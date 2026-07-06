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Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026

Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026

86MRGB95BSA
Vista frontal de Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026 86MRGB95BSA
The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the alpha 11 AI Processor 4K Gen3 and a Dual AI Engine.
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LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026
Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026
Vista frontal de Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026 86MRGB95BSA
The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the alpha 11 AI Processor 4K Gen3 and a Dual AI Engine.
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The front view of LG Micro RGB evo AI MRGB95, released in 2026, displays a vivid, crystalline image of sharply defined red, green, and blue facets, featuring 100-inch display, webOS, RGB Primary Color Ultra, and the alpha 11 AI Processor 4K Gen3 and a Dual AI Engine.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026
Smart TV 86" LG Micro RGB evo AI MRGB95 4K 2026

Funciones principales

  • Color revolucionario con triple cobertura de color certificada al 100%.
  • Certificado para una triple cobertura de color del 100 % en BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB.
  • Miles de zonas de atenuación con procesador de IA alpha11 ofrecen un contraste excepcional.
  • El nuevo procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine heredado de la experiencia de LG OLED permite una experiencia de visualización 4K con tecnología de IA.
  • Frecuencia de actualización aumentada hasta 330 Hz y jugabilidad ultrasuave con Motion Booster 330.
Más
Distintivo de reconocimiento en los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Imagen por la pantalla MRGB95 de 100 pulgadas.

Premios a la Innovación CES - Premiado (MRGB95, 100")

Imágenes

LG Shield recibió el galardón de los premios CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad.

Premios a la Innovación CES - Premiado (LG Shield)

Ciberseguridad

Distinción de Honoree en los Premios a la Innovación CES 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial por Multi-AI

Premios a la Innovación CES - Premiado (Multi-AI)

Inteligencia artificial

Distintivo de AVForums Editor’s Choice como Mejor Sistema de Smart TV durante 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26.

Elección del editor de AVForums: Mejor sistema de Smart TV 2025/26

"8 años como el mejor sistema de Smart TV"

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.

¿Por qué Micro RGB evo?

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con tecnología RGB Primary Color Ultra, muestra la imagen de una flor en la pantalla, con luz roja, verde y azul controladas con precisión gracias a los distintos motores Micro RGB AI, que ofrecen colores vivos y precisos.

RGB Primary Color Ultra

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con triple cobertura de color certificada al 100%, llena la pantalla con ricos y fluidos degradados de rojo, verde y azul, ofreciendo una cobertura del 100% de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB.

Certificado Triple Cobertura de Color al 100%

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 ofrece un contraste impresionante gracias a la tecnología Micro Dimming Ultra, que muestra millones de píxeles y una precisa separación de colores de espectro completo, impulsado por el Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra, Contraste Impresionante

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 incorpora el nuevo Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3, que brilla con luz púrpura sobre una placa de circuito oscura, destacando el motor de IA dual.

Nuevo Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con el premiado sistema operativo webOS Multi AI se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

Premiado Multi AI webOS

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, lo que resalta la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo es Micro RGB evo la siguiente evolución de Micro RGB?

Basada en 13 años de experiencia en tecnología OLED, la Micro RGB evo es nuestra primera generación de televisores RGB, una evolución revolucionaria que va más allá de la tecnología Micro RGB. Gracias a la tecnología Micro RGB con Triple Cobertura de Color Certificada al 100%, ofrece una precisión cromática excepcional y colores más intensos. El mismo procesador Alpha 11 AI que el OLED, capaz de controlar 8.3M píxeles, ahora funciona con la tecnología Micro RGB y Micro Dimming Ultra, lo que permite un control ultrapreciso de la luz y el color para ofrecer una experiencia visual increíblemente detallada y viva que solo Micro RGB evo puede brindar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nueva evolución del color, muestra una imagen vívida y cristalina con tonos rojos, verdes y azules nítidos. Cuenta con una cobertura cromática del 100 % de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 Dual Engine y Motion Booster de 330 Hz con VRR de 165 Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, la nueva evolución del color, muestra una imagen vívida y cristalina con tonos rojos, verdes y azules nítidos. Cuenta con una cobertura cromática del 100 % de BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 Dual Engine y Motion Booster de 330 Hz con VRR de 165 Hz.

