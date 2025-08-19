Skip to ContentSkip to Accessibility Help
32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier

32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier

32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier

AS35GGW10
Front view of the LG PuriCare™ AeroHit Air Purifier AS35GGW10.APH
Compact white LG PuriCare™ AeroHit air purifier placed in a cozy bedroom corner beside a wooden shelf. Text reads 'Slim and sleek design: Slim profile fits tight spaces, while premium design adds sophistication'.
LG PuriCare air purifier in a modern room, with clean air circulating outward in all directions to showcase 360° purification. Text reads '360 H Filter: LG PuriCare™ air purifies 360° around you, in every direction, wherever it is placed.'
Top view of an LG PuriCare air purifier with a user’s hand interacting with the display, showing icons for settings. Text reads 'Convenience made simple: Enjoy effortless control, thanks to a simplified and intuitive display.'
A woman sits on a couch, controlling the LG PuriCare air purifier using the LG ThinQ app on her smartphone. Text reads 'Smart air control: A smart light on top shows overall air quality by monitoring dust particles.'
Diagram showing LG air purifier dimensions (50cm height, 24cm width) and installation guidelines requiring over 1m space from the rear wall.
LG air purifier placed in a modern living room and minimalist furniture
LG air purifier placed in a stylish living room and modern décor
Front view of LG air purifier with visible internal filters
Close-up of LG air purifier's top display
Close-up of the LG air purifier's top display with air quality indicator lights on
Front view of LG air purifier with touch controls
Rear view of the LG air purifier
Pulling the filter forward to remove it from an LG air purifier
360 H filter included in the LG air purifier
Funciones principales

  • 360 H Filter
  • Slim and fit design
  • PM 1.0 & Gas sensor
  • LG ThinQ™
Más
Diseño fino y elegante Filtro 360 H Comodidad simplificada Control inteligente del aire

Delgado pero potente: soluciones de purificación del aire    

El diseño más delgado del purificador de aire LG, con un menor uso de espacio en comparación con los modelos anteriores, facilita su colocación.

Diseño fino y elegante

Purificador de aire LG con filtro 360 H, que captura el polvo y libera aire limpio en todas las direcciones.

Filtro 360 H

La pantalla LED optimizada del purificador de aire LG ofrece a los usuarios información clara e intuitiva sobre el estado del producto.

La comodidad simplificada

Purificador de aire LG conectado a un smartphone a través de Wi-Fi, que destaca por su cómodo control y supervisión a través de la aplicación LG ThinQ.

Control inteligente del aire

Diseño refinado

Diseño elegante y de alta calidad

Su perfil delgado permite colocarlo fácilmente en espacios reducidos, mientras que su diseño de alta calidad le da un toque de elegancia y sofisticación.

Vídeo que muestra el diseño premium del purificador de aire LG, que se adapta perfectamente a diversos espacios con una estética refinada y moderna.
Ahorro de espacio

Ahorra espacio con estilo y elegancia.

Ocupa un 42 % menos de espacio en comparación con los modelos Hit convencionales de 360˚, lo que permite colocarlo fácilmente en cualquier lugar con acceso a una fuente de alimentación.

Vídeo que muestra el diseño más delgado del purificador de aire LG, con un menor uso de espacio en comparación con los modelos anteriores para facilitar su colocación.

*Superficie: reducción aproximada del 42 % en la superficie en comparación con el modelo 360˚.

 -Modelo LG 360˚ Hit convencional (Φ315 mm): aproximadamente 77 926 mm² 

 -Modelo AeroHit (Φ240 mm): aproximadamente 45 239,04 mm²

Filtro 360 H

Purificación de 360 grados

LG PuriCare™ purifica el aire a 360° a tu alrededor, en todas direcciones, independientemente de dónde lo coloques.

Purificador de aire LG con filtro 360 H, que captura el polvo y libera aire limpio en todas las direcciones.

*El purificador de aire puede purificar hasta 32 m² con el filtro original.

