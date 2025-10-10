Refrigerador Top Freezer 243L Smart Inverter

Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.