Tecnología Micro RGB

Nuestro LED RGB más pequeño para un color y detalle ultraprecisos.

Innumerables micro luces RGB, más pequeñas que los Mini LED, ofrecen un control preciso del brillo y el color para crear una claridad y un contraste detallados que superan incluso a los Mini LED de QNED evo.1)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, que incorpora la tecnología Micro RGB, muestra cómo los Mini LED evolucionan hacia un Micro RGB más pequeño con elementos de luz roja, verde y azul que emiten un brillo preciso y ofrecen un control de color exacto.

RGB Color Primario Ultra

Color revolucionario con Certificado Triple Cobertura de Color al 100%

Micro RGB evo controla la luz y el color a nivel microscópico para expresar un espectro cromático aún más amplio con mayor viveza y precisión. Micro RGB evo incorpora el control de color ultrafino Micro RGB y es el único televisor con una cobertura cromática del 100 % en tres estándares: BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, abarcando una gama cromática excepcionalmente amplia para todo, desde cine HDR y edición digital hasta tecnologías de visualización de última generación.2)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con tecnología RGB Primary Color Ultra y cobertura de color triple certificada del 100%, muestra su revolucionaria expresión de color al presentar una imagen de una flor con colores intensos y equilibrados y un contraste refinado.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con tecnología RGB Primary Color Ultra y cobertura de color triple certificada del 100%, muestra su revolucionaria expresión de color al presentar una imagen de una flor con colores intensos y equilibrados y un contraste refinado.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, que incorpora un control de color ultrafino Micro RGB, ofrece una cobertura cromática del 100% de los espacios de color BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, según la certificación de Intertek.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, que incorpora un control de color ultrafino Micro RGB, ofrece una cobertura cromática del 100% de los espacios de color BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, según la certificación de Intertek.

Micro Dimming Ultra

Miles de zonas de atenuación, impulsadas por nuestro mejor Procesado alpha11 AI, ofrecen un contraste excepcional.

El procesador alpha 11 AI de OLED, capaz de controlar 8,3 millones de píxeles, alimenta y controla miles de zonas de atenuación en Micro RGB evo para ofrecer imágenes con un contraste impactante y un gran nivel de detalle.3)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Micro Dimming Ultra muestra una vibrante escena de vida marina con una precisa separación de colores en más de 8,3 millones de píxeles, mejorada por miles de zonas de atenuación impulsadas por el procesador alpha 11 AI 4K Gen3.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Micro Dimming Ultra muestra una vibrante escena de vida marina con una precisa separación de colores en más de 8,3 millones de píxeles, mejorada por miles de zonas de atenuación impulsadas por el procesador alpha 11 AI 4K Gen3.

Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

Calidad de imagen 4K superior con el Procesador alpha 11 AI más avanzado de LG con Dual AI Engine.

Heredado de LG OLED, el Procesador alpha 11 AI, capaz de ofrecer precisión a nivel de píxel, incorpora un nuevo motor Dual AI y ahora impulsa la tecnología Micro RGB evo. A diferencia de los motores AI individuales, el Dual AI Engine optimiza la nitidez y la textura simultáneamente, lo que da como resultado una calidad de imagen 4K no solo más nítida, sino también más natural.4)

El procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 del LG Micro RGB evo AI MRGB95 brilla con luz púrpura en una placa de circuito, destacando el Dual AI Engine y ofreciendo un rendimiento de NPU hasta 5,6 veces más rápido, una CPU un 50 % más rápida y una GPU un 70 % más potente.

El procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 del LG Micro RGB evo AI MRGB95 brilla con luz púrpura en una placa de circuito, destacando el Dual AI Engine y ofreciendo un rendimiento de NPU hasta 5,6 veces más rápido, una CPU un 50 % más rápida y una GPU un 70 % más potente.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40, verificada por UL, lo que indica que su rendimiento en la reducción de la luz azul está comprobado.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40, verificada por UL, lo que indica que su rendimiento en la reducción de la luz azul está comprobado.

Certificado por UL para baja emisión de luz azul: colores amplios y brillantes, a la vez que cómodos para la vista.35)

¿Por qué LG AI TV?

El LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, al tiempo que hace que tu día a día sea más inteligente gracias al AI Hub personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV.

