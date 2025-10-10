Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraWide 29" WFHD 100Hz IPS compacto para tu espacio

29U511A-B
Vista frontal
Vista lateral inclinada -15°
Vista lateral inclinada +15°
Vista lateral izquierda
Vista lateral derecha
Vista superior
Vista trasera
Vista trasera izquierda
Vista trasera derecha
Vista trasera en primer plano
Funciones principales

  • Pantalla IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29” para espacios más reducidos
  • Diseño sin bordes en 3 lados para una experiencia visual más limpia y amplia
  • sRGB 99% calibrado de fábrica para colores reales desde el primer encendido
  • HDR10 y brillo de 250 nits para mejor claridad y contraste en tu contenido
  • Tasa de 100Hz y 1ms MBR para imágenes más fluidas y menos desenfoque visual
Logo del monitor LG UltraWide

Logo del monitor LG UltraWide

Pantalla IPS WFHD de 29 pulgadas y formato 21:9 (2560x1080)

Oficina moderna con monitor LG UltraWide mostrando dashboards, teclado y mouse inalámbricos sobre escritorio de madera

Oficina moderna con monitor LG UltraWide mostrando dashboards, teclado y mouse inalámbricos sobre escritorio de madera

Monitor ultraancho de 34" mostrando diferencia entre 21:9 y 16:9, con múltiples apps abiertas para multitarea

Pantalla IPS™
WFHD de 29"

Con pantalla sin bordes

Motociclista futurista corriendo en ciudad neón, con sección destacada mostrando imagen más nítida

Fluidez clara con tasa de refresco de 100Hz

Vista lateral del monitor blanco con ilustración de ajustes ergonómicos (inclinación, altura y giro)

Base delgada con ajuste en inclinación, altura y giro

Vista nocturna de un puente moderno iluminado y rascacielos reflejados en el agua, mostrando alto contraste y detalle de color.

Claridad vibrante con DisplayHDR™ 400

Pantalla UltraWide™ Full HD 21:9

Ve más. Haz más.

Disfruta un 33 % más de espacio horizontal gracias a la pantalla UltraWide™ Full HD (2560×1080) de 29". Ideal para trabajar con varias ventanas al tiempo sin perder de vista ningún detalle. Su diseño sin bordes maximiza tu productividad y enfoque.

Monitor LG mostrando varias apps en pantalla 21:9, comparando con pantalla de 29" 16:9 convencional

Monitor LG mostrando varias apps en pantalla 21:9, comparando con pantalla de 29" 16:9 convencional

* Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

VESA DisplayHDR™ 400

Claridad que te mantiene enfocado

Con soporte para VESA DisplayHDR™ 400, obtienes un brillo y contraste mejorados que resaltan cada detalle de tu contenido HDR, incluso en escenas oscuras o muy iluminadas.

Pantalla IPS™

El panel IPS de LG reproduce colores precisos con ángulos de visión amplios

Display HDR™ 400 de VESA

HDR400 admite niveles específicos de color y brillo para imágenes realistas

sRGB 99% (Típico)

Cubre el 99% del espectro DCI-P3, ideal para una reproducción precisa del color

Calibración de color

Asegura una reproducción de color precisa y consistente

Monitor LG UltraWide mostrando auroras boreales y software de edición con gran precisión de color y detalle

Monitor LG UltraWide mostrando auroras boreales y software de edición con gran precisión de color y detalle

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Aplicación LG Switch

Cambia de tareas en un clic

La app LG Switch permite dividir la pantalla en hasta 6 secciones, personalizar el diseño visual e incluso asignar accesos rápidos para reuniones o herramientas. También es compatible con modos PBP y PIP para multitarea avanzada.

*Las imágenes son simuladas para ilustrar funciones y pueden diferir del uso real.

*Descarga LG Switch desde el menú de soporte en LG.com para obtener la última versión. 

1ms MBR

Movimiento fluido con 1ms MBR

Vive tus videojuegos al máximo con imágenes más nítidas y rápidas. La tecnología 1ms Motion Blur Reduction reduce el desenfoque y las estelas en escenas de acción intensa.

Motociclistas futuristas en ciudad neón, con fondo borroso y parte resaltada mostrando claridad con 1ms MBR

* Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.

*Traducción: El 1ms MBR reduce la luminancia y desactiva funciones como AMD FreeSync™ al estar activo.

*Puede haber parpadeo durante la operación del 1ms MBR.

Hecho para tu comodidad, diseñado para la productividad

Modo lectura: comodidad para tus ojos

Ajusta el brillo y la temperatura de color para reducir la fatiga visual, especialmente cuando pasas largas horas leyendo documentos o trabajando en pantalla.

Protección visual con Flicker Safe

Reduce el parpadeo invisible de la pantalla y trabaja en un entorno más cómodo y seguro para tus ojos, incluso durante largas jornadas.

*Las imágenes se simulan para comprender mejor las características. Pueden diferir del uso real.

*Las funciones pueden variar según el entorno real de uso del usuario

Soporte delgado con base cuadrada

Espacio ordenado con un soporte versátil

El soporte en forma de L combina diseño elegante y ergonomía, con ajuste de inclinación y compatibilidad VESA (100×100), ideal para mantener tu escritorio limpio y funcional.

Vistas superior y angular del monitor en escritorio ordenado, con soporte bajo, teclado, mouse y taza de café
Todas las especificaciones

DIMENSION/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Peso con Peana [kg]

    5.1 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    4.0 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    6.6 kg

CARACTERISTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Proteccion anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Motion Blur Reduction Tech.

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Auto Input Switch

    Si

  • Ahorro inteligente de energia

    Si

INFO

  • Nombre del producto

    UltraWide

  • Ano

    Y25

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Si (1)

  • DisplayPort

    Si (1)

  • Version DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    Solo sonido

PANTALLA

  • Tamano [Pulgada]

    29

  • Tamano [cm]

    73cm

  • Resolucion

    2560 x 1080

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    21:9

  • Tamano del pixel [mm]

    0.2626 x 0.2628

  • Brillo (Min.)[cd/m²]

    200 cd/m²

  • Brillo (Tip.)[cd/m²]

    250 cd/m²

  • Gama de Color (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Color (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profundidad de Color (Numero de colores)

    16.7M

  • Ratio de Contraste (Min.)

    700:1

  • Ratio de contraste(Tip.)

    1000:1

  • Tiempo de respuesta

    5ms (GtG at Faster)

  • Tasa de refresco (Max)[Hz]

    100

  • Angulo de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLICACION SW

  • Control Dual

    Si

MECANICO

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

