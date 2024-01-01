We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming UltraGear™ IPS QHD 200 Hz de 27 pulgadas
Claridad que te permite mantener el control
Con su amplia pantalla QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas, UltraGear ofrece un lienzo que puede ayudar a mejorar la claridad visual y los detalles. La alta densidad de píxeles contribuye a obtener imágenes más nítidas y una mayor precisión, lo que ofrece una experiencia más atractiva.
Sumérgete en los colores reales, conquista el juego.
Nuestro monitor para juegos es compatible con un amplio espectro de colores, con una cobertura del 99 % del espacio sRGB (típico), lo que permite reproducir colores de alta fidelidad con VESA DisplayHDR™ 400 y disfrutar de una experiencia de juego realista.
Guerreros blindados futuristas luchando con armas de energía en una ciudad iluminada por neones.
Velocidad abrumadora, sumérgete en el mundo de los videojuegos
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, te permite disfrutar de un rendimiento de juego totalmente nuevo.
*Seleccione «Modo más rápido» para obtener un «tiempo de respuesta de 1 ms». (Ajustes de juego → Tiempo de respuesta → Modo más rápido).
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada.
Equipado con AMD FreeSync™ Premium, este monitor garantiza imágenes fluidas y sin interrupciones, así como una baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.
La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de las imágenes del juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. A la izquierda, la vista del piloto desde un avión futurista se ve distorsionada con desgarros y saltos, mientras que a la derecha la misma escena aparece suave y fluida con brillantes rastros de movimiento. El encabezado dice «Certificado con una tecnología ampliamente adoptada», destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
Sincronización dinámica de acciones
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar los momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
Estabilizador negro
El estailizador negro ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a navegar rápidamente a través de explosiones de destellos.
Compacto y elegante
Disfrute de nuestro diseño prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable que permite girar, inclinar y regular la altura. El soporte en L, que evita el desorden, y el amplio rango de ajuste giratorio están diseñados para minimizar el espacio ocupado en el escritorio y eliminar eficazmente el espacio muerto.
Todas las especificaciones
DIMENSION/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
"613.2 x 544.2 x 224.5(Arriba) / 613.2 x 434.1 x 224.5(Abajo)"
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Peso con Peana [kg]
5.3
Peso sin Peana [kg]
3.5
Peso empaquetado [kg]
7.1
CARACTERISTICAS
HDR 10
SI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Efecto HDR
SI
Calibrado de color en Fabrica
SI
Debilidad de Color
SI
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Estabilizador de Negros
SI
Contador de FPS
SI
Ahorro inteligente de energia
SI
POTENCIA
Tipo
Fuente de alimentación externa (adaptador)
INFO
Nombre del producto
UltraGear
Ano
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
SI(2ea)
DisplayPort
SI(1ea)
Version DP
1.4
Salida para Auriculares
3 polos (Solo sonido)
PANTALLA
Tamano [Pulgada]
27
Tamano [cm]
68.4
Resolucion
2560 x 1440
Tipo de Panel
IPS
Brillo (Min.)[cd/m²]
320cd/m²
Brillo (Tip.)[cd/m²]
400cd/m²
Gama de Color (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Color (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Numero de colores)
16.7M
Tiempo de respuesta
1ms (GtG más rápido)
Angulo de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MECANICO
Ajustes de posicion de la pantalla
Inclinación/giro/altura/eje
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
