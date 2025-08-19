Skip to ContentSkip to Accessibility Help
BASES LEGALES CONCURSO LG CHILE "LG FAMILY CLUB"

En Santiago de Chile, Septiembre , año 2025

 

1.- LG Electronics Inc. Chile Ltda., rol único tributario N° 76.014.610-2, con domicilio en Rosario Norte N° 407, piso 10, comuna de Las Condes, en adelante “LG Chile”, realizará un concurso el día  4 de Septiembre de 2025, el cual se describe en el presente documento y será difundido a través de las redes sociales oficiales de la marca en Facebook “LG Global” e Instagram @lg_chile. 

 

 

SEGUNDO. CONCURSO.

 

Se invita a las personas a participar en el concurso bajo la siguiente mecánica:

 

Registrate en LG Family Club  https://lgfamilyclub.com/cl/

 

Sube este post a tus historias y etiquétanos

 

 

TERCERO. QUIÉNES PARTICIPAN.

 

Podrán participar del concurso todas aquellas personas que residan en Chile Continental , con cédula de identidad vigente o pasaporte al día con chip integrado y estar aprobados, y cumplan con lo indicado en el numeral dos. No podrán participar de esta Promoción, ni ser ganadores de los premios, el personal de LG Chile, ni de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con éste, sus agencias de promoción ni demás personas que el organizador contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con la Promoción y/o familiares directos de los mismos, como tampoco podrán participar los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de las personas indicadas en este párrafo. No podrán participar menores de 18 años, a no ser que estos se encuentren bajo la supervisión un adulto responsable.

 

La participación de los interesados en el concurso implica su total conocimiento, entendimiento y aceptación de las presentes bases, cuales se encontrarán a disposición del público general, durante la vigencia del concurso, en la página web del concurso referida en la Cláusula Segunda de estas bases.

 

 

CUARTO. VIGENCIA.

 

La inscripción al concurso podrá efectuarse a contar del 8  de Septiembre  y finalizando el día 17 de Septiembre de 2025 . Asimismo, LG Chile, se reserva el derecho de poner término anticipado al concurso, fundado ello en motivos de fuerza mayor, informando al efecto a los participantes a través de un correo o con el comunicado a través de redes sociales, lo que no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de éstos o terceros.

 

LG Chile podrá finalizar anticipadamente o postergar el Concurso, así como también la elección de los ganadores y la entrega de los premios, ante razones de caso fortuito o fuerza mayor, lo que incluye lo pero no se limita a, fuego, inundaciones, terremotos, explosiones, paros o disputas laborales, actos de enemigos o religiosos, o cualquier ordenanza, regulación o ley municipal, local o nacional, Estados de Excepción Constitucional decretados en Chile y contingencias relacionadas al COVID, o cualquier otra causa fuera del control del a marca, así como la eventual cancelación o postergación del presente concurso de LG Chile. La anterior circunstancia será informada por los canales oficiales del concurso referidos en la Cláusula Primera de estas Bases, en todos los casos, oportunamente a quien resulte ganador, sin que se generen responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo en favor de los participantes, del ganador o de terceros. 

 

 

QUINTO. PREMIO.

 

Entre todos los participantes se seleccionarán 2

 

  • Serán elegidos al azar mediante una herramienta digital, la que sorteará el número de comentario ganador. 

 

El ganador obtendrá como premio:

  • Parlante LG XBOOM XG2T

 

El ganador será contactado a su cuenta de instagram. 

 

 

 

SEXTO. GANADORES.

 

El ganador deberá ir a retirar su premio a las oficinas de LG Chile ubicadas en Rosario Norte 407, piso 10 con un límite de 30 días a partir de la realización del concurso y notificación de los ganadores. Adicionalmente, deberá llevar su respectivo cupón entregado para hacer efectivo el retiro. En consecuencia, LG Chile no se hace cargo en caso de que la persona ganadora no se contacte a tiempo o bien no porte con la documentación necesaria para realizar el retiro de su respectivo premio. Finalmente, el ganador acusa estar conforme con lo recibido una vez entregado el premio. LG Chile solamente entregará el premio al ganador mayor de edad, o al menor de edad mediando la aceptación del adulto responsable. 

 

 

SÉPTIMO. MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

 

Los participantes aceptan compartir información personal durante su inscripción al concurso, la cual LG Chile no difundirá con otros medios no detallados dentro de estas bases. Serán consideradas nulas todas aquellas participaciones que se detecten con el uso de algún sistema informático fraudulento y/o robot. En tales circunstancias, el organizador tendrá la facultad de analizar la conducta fraudulenta a través de los técnicos y peritos que considere pertinente.

 

No se aceptarán reclamos de los participantes que no completen correctamente su formulario de inscripción y que imposibiliten la participación de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente Promoción.

 

 

OCTAVO. DECLARACIONES.

 

El organizador no se responsabiliza por ningún daño (personal o material), perjuicio o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) que pudieran sufrirlos participantes y/o terceros, con motivo o en ocasión de su participación y/o retiro del beneficio y/o utilización de este una vez que éste haya sido entregado.

 

El participante ganador eximen expresamente al organizador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido, proveniente del caso fortuito o de fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no resultare imputable al organizador en forma directa. Asimismo se exime al organizador de toda responsabilidad derivada de la falta de veracidad de la información subida o aportada por los participantes.

 

 

NOVENO. ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS BASES.

 

La mera participación en el concurso o su respectiva inscripción a este, implica la total e irrestricta aceptación, autorización y conocimiento de estas Bases y de todas sus condiciones. Asimismo, la participación implica el reconocimiento de las decisiones que el organizador tome con relación a la promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas, no resulten abusivas ni infundadas, no perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al régimen legal vigente y hayan sido comunicadas a los Participantes.

 

 

 

DÉCIMO. PUBLICIDAD.

 

Todos los participantes que participen en el presente concurso autorizan al organizador a utilizar y/o difundir su nombre, imágenes personales, vídeo compartidos y/o voces en las redes sociales oficiales de la marca (X, Linkedin, Youtube, Facebook, Tik Tok e Instagram) y a efectuar la publicidad por los medios y formas que resulten más convenientes sin derecho a la compensación y/o retribución alguna hasta transcurridos 12 (doce) meses contados de la finalización del concurso. Así mismo, quien resulte ganador, autorizan expresamente a hacer uso de su imagen y participar en una grabación haciendo uso o retiro de su premio.

 

 

UNDÉCIMO. OTROS.

 

DUODÉCIMO. JURISDICCIÓN Y TERRITORIO

 

Toda divergencia que pueda surgir con relación a este concurso y a todos los efectos de este, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la República de Chile, renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

 

 