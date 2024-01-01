About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Refrigerador Top Freezer 264L Smart Inverter

Refrigerador Top Freezer 264L Smart Inverter

Refrigerador Top Freezer 264L Smart Inverter

VT27KPY
Front view
Front view with open door
Right side with open door
Freezer view
Handle view
Bottom view
LED view
Tap view
Side Tap view
Drawer view
Top view open
Left side view
Right side view
Side view
Energy label
Front view
Front view with open door
Right side with open door
Freezer view
Handle view
Bottom view
LED view
Tap view
Side Tap view
Drawer view
Top view open
Left side view
Right side view
Side view
Energy label

Funciones principales

  • Smart Inverter Compressor
  • Plata
  • Dispensador de agua
  • Express Freezer
  • Fresh Zone
Más
El refrigerador LG con congelador superior se encuentra en una cocina moderna, mostrando el diseño general del refrigerador.

El refrigerador LG con congelador superior se encuentra en una cocina moderna, mostrando el diseño general del refrigerador.

Multi Air Flow

Temperaturas ideales en todas partes

Las rejillas de ventilación dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos más frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.

Estantes de vidrio templado

Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgo de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.

Fresh 0 Zone

Ahorra tiempo de descongelación

El cajón especial te permite conservar mejor alimentos como la carne y el pescado sin que se congelen ni se descongelen.

*La zona Fresh 0 mantiene los alimentos a una temperatura más baja que otros compartimentos.

*La temperatura puede variar según la configuración, el estado de los alimentos y las condiciones de uso doméstico.

Smart Inverter Compressor™

Eficiente energéticamente y duradero

El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar de 10 años de tranquilidad.

*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Se pueden cobrar costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.

Q.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi refrigerador LG?

A.

Utilice el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura a distancia.

Q.

¿Qué significa que un refrigerador esté libre de escarcha?

A.

La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un refrigerador sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando automáticamente la acumulación de escarcha.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

VT27KPY
Capacidad de Volumen Total (L)
264
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 680 x 637
Express Freeze
Anaqueles Puerta
2

Especificaciones clave

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 680 x 637

  • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Eficiencia Energética

    E

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • MATERIAL Y ACABADO - Color

    Plata

Todas las especificaciones

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

TECNOLOGÍA SMART

  • ThinQ (Wi-Fi)

    No

  • Smart Diagnosis

    No

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Luz del refrigerador

    LED superior

  • Anaqueles Puerta

    2 Completas + 1 Grande

  • Hygiene Fresh

    No

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Bandejas de vidrio templado

    2

  • Vegetable Box

    Sí (1)

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Anaqueles Puerta

    2

  • Bandejas de vidrio templado

    1

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Top Freezer

  • País de Origen

    Hecho en Indonesia

  • Eficiencia Energética

    E

CAPACIDAD

  • Capacidad de Volumen Total (L)

    264

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso del producto (kg)

    48

  • Peso de paquete (kg)

    53

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    555 x 1 680 x 637

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

MATERIAL Y ACABADO

  • Color

    Plata

  • Material

    PET

  • Tipo de manija

    Horizontal

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    N/A

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    N/A

  • Dispensador solo de agua

    Externo

  • Ice Maker Automático

    No

  • Ice Maker Manual

    Bandeja de hielo normal

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

    No

  • Cleaning Time

    No

  • Door-in-Door

    No

Qué opina la gente

Ofertas exclusivas para tí