Vídeo del purificador de aire LG en el que se muestra el filtro HEPA, destacando la entrada de aire, las múltiples etapas de filtración y la salida de aire limpio.

Potente filtración de aire

Aire limpio con un sistema de multifiltración

El filtro HEPA reduce el polvo, las partículas ultrafinas, los gérmenes, los virus, los olores, el moho y las bacterias¹⁾.

Purificación del aire adaptada a tu estilo de vida

Elija un filtro adaptado a su estilo de vida y controle la calidad del aire con facilidad.

Purificador de aire LG con filtro para mascotas en una luminosa sala de estar, que reduce los olores de las mascotas mientras un perro feliz juega con un juguete.

Filtro para mascotas

Un purificador de aire LG con filtro de humo funciona en una sala de estar con un niño y un perro, mientras que una espesa niebla tóxica cubre la vista exterior.

Filtro de humo 

Purificador de aire LG con filtro para cocinar funcionando en segundo plano mientras un hombre cocina en la cocina.

Filtro de cocina

Purificador de aire LG con filtro de formaldehído funcionando junto a una mujer que admira sus pinturas al fondo.

Filtro de formaldehído

Purificador de aire LG con filtro antialérgico funcionando junto a una cama, mientras una mujer lee un libro cerca.

Filtro de alérgenos

Vídeo que muestra varios momentos en los que se necesita un purificador de aire, con el purificador de aire LG en funcionamiento.
Vídeo que muestra cómo el modo reposo del purificador de aire LG reduce el ruido, permitiendo al usuario relajarse en un espacio interior tranquilo y fresco.

Modo de suspensión 

Disfruta de una buena noche de sueño.

En modo Sleep, el purificador de aire mantiene los niveles de ruido tan bajos como 25 dB, lo que garantiza un sueño nocturno tranquilo.

Vídeo que muestra la pantalla LED optimizada del purificador de aire LG, que ofrece a los usuarios información clara e intuitiva sobre el estado del producto.

Pantalla LED optimizada

Respira tranquilo, lee tranquilo.

Disfruta de un control sin esfuerzo gracias a una pantalla simplificada e intuitiva.

Recordatorio de sustitución del filtro

Reciba notificaciones inteligentes para el reemplazo del filtro.

Las indicaciones fáciles de usar le avisarán cuando sea necesario sustituir los filtros, lo que le permitirá ahorrar tiempo al poder planificarlo con antelación.

Purificador de aire LG con sensor PM 1.0 y pantalla LED circular, que proporciona un control preciso de la calidad del aire y una indicación del estado.

Reciba actualizaciones sobre la calidad del aire en tiempo real.

El sensor PM 1.0²⁾ proporciona actualizaciones en tiempo real sobre la calidad del aire, que se pueden supervisar en la pantalla o a través de la aplicación móvil.

El purificador de aire LG cuenta con una luz indicadora que informa a los usuarios sobre los niveles de calidad del aire mediante cambios de color en la pantalla.

Vea la calidad del aire de un vistazo

Una luz indicadora inteligente situada en la parte superior muestra la calidad general del aire y controla las partículas de polvo.

LG ThinQ™

La vida inteligente comienza con LG ThinQ™.

Con la aplicación LG ThinQ™, puedes supervisar y controlar fácilmente tu purificador de aire desde cualquier lugar y en cualquier momento³⁾.

*Las imágenes y los vídeos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.

1) Potente filtración del aire.

 *Reduce el moho.

  -Número de aplicación de la prueba: CT24-097356E. 

  -Fecha de la prueba: `24.11.12 ~`24.12.12.

  -Modelo objetivo: AS35*GW*0.

  -Organismo de ensayo: Korea Conformity Laboratories (KCL).

