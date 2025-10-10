Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Refrigerador Top Freezer 243L Smart Inverter

VT24BPY
Vista frontal Nevera Congelador Superior LG VT24BPY
Front view with open door
Right side door open view
Open view
Top freezer view
LED view
Bottom drawer view
Handle view
Left side view
Right side view
Back view
QR Code
Energy Label
Funciones principales

  • Smart Inverter Compressor
  • Express Freezer
  • Color Plata
  • LED Superior
Más
Nevera esta en cocina moderna, demostrando su diseno.

Nevera esta en cocina moderna, demostrando su diseno.

Bandeja de vidrio templado

Resistente para soportar utensilios pesados, fácil de limpiar, sin manchas ni olores persistentes.

*Las imágenes y vídeos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. 

Energéticamente eficiente y duradero

Energéticamente eficiente y duradero

El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel, ayudándote a ahorrar más mientras disfrutas de 10 años de tranquilidad y rendimiento confiable en tu hogar.

FAQ

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.

Q.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi refrigerador LG?

A.

Utilice el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura a distancia.

Q.

¿Qué significa que un refrigerador esté libre de escarcha?

A.

La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un refrigerador sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando automáticamente la acumulación de escarcha.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

vt24bpy

Especificaciones clave

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 573 x 637

  • Eficiencia Energética

    E

  • Tipo de Compresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • Door-in-Door

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Color

    Plata

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Top Freezer

  • Eficiencia Energética

    E

  • País de Origen

    Hecho en Indonesia

CAPACIDAD

  • Capacidad de Volumen Total (L)

    243

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    50

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 573 x 637

  • Peso del producto (kg)

    46

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Door-in-Door

    No

  • Cleaning Time

    No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Ice Maker Manual

    Bandeja de hielo normal

  • Dispensador solo de agua

    No

  • Ice Maker Automático

    No

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

MATERIAL Y ACABADO

  • Material

    PCM

  • Color

    Plata

  • Tipo de manija

    Horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Anaqueles Puerta

    1 lleno + 1 grande﻿

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Bandejas de vidrio templado

    2

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Vegetable Box

    Sí (1)

  • Hygiene Fresh

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

    No

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Anaqueles Puerta

    2

  • Bandejas de vidrio templado

    1

