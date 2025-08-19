32㎡ PuriCare™ AeroHit Air Purifier

*Las imágenes y los vídeos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.

1) Potente filtración del aire.

*Reduce el moho.

-Número de aplicación de la prueba: CT24-097356E.

-Fecha de la prueba: `24.11.12 ~`24.12.12.

-Modelo objetivo: AS35*GW*0.

-Organismo de ensayo: Korea Conformity Laboratories (KCL).

-Condiciones de la prueba: ISO 16000-36:2018., Duración de la prueba: 1 h, Temperatura: 22,7 ± 0,5 ℃, Humedad: 51,0 ± 2,0 %, Modo turbo, 4 etapas (volumen de aire nominal)

-Cepas de prueba: Aspergillus brasiliensis ATCC 9642

-Método de prueba: Prueba de reducción de microbios aéreos en el espacio de la cámara (protocolo)

-Resultado de la prueba: Prueba de reducción de microbios aéreos (Aspergillus brasiliensis). Antes del funcionamiento: Conc. 3,2X10^4 UFC/㎥. Después del funcionamiento: Conc. <10 UFC/㎥. Tasa de reducción: 99,9 %.

*Reduce los olores, el smog y los productos químicos en el aire.

-Número de aplicación de la prueba: CT24-105610

-Fecha de la prueba: del 24.12.4 al 24.12.12.

-Organismo de ensayo: Laboratorios de Conformidad de Corea (KCL).

-Modelo de prueba: AS35*GW*0

-Condiciones de la prueba: temperatura 21 ± 1 ℃, humedad 45 ± 5 %, cámara de pruebas 8,0 ± 0,5 ㎥.

-Método de prueba: prueba de tasa de eliminación de NO₂ de acuerdo con la norma de pruebas de purificadores de aire interior de la Asociación Coreana de Purificación del Aire (SPS-KACA002-132:2022).

-Resultados de la prueba: NO₂ (más del 62 % de eliminación tras 30 minutos de funcionamiento)

-Modo de prueba: 4 etapas (volumen de aire nominal)

-El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.

*Reduce los virus.

-Número de aplicación de la prueba: CT24-069319-02-1.

-Fecha de la prueba: 24/12/16.

-Modelo objetivo: AS3**GWG0.

-Organismo de ensayo: Laboratorio de Ensayos de Corea (KTL).

-Condiciones de la prueba: temperatura 23 ± 2 ℃, humedad 50 ± 5 %, modo único, flujo de aire máximo.

-Método de prueba: flotar el virus de prueba en una cámara de 60 ㎥, dejarlo reposar durante 30 minutos y, a continuación, medir el valor inicial. Poner en funcionamiento el producto durante 30 minutos y comparar el valor medido con el valor inicial para calcular la tasa de reducción.

-Virus de prueba: Phi-X174 (ATCC 13706-B1)

-Norma de referencia: KOUVA AS 02: 2023

-Resultado de la prueba: eliminación del 95,0 % del Phi-X174 en un espacio de 60 m³.

-El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.

*Reduce las bacterias (gérmenes)

-Número de aplicación de la prueba: CT24-069319-02-2

-Fecha de la prueba: 24/12/16

-Modelo objetivo: AS3**GWG0

-Organismo de ensayo: Laboratorio de Ensayos de Corea (KTL)

-Condiciones de la prueba: temperatura 23 ± 2 ℃, humedad 50 ± 5 %, modo único, flujo de aire máximo.

-Método de prueba: flotar las bacterias de prueba en una cámara de 60 ㎥, dejar reposar durante 1 hora, medir el valor inicial, poner en funcionamiento el producto durante 1 hora y comparar el valor medido con el valor inicial para calcular la tasa de reducción.

-Bacterias de prueba: S. epidermidis (ATCC12228)

-Norma de referencia: KOUVA AS 02: 2023

-Resultado de la prueba: eliminación del 99,5 % de Staphylococcus epidermidis en un espacio de 60 m³.

-El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.

2) Sensor PM 1.0

-El filtro HEPA del purificador de aire LG atrapa partículas de hasta 0,01 µm.

-Número de solicitud de prueba: CT24-105346E.

-Fecha de la prueba: 03/12/24 ~ 05/12/24.

-Agencia de pruebas: Laboratorios de Conformidad de Corea (KCL).

-Producto probado: AS35*GW*0.

-Condiciones de prueba: tamaño de la cámara de purificación: 30,0 m³, temperatura: 23,0 ± 3,0 °C, humedad: 50,0 ± 10,0 % H.R.

-Condiciones de funcionamiento: turbo.

-Método de prueba: Después de estabilizar la generación de partículas de KCl (cloruro de potasio) de 0,01 µm de diámetro, poner en funcionamiento el purificador de aire hasta que la tasa de eliminación de polvo descienda al 99,999 % y medir la reducción en funcionamiento. (Norma de referencia: SPS-KACA 002-0132:2022, Purificador de aire interior, apéndice A)

-Resultado de la prueba: eliminación del 99,999 % tras funcionar durante 28 minutos y 10 segundos o más

-El resultado de la prueba se basa en un entorno de laboratorio y puede variar si cambian las condiciones.

-El sensor PM 1,0 supervisa las partículas de polvo finas y gruesas, por lo que se recomienda limpiar la lente cada dos meses.

«3)LG ThinQ