  -Condiciones de la prueba: ISO 16000-36:2018., Duración de la prueba: 1 h, Temperatura: 22,7 ± 0,5 ℃, Humedad: 51,0 ± 2,0 %, Modo turbo, 4 etapas (volumen de aire nominal)

  -Cepas de prueba: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

  -Método de prueba: Prueba de reducción de microbios aéreos en el espacio de la cámara (protocolo)

  -Resultado de la prueba: Prueba de reducción de microbios aéreos (Aspergillus brasiliensis). Antes del funcionamiento: Conc. 3,2X10^4 UFC/㎥. Después del funcionamiento: Conc. <10 UFC/㎥. Tasa de reducción: 99,9 %.
 *Reduce los olores, el smog y los productos químicos en el aire.

  -Número de aplicación de la prueba:  CT24-105610 

  -Fecha de la prueba: del 24.12.4 al 24.12.12.

  -Organismo de ensayo: Laboratorios de Conformidad de Corea (KCL).

  -Modelo de prueba: AS35*GW*0

  -Condiciones de la prueba: temperatura 21 ± 1 ℃, humedad 45 ± 5 %, cámara de pruebas 8,0 ± 0,5 ㎥.

  -Método de prueba: prueba de tasa de eliminación de NO₂ de acuerdo con la norma de pruebas de purificadores de aire interior de la Asociación Coreana de Purificación del Aire (SPS-KACA002-132:2022).

  -Resultados de la prueba: NO₂ (más del 62 % de eliminación tras 30 minutos de funcionamiento)

  -Modo de prueba: 4 etapas (volumen de aire nominal)

  -El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.
 *Reduce los virus.

  -Número de aplicación de la prueba: CT24-069319-02-1.

  -Fecha de la prueba: 24/12/16.

  -Modelo objetivo: AS3**GWG0.

  -Organismo de ensayo: Laboratorio de Ensayos de Corea (KTL).

  -Condiciones de la prueba: temperatura 23 ± 2 ℃, humedad 50 ± 5 %, modo único, flujo de aire máximo.

  -Método de prueba: flotar el virus de prueba en una cámara de 60 ㎥, dejarlo reposar durante 30 minutos y, a continuación, medir el valor inicial. Poner en funcionamiento el producto durante 30 minutos y comparar el valor medido con el valor inicial para calcular la tasa de reducción.

  -Virus de prueba: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

  -Norma de referencia: KOUVA AS 02: 2023

  -Resultado de la prueba: eliminación del 95,0 % del Phi-X174 en un espacio de 60 m³.

  -El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.
 *Reduce las bacterias (gérmenes)

  -Número de aplicación de la prueba: CT24-069319-02-2

  -Fecha de la prueba: 24/12/16

  -Modelo objetivo: AS3**GWG0

  -Organismo de ensayo: Laboratorio de Ensayos de Corea (KTL)

  -Condiciones de la prueba: temperatura 23 ± 2 ℃, humedad 50 ± 5 %, modo único, flujo de aire máximo.

  -Método de prueba: flotar las bacterias de prueba en una cámara de 60 ㎥, dejar reposar durante 1 hora, medir el valor inicial, poner en funcionamiento el producto durante 1 hora y comparar el valor medido con el valor inicial para calcular la tasa de reducción.

  -Bacterias de prueba: S. epidermidis (ATCC12228)

  -Norma de referencia: KOUVA AS 02: 2023

  -Resultado de la prueba: eliminación del 99,5 % de Staphylococcus epidermidis en un espacio de 60 m³.

  -El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.
2) Sensor PM 1.0

 -El filtro HEPA del purificador de aire LG atrapa partículas de hasta 0,01 µm.

 -Número de solicitud de prueba: CT24-105346E.

 -Fecha de la prueba: 03/12/24 ~ 05/12/24.

 -Agencia de pruebas: Laboratorios de Conformidad de Corea (KCL).

 -Producto probado: AS35*GW*0.

 -Condiciones de prueba: tamaño de la cámara de purificación: 30,0 m³, temperatura: 23,0 ± 3,0 °C, humedad: 50,0 ± 10,0 % H.R.

 -Condiciones de funcionamiento: turbo.

