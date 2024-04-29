Refrigerador French Door 540L Smart Inverter

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Más Capacidad y Espacio en Repisas
El refrigerador de gran capacidad de 540L cuenta con dos cajones para verduras con tecnología Humidity Controller, cuatro repisas y seis compartimentos en puerta para que disfrutes de un amplio almacenamiento y una frescura máxima en tus alimentos.