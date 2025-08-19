We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow
Refrigeración lineal™
Mantiene la frescura de la granja por más tiempo
LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor fresco hasta por 7 días1).
Multi Air Flow
Temperaturas ideales en todas partes
Las rejillas de ventilación dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos más frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.
Estantes de vidrio templado
Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgo de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.
*Las imágenes y vídeos del producto son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de las pruebas TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pakchoi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.
-El resultado puede variar en el uso real.
-Solo en modelos aplicables.
Todas las especificaciones