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más nítidas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. En "Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.9)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page, personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes verlo todo de un vistazo: clima, calendario, widgets y los marcadores de tus deportes favoritos.10)

La insignia de galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Premiado Multi AI webOS

El premiado webOS, ahora protegido por LG Shield

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Protección multicapa con 7 tecnologías principales.

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Protección multicapa con 7 tecnologías principales. Descubre más sobre LG Shield

Las 7 tecnologías principales de LG Shield

El LG Micro RGB evo MRGB95 con LG Shield está reconocido por su almacenamiento y gestión seguros de datos, como lo ilustra un icono de llave, donde los mecanismos de protección mejorados salvaguardan la información confidencial dentro del sistema.
Almacenamiento y gestión seguros de datos36)

Almacenamiento seguro de datos mediante tecnología de claves mejorada.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por sus algoritmos criptográficos seguros, como lo demuestra una pantalla protegida y un icono de escudo, donde la seguridad basada en cifrado garantiza una transmisión de datos segura y confiable.
Algoritmo criptográfico seguro

Gestión de certificados de cliente para la transmisión segura de datos.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield está reconocido por garantizar la integridad del software, lo que se ilustra mediante un icono de sistema seguro, donde los mecanismos de autenticación verifican la fiabilidad del sistema y protegen contra el acceso no autorizado.
Garantizar la integridad del software

Tecnología de credenciales para la autenticación segura de usuarios.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por su autenticación de usuario y control de acceso, como lo demuestran los iconos de usuario conectado y candado, donde la protección a nivel de sistema gestiona el acceso y protege los entornos de las aplicaciones.
Autenticación de usuarios y control de acceso

Soluciones de protección de sistemas y seguridad de aplicaciones para la integridad del software

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield está reconocido por su transmisión segura de datos, como lo demuestran los iconos de servidor y dispositivo conectados, donde los procesos de verificación garantizan la integridad y protegen los datos durante la transferencia.
Transmisión segura de datos

Una solución verificada que garantiza la integridad de las actualizaciones de seguridad.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield está reconocido por su sistema de transmisión y respuesta ante eventos de seguridad, como lo demuestran los iconos de conexión y monitorización, donde los sistemas criptográficos permiten una rápida detección y respuesta ante amenazas.
Transmisión y respuesta ante eventos de seguridad

Una solución basada en algoritmos criptográficos seguros.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con LG Shield es reconocido por su gestión de actualizaciones de seguridad, ilustrada por iconos de sistema y escudo, donde los mecanismos de monitorización y actualización en tiempo real ayudan a prevenir amenazas y a mantener la protección del sistema.
Gestión de actualizaciones de seguridad

Prevención de intrusiones en tiempo real y monitoreo de amenazas para eventos de seguridad

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita13)

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está diseñado para durar con LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega y apunta fácilmente como un mouse en el aire para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un mouse en el aire, o simplemente habla para dar comandos de voz.14)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 incorpora AI Hub para la personalización, con un icono de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

Diseño creado para realzar tu espacio.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con su diseño de montaje empotrado, se instala discretamente en la pared de una habitación espaciosa, mostrando obras de arte llamativas en colores vivos que armonizan con el interior circundante.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95, con su diseño de montaje empotrado, se instala discretamente en la pared de una habitación espaciosa, mostrando obras de arte llamativas en colores vivos que armonizan con el interior circundante.

Flush-fit Design

Diseñado para una integración total en el espacio

Con biseles ultradelgados, tu TV queda perfectamente al ras de la pared, creando una silueta elegante que se integra a la perfección en tu espacio.16)

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+.

LG Gallery+

Decora tu espacio con una amplia variedad de contenidos

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos de ambiente y otro contenido visual para elevar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleja tu estilo.17)

La función LG Gallery+ con música de fondo y Music Lounge del LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra en pantalla la escena del lago en el bosque "Tarde en el bosque", con un panel de interfaz de usuario visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

LG Micro RGB evo AI MRGB95’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente perfecto con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que el teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra una cuadrícula de Google Fotos con instantáneas familiares, mientras que el teléfono muestra una lista de álbumes con la opción "Viaje familiar" activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

Conecta convenientemente tu cuenta de Google Photos a tu TV simplemente usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.21)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 está montado en la pared, sobre una pared verde, encima de una consola roja, y muestra un panel informativo con información sobre el tiempo, resultados deportivos, el programador de TV y el centro de control del hogar.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Panel de Información

Mantente al día con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Recibe actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de programas y más.

