Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida

Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida

Monitor LG UltraFine™ 4K HDR de 31.5" con imagen precisa y nítida

32UR550K-B
Funciones principales

  • Imágenes 4K nítidas en pantalla UltraFine™ de 31.5"
  • Colores vivos con HDR10 y DCI-P3 90% (Típ.)
  • Movimientos fluidos con Dynamic Action Sync y Black Stabilizer
  • Audio envolvente con parlantes estéreo y MaxxAudio®
  • Soporte ajustable en altura, pivote e inclinación
Monitor LG UltraFine 4K

Monitor LG UltraFine 4K

Detalles dominados

Experimente una claridad visual sorprendente y colores vibrantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla de 31,5 pulgadas, puedes trabajar de manera eficiente y sumergirte en la transmisión.

Detalles dominados

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla

31,5” UHD 4K (3840x2160)

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Calidad de imagen

HDR10

DCI-P3 90% (Típ.)

Característica

Inclinación, altura y pivote ajustables.

Funciones enfocadas al gaming

Juegos inmersivos

32UR550K no solo brinda emociones con su imagen decente y sonido estéreo (con Waves MaxxAudio®), sino que también proporciona Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para una experiencia de juego realista.

Juegos inmersivos

*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Sincronización de acción dinámica

Reaccionar rápidamente

Al reducir el retraso de entrada con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rápidamente.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.

Estabilizador negro

Da un paso adelante en la oscuridad

Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y navegar rápidamente por explosiones repentinas.

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*La función puede variar según la condición y el entorno que esté utilizando el usuario.

Disfruta de contenidos 4K y HDR

Esplendor visual

Descubra contenido HDR de varios servicios de transmisión y disfrute de un brillo vívido y una amplia gama de colores en el monitor LG UltraFine 4K. Con la tecnología HDR compatible con el espacio de color DCI-P3, sumérgete en imágenes impresionantes que dan vida a tu entretenimiento.

Esplendor visual

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El servicio de streaming OTT solo está disponible conectando un dispositivo OTT a un monitor. El dispositivo OTT y el control remoto NO están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Aplicación LG Switch

Cambiar rápidamente

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para su trabajo y su vida. Puede dividir fácilmente toda la pantalla hasta 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última aplicación LG Switch, busque 32UR550K en el menú de soporte de LG.com.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Logre una posición adecuada con el soporte ergonómico: ajuste fácilmente la altura, la inclinación y el giro para lograr una experiencia de visualización ideal.

Soporte de un clic

Soporte de un clic

Facil instalacion

Inclinación

Inclinación

-5~20˚

Pivote

Pivote

90°, en sentido de las agujas del reloj

Altura

Altura

110mm

*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

 

Todas las especificaciones

DIMENSION/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.3x597.1x239.3(↑)

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    821x226X507

  • Peso con Peana [kg]

    7.0

  • Peso sin Peana [kg]

    5.2

  • Peso empaquetado [kg]

    12

CARACTERISTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Efecto HDR

    Si

  • Proteccion anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Super Resolution+

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Ahorro inteligente de energia

    Si

POTENCIA

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Tip)

    31.5W

  • Consumo de potencia (Max.)

    32W

  • Consumo de potencia (Modo suspension)

    0.5 W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos de 0.3 W

INFO

  • Nombre del producto

    UHD

  • Ano

    Y24

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Si (2)

  • DisplayPort

    Si (1)

  • Version DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3-pole (Solo sonido)

PANTALLA

  • Tamano [Pulgada]

    31.5

  • Tamano [cm]

    80

  • Resolucion

    3840 x 2160

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:9

  • Tamano del pixel [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Brillo (Min.)[cd/m²]

    200

  • Brillo (Tip.)[cd/m²]

    250

  • Gama de Color (Min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Gama de Color (Tip.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Numero de colores)

    1.07B

  • Ratio de Contraste (Min.)

    2100:1

  • Ratio de contraste(Tip.)

    3000:1

  • Tiempo de respuesta

    4ms (GtG at Faster)

  • Tasa de refresco (Max)[Hz]

    60

  • Angulo de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

APLICACION SW

  • Control Dual

    Si

SOUND

  • Altavoz

    5W x 2

  • Maxx Audio

    Si

MECANICO

  • Ajustes de posicion de la pantalla

    Inclinación/Altura/Pivote

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

