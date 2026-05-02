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Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz
Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz
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Excelencia galardonada
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*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
Pantalla curva WQHD de 21:9
La resolución UltraWide™ WQHD (3440 × 1440) con una relación de aspecto de 21:9 ofrece un amplio espacio en pantalla para ejecutar varios programas simultáneamente, lo que mejora la eficiencia en el trabajo. La curvatura de 1800R se adapta al campo de visión natural para reducir la distorsión, mientras que la pantalla prácticamente sin bordes en tres lados proporciona una visualización amplia y sin obstrucciones para una experiencia visual más envolvente y cómoda.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
HDR10 con sRGB al 99 %
«Colores realistas con una precisión cromática avanzada»
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB garantizan una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos óptimo en escenas HDR.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
AMD FreeSync™ Premium
Movimiento fluido que te mantiene inmerso en la acción
Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes sin interrupciones, ultrafluidas y con baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.
*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.
USB Type-C® con Power Delivery de 65 W
Conectividad USB-C todo en uno
Este monitor cuenta con un puerto USB Type-C®, un puerto DisplayPort, dos puertos HDMI y dos puertos USB-A para garantizar una conectividad fluida con diversos dispositivos. El puerto USB Type-C® admite tanto la salida de vídeo como la transferencia de datos, lo que permite conectarlo fácilmente a tu ordenador portátil con un solo cable.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para que funcione correctamente, se necesita un cable USB tipo C (se vende por separado).
Controlador dual (conmutador KVM*)
Controla varios dispositivos con un solo monitor
Trabaja sin problemas en dos ordenadores con un solo monitor, teclado y ratón: solo tienes que arrastrar y soltar archivos con el controlador dual.
*Los cables incluidos en el paquete son USB-C, HDMI y DP.
*KVM son las siglas de teclado, vídeo y ratón.
*El conmutador KVM permite controlar varios dispositivos con un solo teclado, ratón y monitor.
*La disponibilidad de las funciones puede variar según el modelo y la región.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Mayor comodidad en cada detalle
Aplicación LG Switch
Cambia rápidamente
Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de forma eficiente entre varias fuentes de entrada.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de asistencia de LG.com
Modo de lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante largos periodos de tiempo.
Flicker Safe
Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.
*La ilustración convencional del modelo de LG no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.
Soporte estilizado que no ocupa espacio
Disfruta de nuestro diseño prácticamente sin bordes en tres lados, con una base ajustable que permite controlar tanto la inclinación como la altura. Su soporte estilizado, que no ocupa espacio, minimiza el espacio que ocupa en el escritorio y reduce el espacio no utilizado, creando un espacio de trabajo más limpio y refinado.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado)
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