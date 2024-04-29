About Cookies on This Site

Refrigerador French Door 540L Smart Inverter

Refrigerador French Door 540L Smart Inverter

Refrigerador French Door 540L Smart Inverter

GM23BBP
Front view
Front view open door fill with vegetables
Front view open door empty
perspective view
Detail view
perceptive view closed drawer
perceptive view open drawer
percective view
Top view
Side View
Left Side
Right View
usb card
Funciones principales

  • Smart Inverter Compressor
  • Plata
  • Smart Diagnosis
  • Express Freezer
  • LED superior
Más
Más Capacidad y Espacio en Repisa
Máxima Frescura ahora en Mayor Capacidad

Más Capacidad y Espacio en Repisas

El refrigerador de gran capacidad de 540L cuenta con dos cajones para verduras con tecnología Humidity Controller, cuatro repisas y seis compartimentos en puerta para que disfrutes de un amplio almacenamiento y una frescura máxima en tus alimentos.

Temperaturas óptimas en todas partes
Multi Air Flow

Temperaturas óptimas en todas partes

El sistema Multi-Air Flow fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.

Estantes de vidrio templado

Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgos de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.

Total No Frost

Enfriamiento completo con Total no frost

El aire frío circula uniformemente para que su refrigerador y sus alimentos se mantengan frescos y sin encarcha. Sin necesidad de descongelar el refrigerador manualmente, siempre estará listo para usar.

Frutas en cajas de plástico, la mitad congeladas y la otra mitad no.

*Las imágenes del product son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Smart Inverter Compressor™

Alimentos frescos con ahorro de frescura

El LG Smart Inverter Compressor™ ahorra ajustando la velocidad del motor.

El aire frío gira dentro de un Bottom Freezer LG. Al lado, el logotipo de 10 años de garantía del compresor Smart inverter

*Garantía de 10 años sólo en la pieza del compresor. Pueden cobrarse costes adicionales aparte del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

Energéticamente Eficiente y Duradero

Eficiencia energética y durabilidad

LG Smart Inverter Compressor lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y tener 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años para el compressor Smart Inverter (solo pieza).

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

gm23bbp
Tipo de producto
French Door (3 puertas)
Capacidad de Volumen Total (L)
540
Express Freeze
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
756 x 1 740 x 901

Especificaciones clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    756 x 1 740 x 901

  • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Eficiencia Energética

    A+

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • MATERIAL Y ACABADO - Color

    Platium Silver 3

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (3 puertas)

  • Eficiencia Energética

    A+

  • País de Origen

    Hecho en México

CAPACIDAD

  • Capacidad de Volumen Total (L)

    540

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Panel Interior Superior

  • Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    105

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    756 x 1 740 x 901

  • Peso del producto (kg)

    98

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • InstaView

    No

  • Cleaning Time

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Ice Maker Manual

    No

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Dispensador de hielo y agua

    No

  • Ice Maker Automático

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Luz del dispensador

    No

  • Ice Maker doble

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Filtro de agua

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material

    PET

  • Color

    Platium Silver 3

  • Metal Fresh

    No

  • Tipo de manija

    Barra

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Anaqueles Puerta

    6

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandejas de vidrio templado

    4 divididos

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Vegetable Box

    Sí (2)

  • Repisa Desmontable

    No

  • Repisa Deslizable

    No

  • Amplia despensa

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Cajón congelador

    1 transparente

  • Divisor de cajón

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    No

