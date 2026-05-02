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Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz

Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz

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Vista frontal de Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz 34U640B-B
LG Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz, 34U640B-B
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LG Monitor Ultrawide de 34", WQHD Curvo (1800R) y 144 Hz, 34U640B-B

Funciones principales

  • Pantalla WQHD (3440 x 1440) de 34 pulgadas
  • Multiples conexiones (DisplayPort 1.4; HDMI 2.0; HP; USB-C; USB-A)
  • Frecuencia de actualización de 144 Hz
  • Modo Lector; Parpadeo Seguro.
  • Diseño Ultra delgado
  • Inclinable y altura ajustable
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Logotipo del monitor LG UltraWide Curved.

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Monitor curvo LG UltraWide sobre un escritorio moderno, en el que se muestra una experiencia de juego inmersiva en primera persona en una amplia pantalla curva junto con una interfaz multitarea, lo que ofrece imágenes de gran amplitud, una jugabilidad fluida y una mayor productividad en un espacio de trabajo de oficina en casa.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Resumen de las características del monitor curvo LG UltraWide, que incluye una pantalla curva WQHD de 34 pulgadas, HDR10 con una precisión cromática del 99 % del espacio de color sRGB, conectividad USB-C todo en uno, una fluida frecuencia de actualización de 144 Hz, compatibilidad con AMD FreeSync Premium y un soporte delgado con ajuste de inclinación y altura para una experiencia de juego envolvente y una multitarea eficiente.
Pantalla impresionante Experiencia de juego Conectividad esencial Mayor comodidad

Pantalla curva WQHD de 21:9

La resolución UltraWide™ WQHD (3440 × 1440) con una relación de aspecto de 21:9 ofrece un amplio espacio en pantalla para ejecutar varios programas simultáneamente, lo que mejora la eficiencia en el trabajo. La curvatura de 1800R se adapta al campo de visión natural para reducir la distorsión, mientras que la pantalla prácticamente sin bordes en tres lados proporciona una visualización amplia y sin obstrucciones para una experiencia visual más envolvente y cómoda.

Monitor LG UltraWide que muestra varias aplicaciones en una pantalla de 34 pulgadas con formato 21:9, con una comparación destacada que muestra el espacio horizontal adicional respecto a una pantalla estándar de 27 pulgadas con formato 16:9.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

HDR10 con sRGB al 99 %

«Colores realistas con una precisión cromática avanzada»

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura del 99 % del espacio de color sRGB garantizan una reproducción precisa del color y un mapeo de tonos óptimo en escenas HDR.

Monitor curvo LG UltraWide que muestra contenidos creativos con gran viveza en una amplia pantalla curva, compatible con HDR10 y con una cobertura de color sRGB del 99 %, lo que ofrece una gran precisión cromática, un contraste mejorado y un detalle visual preciso, ideal para el trabajo creativo y una experiencia visual envolvente.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El 99 % de sRGB es un valor típico. La gama de colores puede variar según el modelo.

Motociclistas futuristas que recorren a toda velocidad una calle urbana iluminada con luces de neón, con un efecto de desenfoque de movimiento al fondo y una sección resaltada que muestra imágenes nítidas y claras para demostrar el rendimiento fluido y la nitidez de una frecuencia de actualización de 144 Hz.

«Una experiencia de juego fluida
con una frecuencia de actualización de 144 Hz»

Ofrece un rendimiento fluido y con gran capacidad de respuesta gracias a su frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que proporciona imágenes fluidas y movimientos más nítidos para una experiencia de juego más ágil que te da una ventaja competitiva.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

AMD FreeSync™ Premium

Movimiento fluido que te mantiene inmerso en la acción

Gracias a la certificación AMD FreeSync™ Premium, este monitor ofrece imágenes sin interrupciones, ultrafluidas y con baja latencia, lo que proporciona una precisión y fluidez sin igual en los juegos.

Monitor curvo LG UltraWide que muestra la tecnología AMD FreeSync mediante una comparación lado a lado entre los modos desactivado y activado, lo que permite apreciar una reducción del efecto de «tearing» y un movimiento más suave y fluido para una experiencia de juego envolvente y con gran capacidad de respuesta.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con el de los modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar en función del entorno de uso.

*Pueden producirse errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de la función y pueden diferir de la experiencia de uso real.

USB Type-C® con Power Delivery de 65 W

Conectividad USB-C todo en uno

Este monitor cuenta con un puerto USB Type-C®, un puerto DisplayPort, dos puertos HDMI y dos puertos USB-A para garantizar una conectividad fluida con diversos dispositivos. El puerto USB Type-C® admite tanto la salida de vídeo como la transferencia de datos, lo que permite conectarlo fácilmente a tu ordenador portátil con un solo cable.

Monitor curvo LG UltraWide con conectividad USB-C todo en uno, que permite la transmisión de vídeo, la transferencia de datos y la suministro de energía de hasta 65 W a través de un solo cable, lo que permite mantener el escritorio ordenado y realizar múltiples tareas de forma eficiente con un portátil conectado.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para que funcione correctamente, se necesita un cable USB tipo C (se vende por separado).

Controlador dual (conmutador KVM*)

Controla varios dispositivos con un solo monitor

Trabaja sin problemas en dos ordenadores con un solo monitor, teclado y ratón: solo tienes que arrastrar y soltar archivos con el controlador dual.

*Los cables incluidos en el paquete son USB-C, HDMI y DP.

*KVM son las siglas de teclado, vídeo y ratón.

*El conmutador KVM permite controlar varios dispositivos con un solo teclado, ratón y monitor.

*La disponibilidad de las funciones puede variar según el modelo y la región.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Mayor comodidad en cada detalle

Aplicación LG Switch

Cambia rápidamente

Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido asignada. También es compatible con los modos PBP y PIP para realizar múltiples tareas de forma eficiente entre varias fuentes de entrada.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, búscala en el menú de asistencia de LG.com

Modo de lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para ayudar a reducir la fatiga visual al leer documentos durante largos periodos de tiempo.

Flicker Safe

Minimiza el parpadeo invisible de la pantalla para ayudar a reducir la fatiga visual y ofrecer una experiencia de visualización más cómoda durante un uso prolongado.

*La ilustración convencional del modelo de LG no es compatible con la función Dynamic Action Sync (DAS).
*Las imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real.

Soporte estilizado que no ocupa espacio

Disfruta de nuestro diseño prácticamente sin bordes en tres lados, con una base ajustable que permite controlar tanto la inclinación como la altura. Su soporte estilizado, que no ocupa espacio, minimiza el espacio que ocupa en el escritorio y reduce el espacio no utilizado, creando un espacio de trabajo más limpio y refinado.

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

-5°~15°

Icono de altura ajustable.

Altura

80mm

Vista desde arriba de un monitor curvo LG UltraWide sobre un escritorio, junto a una taza de café, un teclado inalámbrico y un ratón, además de un primer plano de la base del monitor, de forma cuadrada y diseño estilizado, pensada para garantizar la estabilidad y mantener el espacio de trabajo despejado.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón que se muestran arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado)

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