Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow

Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow

Refrigerador Top Freezer 217L Multi Air Flow

VT22BPM
Front view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer. VT22BPM.AEPPECL
Front open view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Freezer view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Temperature control view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Fridge duct view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Handle view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Left side view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Right side view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Side view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Back view of 217L Top Freezer Refrigerator Essence Matte Black with LinearCooling and Deodorizer.
Funciones principales

  • Multi Air Flow
  • Express Freezer
  • Recipro Compressor
  • Total no frost
Más
El refrigerador LG con congelador superior se encuentra en una cocina moderna, mostrando el diseño general del refrigerador.

Refrigeración lineal™

Mantiene la frescura de la granja por más tiempo

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando el sabor fresco hasta por 7 días1).

Frutas y verduras como lechuga, tomates y arándanos se conservan frescas en el refrigerador con congelador superior LG.

Multi Air Flow

Temperaturas ideales en todas partes

Las rejillas de ventilación dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos más frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.

Estantes de vidrio templado

Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgo de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.

*Las imágenes y vídeos del producto son solo ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1)LinearCooling™

-Basado en los resultados de las pruebas TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pakchoi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

-El resultado puede variar en el uso real.

-Solo en modelos aplicables.

