el texto «27″ QHD 2560×1440»; escena de batalla de ciencia ficción con la etiqueta «sRGB 99 % (típico) y VESA DisplayHDR™ 400»; imagen de una motocicleta con desenfoque de movimiento marcada con «200 Hz»; imagen de una nave espacial con la etiqueta «1 ms (GtG)»; y un primer plano de un cable HDMI con la etiqueta «HDMI 2.0».

Collage de cinco mosaicos destacados del LG UltraGear™ 27G610A: marco del monitor con el texto «27″ QHD 2560×1440»; escena de batalla de ciencia ficción con la etiqueta «sRGB 99 % (típico) y VESA DisplayHDR™ 400»; imagen de una motocicleta con desenfoque de movimiento marcada con «200 Hz»; imagen de una nave espacial con la etiqueta «1 ms (GtG)»; y un primer plano de un cable HDMI con la etiqueta «HDMI 2.0».

La palabra «DISPLAY» en letras grandes degradadas centradas sobre un fondo oscuro con un recuadro delgado que se extiende desde la izquierda.

Claridad que te permite mantener el control

Con su amplia pantalla QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas, UltraGear ofrece un lienzo que puede ayudar a mejorar la claridad visual y los detalles. La alta densidad de píxeles contribuye a obtener imágenes más nítidas y una mayor precisión, lo que ofrece una experiencia más atractiva.

Primer plano del monitor LG UltraGear™ 27G610A en pantalla, que muestra una escena de batalla de un juego de ciencia ficción con naves espaciales y mechas futuristas. El texto superpuesto destaca la resolución y la relación de aspecto: «16:9 QHD 2560×1440».

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Sumérgete en los colores reales, conquista el juego.

Nuestro monitor para juegos es compatible con un amplio espectro de colores, con una cobertura del 99 % del espacio sRGB (típico), lo que permite reproducir colores de alta fidelidad con VESA DisplayHDR™ 400 y disfrutar de una experiencia de juego realista.

Guerreros blindados futuristas luchando con armas de energía en una ciudad iluminada por neones.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Las funciones anteriores pueden variar en función de las condiciones reales de uso del usuario.

La palabra «DISPLAY» en letras grandes degradadas centradas sobre un fondo oscuro con un recuadro delgado que se extiende desde la izquierda.
Vista lateral de un monitor con la imagen de un arquero de videojuego en la pantalla.

Movimiento fluido en los juegos

Para ofrecer una frecuencia de actualización de 200 Hz con imágenes fluidas y nítidas, al tiempo que se minimiza el desenfoque de movimiento. Sumérgete en una experiencia de juego más inmersiva con cada fotograma.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Velocidad abrumadora, sumérgete en el mundo de los videojuegos

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, te permite disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).

La palabra «TECHNOLOGY» en letras grandes degradadas centradas sobre un fondo oscuro con un recuadro delgado que se extiende desde la izquierda.

Certificado con una tecnología ampliamente adoptada.

Equipado con AMD FreeSync™ Premium, este monitor garantiza imágenes fluidas y sin interrupciones, así como una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.

La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de las imágenes del juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un avión futurista se ve distorsionada con desgarros y saltos, mientras que a la derecha la misma escena aparece suave y fluida con brillantes rastros de movimiento. El encabezado dice «Certificado con una tecnología ampliamente adoptada», destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Imagen que muestra el logotipo de certificación AMD FreeSync™ Premium en negro, centrado sobre un fondo beige claro.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Sincronización dinámica de acciones

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

Estabilizador negro 

El estailizador negro ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a navegar rápidamente a través de explosiones de destellos.

Cruz

El punto de mira está fijado en el centro para mejorar la precisión del disparo.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Compacto y elegante 

Disfrute de nuestro diseño prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable que permite girar, inclinar y regular la altura. El soporte en L, que evita el desorden, y el amplio rango de ajuste giratorio están diseñados para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar eficazmente el espacio muerto.

Ícono giratorio ajustable

Giratorio

-30° ~ 30°

Ícono de inclinación ajustable

Inclinación

-5° ~ 20°

'-5° ~ 20°
ícono de altura ajustable

Altura

110mm

ícono de eje

Eje 

En sentido de las manecillas del reloj

Vista frontal y trasera del monitor para juegos UltraGear™ 27g610a, que muestra una escena de carreras futurista en la pantalla.
Ícono HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

ícono de Displayport

DisplayPort 1.4 x1

Con DSC  

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSION/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    "613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) / 613.2 x 434.1 x 224.5(Abajo)"

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Peso con Peana [kg]

    5.3

  • Peso sin Peana [kg]

    3.5

  • Peso empaquetado [kg]

    7.1

CARACTERISTICAS

  • HDR 10

    SI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Efecto HDR

    SI

  • Calibrado de color en Fabrica

    SI

  • Debilidad de Color

    SI

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Estabilizador de Negros

    SI

  • Contador de FPS

    SI

  • Ahorro inteligente de energia

    SI

POTENCIA

  • Tipo

    Fuente de alimentación externa (adaptador)

INFO

  • Nombre del producto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI(2ea)

  • DisplayPort

    SI(1ea)

  • Version DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3 polos (Solo sonido)

PANTALLA

  • Tamano [Pulgada]

    27

  • Tamano [cm]

    68.4

  • Resolucion

    2560 x 1440

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Brillo (Min.)[cd/m²]

    320cd/m²

  • Brillo (Tip.)[cd/m²]

    400cd/m²

  • Gama de Color (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Color (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Numero de colores)

    16.7M

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG más rápido)

  • Angulo de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MECANICO

  • Ajustes de posicion de la pantalla

    Inclinación/giro/altura/eje

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

Qué opina la gente

