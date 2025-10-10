We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida
Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida
Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida
32UR550K-B
()
Detalles dominados
Experimente una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla de 31,5 pulgadas, puedes trabajar de manera eficiente y sumergirte en la transmisión.
Detalles dominados
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Funciones enfocadas al gaming
Juegos inmersivos
32UR550K no solo brinda emociones con su imagen decente y sonido estéreo (con Waves MaxxAudio®), sino que también proporciona Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para una experiencia de juego realista.
Juegos inmersivos
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Sincronización de acción dinámica
Reaccionar rápidamente
Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
Estabilizador negro
Da un paso adelante en la oscuridad
Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.
Disfruta de contenidos 4K y HDR
Esplendor visual
Descubra contenido HDR de varios servicios de transmisión y disfrute de un brillo vívido y una amplia gama de colores en el monitor LG UltraFine 4K. Con la tecnología HDR compatible con el espacio de color DCI-P3, sumérgete en imágenes impresionantes que dan vida a tu entretenimiento.
Esplendor visual
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El servicio de streaming OTT solo está disponible conectando un dispositivo OTT a un monitor. El dispositivo OTT y el control remoto NO están incluidos en el paquete (se venden por separado).
Aplicación LG Switch
Cambiar rápidamente
La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última aplicación LG Switch, busque 32UR550K en el menú de soporte de LG.com.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Logre una posición adecuada con el soporte ergonómico: ajuste fácilmente la altura, la inclinación y el giro para lograr una experiencia de visualización ideal.
Todas las especificaciones
DIMENSION/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
714.3x597.1x239.3(↑)
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
714.3x420.1x45.7
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
821x226X507
Peso con Peana [kg]
7.0
Peso sin Peana [kg]
5.2
Peso empaquetado [kg]
12
CARACTERISTICAS
HDR 10
Si
Efecto HDR
Si
Proteccion anti-parpadeo
Si
Modo de lectura
Si
Debilidad de Color
Si
Super Resolution+
Si
Estabilizador de Negros
Si
Dynamic Action Sync
Si
Ahorro inteligente de energia
Si
POTENCIA
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Tip)
31.5W
Consumo de potencia (Max.)
32W
Consumo de potencia (Modo suspension)
0.5 W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3 W
INFO
Nombre del producto
UHD
Ano
Y24
CONECTIVIDAD
HDMI
Si (2)
DisplayPort
Si (1)
Version DP
1.4
Salida para Auriculares
3-pole (Solo sonido)
PANTALLA
Tamano [Pulgada]
31.5
Tamano [cm]
80
Resolucion
3840 x 2160
Tipo de Panel
VA
Ratio de Aspecto
16:9
Tamano del pixel [mm]
0.06053 x 0.18159
Brillo (Min.)[cd/m²]
200
Brillo (Tip.)[cd/m²]
250
Gama de Color (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Gama de Color (Tip.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profundidad de Color (Numero de colores)
1.07B
Ratio de Contraste (Min.)
2100:1
Ratio de contraste(Tip.)
3000:1
Tiempo de respuesta
4ms (GtG at Faster)
Tasa de refresco (Max)[Hz]
60
Angulo de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
APLICACION SW
Control Dual
Si
SOUND
Altavoz
5W x 2
Maxx Audio
Si
MECANICO
Ajustes de posicion de la pantalla
Inclinación/Altura/Pivote
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
ACCESORIO
HDMI
Si
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.
Encontrar en la zona
Producto Recomendado