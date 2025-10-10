We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraWide 29" WFHD 100Hz IPS compacto para tu espacio
29U511A-B
()
Funciones principales
- Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29” para espacios más reducidos
- Diseño sin bordes en 3 lados para una experiencia visual más limpia y amplia
- sRGB 99% calibrado de fábrica para colores reales desde el primer encendido
- HDR10 y brillo de 250 nits para mejor claridad y contraste en tu contenido
- Tasa de 100Hz y 1ms MBR para imágenes más fluidas y menos desenfoque visual
Pantalla IPS WFHD de 29 pulgadas y formato 21:9 (2560x1080)
Pantalla UltraWide™ Full HD 21:9
Ve más. Haz más.
Disfruta un 33 % más de espacio horizontal gracias a la pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) de 29". Ideal para trabajar con varias ventanas al tiempo sin perder de vista ningún detalle. Su diseño sin bordes maximiza tu productividad y enfoque.
* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
VESA DisplayHDR™ 400
Claridad que te mantiene enfocado
Con soporte para VESA DisplayHDR™ 400, obtienes un brillo y contraste mejorados que resaltan cada detalle de tu contenido HDR, incluso en escenas oscuras o muy iluminadas.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Aplicación LG Switch
Cambia de tareas en un clic
La app LG Switch permite dividir la pantalla en hasta 6 secciones, personalizar el diseño visual e incluso asignar accesos rápidos para reuniones o herramientas. También es compatible con modos PBP y PIP para multitarea avanzada.
*Las imágenes son simuladas para ilustrar funciones y pueden diferir del uso real.
*Descarga LG Switch desde el menú de soporte en LG.com para obtener la última versión.
1ms MBR
Movimiento fluido con 1ms MBR
Vive tus videojuegos al máximo con imágenes más nítidas y rápidas. La tecnología 1ms Motion Blur Reduction reduce el desenfoque y las estelas en escenas de acción intensa.
* Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.
*Traducción: El 1ms MBR reduce la luminancia y desactiva funciones como AMD FreeSync™ al estar activo.
*Puede haber parpadeo durante la operación del 1ms MBR.
Hecho para tu comodidad, diseñado para la productividad
Modo lectura: comodidad para tus ojos
Ajusta el brillo y la temperatura de color para reducir la fatiga visual, especialmente cuando pasas largas horas leyendo documentos o trabajando en pantalla.
Protección visual con Flicker Safe
Reduce el parpadeo invisible de la pantalla y trabaja en un entorno más cómodo y seguro para tus ojos, incluso durante largas jornadas.
*Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.
*Las funciones pueden variar según el entorno real de uso del usuario
Soporte delgado con base cuadrada
Espacio ordenado con un soporte versátil
El soporte en forma de L combina diseño elegante y ergonomía, con ajuste de inclinación y compatibilidad VESA (100×100), ideal para mantener tu escritorio limpio y funcional.
Todas las especificaciones
DIMENSION/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
781 x 391 x 132
Peso con Peana [kg]
5.1 kg
Peso sin Peana [kg]
4.0 kg
Peso empaquetado [kg]
6.6 kg
CARACTERISTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Proteccion anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Motion Blur Reduction Tech.
Si
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Cruceta
Si
Auto Input Switch
Si
Ahorro inteligente de energia
Si
INFO
Nombre del producto
UltraWide
Ano
Y25
CONECTIVIDAD
HDMI
Si (1)
DisplayPort
Si (1)
Version DP
1.4
Salida para Auriculares
Solo sonido
PANTALLA
Tamano [Pulgada]
29
Tamano [cm]
73cm
Resolucion
2560 x 1080
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
21:9
Tamano del pixel [mm]
0.2626 x 0.2628
Brillo (Min.)[cd/m²]
200 cd/m²
Brillo (Tip.)[cd/m²]
250 cd/m²
Gama de Color (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Color (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profundidad de Color (Numero de colores)
16.7M
Ratio de Contraste (Min.)
700:1
Ratio de contraste(Tip.)
1000:1
Tiempo de respuesta
5ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Max)[Hz]
100
Angulo de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLICACION SW
Control Dual
Si
MECANICO
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
Si
