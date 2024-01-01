We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerador Top Freezer 264L Smart Inverter
Multi Air Flow
Temperaturas ideales en todas partes
Las rejillas de ventilación dentro del refrigerador dispersan el aire frío para mantener niveles constantes de humedad y temperatura, lo que permite conservar los alimentos más frescos durante más tiempo, independientemente de dónde se almacenen.
Estantes de vidrio templado
Estas estanterías son lo suficientemente resistentes como para soportar utensilios de cocina pesados sin riesgo de rotura, y además son fáciles de limpiar y mantener, sin que queden manchas ni olores persistentes.
Fresh 0 Zone
Ahorra tiempo de descongelación
El cajón especial te permite conservar mejor alimentos como la carne y el pescado sin que se congelen ni se descongelen.
*La zona Fresh 0 mantiene los alimentos a una temperatura más baja que otros compartimentos.
*La temperatura puede variar según la configuración, el estado de los alimentos y las condiciones de uso doméstico.
Smart Inverter Compressor™
Eficiente energéticamente y duradero
El compresor LG Smart Inverter™ lleva la eficiencia energética al siguiente nivel para ayudarte a ahorrar más y disfrutar de 10 años de tranquilidad.
*Garantía de 10 años solo para la pieza del compresor. Se pueden cobrar costos adicionales distintos al del compresor (mano de obra, otras piezas, etc.).
Q.
¿Qué tamaño de refrigerador-congelador necesito?
A.
Aunque depende de su estilo de vida, como buena regla general: el refrigerador congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) es suficiente para un hogar pequeño de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más grande, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style de gran capacidad (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door proporcionan una anchura extra para almacenar bandejas, fuentes, etc. Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el refrigerador Congelador que más le convenga, ofrecemos una selección de tamaños por gama.
Q.
¿Cómo puedo cambiar la temperatura de mi refrigerador LG?
A.
Utilice el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador. En los modelos compatibles, también puede utilizar la aplicación LG ThinQ™ en su smartphone para cambiar el ajuste de temperatura a distancia.
Q.
¿Qué significa que un refrigerador esté libre de escarcha?
A.
La escarcha se forma cuando el vapor de agua golpea las bobinas de refrigeración heladas y se condensa en agua, que se congela inmediatamente. Un refrigerador sin escarcha utiliza un temporizador para encender periódicamente una bobina de calefacción alrededor de la bobina de refrigeración para derretir el hielo, evitando automáticamente la acumulación de escarcha.
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un refrigerador con y sin tuberías?
A.
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador congelador, ofreciéndole modelos con y sin tuberías. Un refrigerador con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 680 x 637
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Eficiencia Energética
E
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
MATERIAL Y ACABADO - Color
Plata
Todas las especificaciones
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
TECNOLOGÍA SMART
ThinQ (Wi-Fi)
No
Smart Diagnosis
No
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Luz del refrigerador
LED superior
Anaqueles Puerta
2 Completas + 1 Grande
Hygiene Fresh
No
Hygiene Fresh+
No
Bandejas de vidrio templado
2
Vegetable Box
Sí (1)
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Anaqueles Puerta
2
Bandejas de vidrio templado
1
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Top Freezer
País de Origen
Hecho en Indonesia
Eficiencia Energética
E
CAPACIDAD
Capacidad de Volumen Total (L)
264
DIMENSIONES Y PESO
Peso del producto (kg)
48
Peso de paquete (kg)
53
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
555 x 1 680 x 637
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Color
Plata
Material
PET
Tipo de manija
Horizontal
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Producción diaria de hielo (lb.)
N/A
Capacidad de almacenaje (lb.)
N/A
Dispensador solo de agua
Externo
Ice Maker Automático
No
Ice Maker Manual
Bandeja de hielo normal
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
No
Cleaning Time
No
Door-in-Door
No
