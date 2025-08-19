BASES LEGALES CONCURSO LG CHILE "LG FAMILY CLUB"

Podrán participar del concurso todas aquellas personas que residan en Chile Continental , con cédula de identidad vigente o pasaporte al día con chip integrado y estar aprobados, y cumplan con lo indicado en el numeral dos. No podrán participar de esta Promoción, ni ser ganadores de los premios, el personal de LG Chile, ni de ninguna de las sociedades o empresas vinculadas con éste, sus agencias de promoción ni demás personas que el organizador contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con la Promoción y/o familiares directos de los mismos, como tampoco podrán participar los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de las personas indicadas en este párrafo. No podrán participar menores de 18 años, a no ser que estos se encuentren bajo la supervisión un adulto responsable.

La participación de los interesados en el concurso implica su total conocimiento, entendimiento y aceptación de las presentes bases, cuales se encontrarán a disposición del público general, durante la vigencia del concurso, en la página web del concurso referida en la Cláusula Segunda de estas bases.