Gallery Mode

Cambia del TV a obras de arte sin interrupciones

Con Gallery Mode activado, tu TV puede seguir ahorrando energía mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.34)

AI Brightness Control

Brillo óptimo en cualquier nivel de iluminación

El control de brillo con AI ajusta automáticamente el brillo de la pantalla según la iluminación ambiental, lo que garantiza una visualización nítida y cómoda en cualquier entorno.22)

LG Channels

Entretenimiento sin límites de forma gratuita

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te gusta.24)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con conectividad inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, indicando las conexiones con Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Smart Connectivity

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.25)

Entra a un mundo optimizado para ganar

Ultimate Gameplay

Juega para ganar con frecuencias de actualización mejoradas de hasta 330Hz.

Experimenta juegos ultrarrápidos con 165Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Gracias a Motion Booster, qque aumenta las frecuencias de actualización para reducir el desenfoque de movimiento, y al primer mando con certificación BT ULL, disfruta de un alto rendimiento, ideal para juegos competitivos.26)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras a alta velocidad con una imagen comparativa borrosa que destaca Motion Booster 330, a la vez que es compatible con 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

El televisor LG Micro RGB evo AI MRGB95 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, ofreciendo acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

El televisor LG Micro RGB evo AI MRGB95 con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto con el logotipo de GeForce NOW, ofreciendo acceso a juegos en la nube dentro de la interfaz del televisor.

NVIDIA GeForce NOW

El primer juego en la nube 4K 120Hz HDR del mundo

Juega a 4K a 120 Hz con HDR en tu televisor sin necesidad de un dispositivo adicional gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.27)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando de juegos inalámbrico con la etiqueta "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica una compatibilidad optimizada con mandos Bluetooth para una experiencia de juego fluida.

Bluetooth de latencia ultrabaja

El primer TV del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de Controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3,0 ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente como una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.28)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra el LG Gaming Portal en la pantalla webOS, presentando un centro de juegos con una interfaz de un solo paso que proporciona acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de juegos en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Tu centro todo en uno para gaming, sin consola requerida

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para mando o control remoto e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.29)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego una al lado de la otra y un menú en pantalla para ajustar la configuración del juego, como la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales en tiempo real.

Game Dashboard & Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración del juego según tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente con el Game Dashboard para control rápido en tiempo real y el Game Optimizer para ajustar tus configuraciones preferidas. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego.

Sumérgete en cada partido deportivo

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información sobre los jugadores y datos de la liga, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados del partido.
El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con TruMotion destaca por su suavizado de movimiento en una escena de fútbol con pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado para enfatizar la claridad en deportes de ritmo rápido.
El LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra una escena dramática de una persona viajando en un coche, luego aparece una alerta deportiva para un partido de fútbol en directo con resultados en tiempo real y, al pulsarla, cambia directamente al partido en directo.
El LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, información sobre los jugadores y datos de la liga, sugiriendo cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados del partido.
El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con TruMotion destaca por su suavizado de movimiento en una escena de fútbol con pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado para enfatizar la claridad en deportes de ritmo rápido.
El LG Micro RGB evo AI MRGB95 muestra una escena dramática de una persona viajando en un coche, luego aparece una alerta deportiva para un partido de fútbol en directo con resultados en tiempo real y, al pulsarla, cambia directamente al partido en directo.
Sports Forecast por Asistente de AI

Recibe pronósticos deportivos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte pronósticos sobre los partidos. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo gracias a esta información generada por la IA. 30)

TruMotion

Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

Alerta Deportiva

Configura alertas y nunca te pierdas un momento

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y más.

Cine auténtico, preservado con total fidelidad

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Experimenta el cine tal como lo concibió el director con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cercanas posible a su forma original.31)

Dolby Atmos

Al reproducir el sonido como objetos de audio inmersivos de 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad se mantienen fieles a la escena.

LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.32)

El LG Micro RGB evo AI MRGB95 con WOW Orchestra muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras que las ondas sonoras gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir un sonido envolvente sincronizado.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los LG TVs están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de Ajuste de Color, Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Aviso legal

 

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

*El contenido que se muestra en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio Gallery+.

1) *La tecnología Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED que combina LED de menor tamaño que los Mini LED de LG, lo que proporciona una amplia reproducción del color.

 

2) *La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una cobertura de color triple del 100% medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

 

3) *Las imágenes mostradas arriba son simuladas con fines ilustrativos.

 

4) *En comparación con el Procesador alfa 9 AI Gen8 2025, según una comparación de especificaciones internas.

 

5)*AI Picture Pro funciona con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

*Procesamiento más rápido en comparación con el Procesador alfa 9 AI Gen8 2025, según una comparación de especificaciones internas.

 

6)*Debe activarse a través del menú Modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha. 

 

7) *El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

 

9) *Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

10) *Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en TVs MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar de manera efectiva.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a TVs OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no hay soporte de NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

 

13) *webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El cronograma de actualización, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

 

14)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

 

16)*El tamaño del marco varía según la serie y el modelo.

*Dependiendo del entorno de instalación, puede haber un pequeño espacio entre el televisor y la pared. Los requisitos de instalación varían. Consulte la guía de instalación para obtener más información.

 

17)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a todas las funciones.

 

21)*La función opera cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

22)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Solo compatible con modelos que incluyen sensor de luz.

 

24)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

 

25)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

26)*Validación AMD FreeSync Premium basada en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeos.

*165Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330Hz con resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.

 

27)*Se requiere suscripción. Los servicios ofrecidos pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

28)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

29)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

30)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

 

31)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE es compatible con Dolby Vision.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la app de Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

 

32)*La barra de sonido se puede comprar por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

34)*El ahorro de energía solo se aplica cuando el Modo Galería y la función Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

 

35）*Las pantallas MRGB95 han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

36)*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye la instalación de aplicaciones de fuentes no oficiales, distintas a LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones de software periódicas para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están garantizados durante el uso normal.

*webOS está protegido por LG Shield.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K Micro RGB

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    RGB Primary Color Ultra (Triple 100% Color certified)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • VIDEOJUEGOS - FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • SONIDO - Salida de Audio

    40W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 925 x 1 105 x 46,1

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    55,6

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Colores invertidos

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Attached)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

SONIDO

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Si

  • AI Object Remastering

    Sí (AI Object Remastering Ultra)

  • Sonido AI

    α11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Refer to manual)

  • Salida de Audio

    40W

  • Voz clara Pro

    Si

  • Dolby Atmos

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

CONECTIVIDAD

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Si

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    2 115 x 1 215 x 228

  • Peso del embalaje

    68,9

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 925 x 1 105 x 46,1

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    1 925 x 1 169 x 359

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    1 532 x 359

  • Peso del televisor sin soporte

    55,6

  • Peso del televisor con soporte

    56,6

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    600 x 400

VIDEOJUEGOS

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • Modo HGIG

    Si

  • Motion Booster

    Motion Booster 330

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Sí (Hasta 165Hz)

  • FreeSync Compatible (AMD)

    Si

  • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165Hz)

  • Amplia Gama de Colores

    RGB Primary Color Ultra (Triple 100% Color certified)

  • Tipo de Pantalla

    4K Micro RGB

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Retroiluminación

    Micro RGB

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Auto Brightness Control

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Si

  • Procesador de Imagen

    Procesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine

  • Modo Imagen

    9 modos

  • Motion

    Motion Pro

  • HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si (Mapeo Dinámico de Tonos Ultra)

  • Tecnología Dimming

    Micro Dimming Ultra

  • Calibración Automática

    Si

  • Escalador AI

    α11 AI Super Ampliación 4K

  • AI Picture Pro

    Si

  • AI HDR Remastering

    Si

  • Selección de género AI

    Si (SDR/HDR)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • Canales LG

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • My Page

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • LG Shield

    Si

  • LG Gallery+

    Sí (La disponibilidad del servicio de pago varía según el país)

  • AI Chatbot

    Si

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Control de Voz libre de manos

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • AI Voice ID

    Si

  • AI Picture/Sound Wizard

    Si

  • AI Magic Remote

    Incorporado

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