 -Método de prueba: Después de estabilizar la generación de partículas de KCl (cloruro de potasio) de 0,01 µm de diámetro, poner en funcionamiento el purificador de aire hasta que la tasa de eliminación de polvo descienda al 99,999 % y medir la reducción en funcionamiento. (Norma de referencia: SPS-KACA 002-0132:2022, Purificador de aire interior, apéndice A)

 -Resultado de la prueba: eliminación del 99,999 % tras funcionar durante 28 minutos y 10 segundos o más

 -El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.

 -El sensor PM 1,0 supervisa las partículas de polvo finas y gruesas, por lo que se recomienda limpiar la lente cada dos meses.
«3)LG ThinQ

 -Se requiere conectividad Wi-Fi y el registro del producto en la aplicación LG ThinQ.

 -Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

 -Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales». 
 

FAQ

Q.

¿Los purificadores de aire eliminan el polvo, los olores y el moho?

A.

El avanzado sistema de purificación de aire de LG combina múltiples tecnologías para proporcionar aire de alta calidad. El filtro 360 Safe Plus, el flujo de aire dual con Clean Booster, UVnano y el ionizador trabajan juntos para eliminar partículas nocivas, olores, virus y bacterias, proporcionando un espacio limpio, saludable y confortable.

 

*Consulte el aviso legal mencionado anteriormente para obtener información sobre partículas nocivas, olores, virus y bacterias.

Q.

¿Con qué frecuencia se debe sustituir el filtro?

A.

El ciclo de sustitución del filtro es de un año. Cuando llega el momento de sustituir el filtro, se genera automáticamente una notificación. Esto también se puede comprobar en el producto y a través de la aplicación LG ThinQ.

 

*El ciclo de sustitución del filtro se basa en 10 horas de uso al día. Puede variar en función de las horas de uso reales y del entorno.

Q.

¿Cómo se limpia el filtro del purificador de aire?

A.

En primer lugar, separe la cubierta del producto. A continuación, elimine el polvo del prefiltro con una aspiradora que tenga un accesorio para rincones o un cepillo suave.

Tenga cuidado al utilizar las herramientas de la aspiradora para no dañar el producto ni el filtro.

 

*Precaución: No lave el filtro con agua. Si lo hace, podría reducir su vida útil.

Q.

¿Qué es un filtro HEPA?

A.

Un filtro HEPA, que significa filtro de aire de partículas de alta eficiencia, está diseñado para capturar partículas muy finas con gran eficacia. El filtro HEPA del purificador de aire LG atrapa partículas de hasta 0,01 µm.

 

*El filtro HEPA del purificador de aire LG atrapa partículas de hasta 0,01 µm.

*Número de aplicación de la prueba: CT24-105346E

*Fecha de la prueba: 03/12/24 ~ 05/12/24.

*Organismo de ensayo: Laboratorios de Conformidad de Corea (KCL).

*Producto sometido a prueba: AS35*GW*0.

*Condiciones de prueba: Tamaño de la cámara de purificación: 30,0 m³, temperatura: 23,0 ± 3,0 °C, humedad: 50,0 ± 10,0 % H.R.

*Condiciones de funcionamiento: Turbo

*Método de prueba: Después de estabilizar la generación de partículas de KCl (cloruro de potasio) de 0,01 µm de diámetro, poner en funcionamiento el purificador de aire hasta que la tasa de eliminación de polvo descienda al 99,999 % y medir la reducción en funcionamiento. (Norma de referencia: SPS-KACA 002-0132:2022, Purificador de aire interior, apéndice A)

*Resultado de la prueba: eliminación del 99,999 % tras funcionar durante 28 minutos y 10 segundos o más.

*El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.

Q.

¿Cuál es el mejor lugar para colocar el purificador de aire?

A.

Instale este producto al menos a 1 metro de la pared. Si no hay suficiente espacio para la entrada de aire, las funciones de purificación del aire pueden verse afectadas.

El rendimiento de este producto puede variar en función del entorno (temperatura, humedad, etc.). Este producto puede funcionar eficazmente en un entorno con una humedad del 40 % al 70 %. No lo instale en una zona expuesta a la luz solar directa ni cerca de luces muy brillantes.

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS

  • Modo Dormir

    Si

