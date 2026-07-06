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LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 de 32 pulgadas

LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 de 32 pulgadas

32LB650BPSA
Vista frontal de LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 de 32 pulgadas 32LB650BPSA
LG SMART TV AI LB65 shown in front and side views highlights a 32-inch display with a 719 mm-wide screen, 430 mm screen height, 456 mm height with stand, a 71 mm profile depth, and a stand footprint measuring 589 by 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
Vista frontal de LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 de 32 pulgadas 32LB650BPSA
LG SMART TV AI LB65 shown in front and side views highlights a 32-inch display with a 719 mm-wide screen, 430 mm screen height, 456 mm height with stand, a 71 mm profile depth, and a stand footprint measuring 589 by 180 mm.
LG SMART TV AI LB65 highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG SMART TV AI LB65 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot.
LG SMART TV AI LB65 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG SMART TV AI LB65 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.

Funciones principales

  • El procesador Alpha 5 AI Gen9 produce una calidad de imagen más nítida con mayor nitidez y profundidad.
  • Contraste y detalle impresionantes con HDR10 Pro
  • El galardonado sistema operativo webOS ofrece experiencias de IA avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • AI Hub ofrece una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
  • Acceda a una amplia selección de contenido en directo y bajo demanda, disponible sin interrupciones a través de LG Channels.
Más

¿Por qué elegir un televisor inteligente LG?

El procesador de IA alpha 5 Gen9 del televisor LG SMART TV AI LB65 FHD brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de IA que ofrece una calidad de imagen más nítida con mayor nitidez y profundidad.

Procesador de IA Alpha 5 Gen9

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con sonido virtual 9.1.2 mediante IA llena un espacio moderno mientras se reproduce en pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con sonido multidireccional para una experiencia totalmente inmersiva.

AI Sound Pro - Canal virtual 9.1.2

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, lo que resalta la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con el galardonado sistema operativo webOS Multi AI se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica la compatibilidad con servicios relacionados con la IA accesibles a través de la interfaz del televisor.

WebOS multi-IA galardonado

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD incorpora AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página, Chatbot con IA, Asistente de imágenes con IA y Asistente de sonido con IA.

Centro de IA para la personalización

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Channels ofrece entretenimiento gratuito sin fin, incluyendo canales de televisión en directo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia gama de opciones de visualización.

LG Channels: entretenimiento sin fin y gratis.

¿Qué diferencia a los televisores inteligentes LG?

Los televisores inteligentes LG incorporan nuestros procesadores de IA Alpha para ofrecer una calidad visual superior y un sonido mejorado. HDR10 Pro optimiza el contraste. AI Sound Pro añade profundidad y claridad al audio. Además, nuestro galardonado sistema operativo webOS hace que todo sea intuitivo y práctico gracias a funciones con IA como la búsqueda múltiple con IA y mucho más.

Procesador de IA Alpha 5 Gen9

Diseñado para lograr imágenes brillantes.

El nuevo procesador Alpha 5 AI Gen9 aporta un procesamiento de alta gama a tu televisor LG, ofreciendo una mayor nitidez y profundidad para una experiencia visual superior que podrás disfrutar.

El procesador de IA alpha 5 Gen9 del televisor LG SMART TV AI LB65 FHD brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de IA que ofrece una calidad de imagen más nítida con mayor nitidez y profundidad.

El procesador de IA alpha 5 Gen9 del televisor LG SMART TV AI LB65 FHD brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de IA que ofrece una calidad de imagen más nítida con mayor nitidez y profundidad.

HDR10 Pro

Detalles vívidos, mayor contraste en cada escena.

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece luces más brillantes y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con mayor detalle.1)

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD pone de relieve la tecnología HDR10 Pro mediante una imagen panorámica dividida de un lago y una montaña, comparando SDR con HDR10 Pro para revelar reflejos más brillantes, sombras más profundas y un contraste más refinado.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD pone de relieve la tecnología HDR10 Pro mediante una imagen panorámica dividida de un lago y una montaña, comparando SDR con HDR10 Pro para revelar reflejos más brillantes, sombras más profundas y un contraste más refinado.

¿Por qué elegir un televisor LG con IA?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo que cada día sea más inteligente gracias a su plataforma de IA personalizada.

Descubre más sobre LG AI TV.
El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con mapeo de tonos dinámico mejora una escena de un oso en el bosque analizando las curvas tonales fotograma a fotograma, lo que proporciona texturas más ricas con un contraste de color y una claridad visual mejorados.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Mapeo dinámico de tonos

Mayor brillo y detalle en cada fotograma.

La función de mapeo tonal dinámico analiza cada fotograma y ajusta las curvas tonales para ofrecer un color y un contraste mejorados.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con sonido virtual 9.1.2 Ch de AI Sound llena un espacio moderno mientras se reproduce en pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con sonido multidireccional para una experiencia totalmente inmersiva.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con sonido virtual 9.1.2 Ch de AI Sound llena un espacio moderno mientras se reproduce en pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con sonido multidireccional para una experiencia totalmente inmersiva.

Virtual 9.1.2 Cap.

Sonido envolvente inmersivo con Virtual 9.1.2 Ch

AI Sound utiliza algoritmos sofisticados para analizar el sonido y mejorarlo, creando una experiencia de audio que emula el sonido envolvente incluso sin altavoces externos adicionales.2)

Descubre 3 ventajas destacadas de AI Hub.

Búsqueda avanzada con múltiples IA mediante Google Gemini y Microsoft Copilot.

Simplemente dinos qué buscas y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a varios modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.3)

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas.

La función de conserjería con IA sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. La función "En esta escena" proporciona recomendaciones e información relevantes basadas en lo que estás viendo, mientras que la IA generativa permite buscar y crear imágenes.4)

El televisor LG AI reconoce tu voz y te lleva a Mi Página personalizada exclusivamente para ti.

En Mi Página, puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los resultados de tus deportes favoritos.5)

La insignia de galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI está reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

WebOS multi-IA galardonado

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con chatbot de IA muestra un mensaje en pantalla que identifica un problema de apagado repentino y ofrece una solución antes de que el usuario intervenga, lo que demuestra la detección proactiva de IA y la guía a través de la interfaz del televisor.

Chatbot de IA

Conocer el problema antes de preguntar

Cuando tu televisor muestra algún problema, el sistema lo detecta y te proporciona instrucciones paso a paso directamente en la pantalla, ayudándote a resolverlo al instante o a contactar con el servicio de asistencia.

El galardonado sistema operativo webOS ahora está protegido por LG Shield.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

El distintivo AVForums Editor’s Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se muestra una insignia de reconocimiento de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Protección multicapa con 7 tecnologías principales.

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante el almacenamiento y la gestión seguros de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad y gestión segura de actualizaciones.

Protección multicapa con 7 tecnologías principales. Descubre más sobre LG Shield

Las 7 tecnologías principales de LG Shield

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield es reconocido por su almacenamiento y gestión seguros de datos, como lo ilustra un icono de llave, donde los mecanismos de protección mejorados salvaguardan la información confidencial dentro del sistema.
Almacenamiento y gestión seguros de datos

Almacenamiento seguro de datos mediante tecnología de claves mejorada.6)

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield es reconocido por sus algoritmos criptográficos seguros, ilustrados por una pantalla protegida y un icono de escudo, donde la seguridad basada en cifrado garantiza una transmisión de datos segura y confiable.
Algoritmo criptográfico seguro

Gestión de certificados de cliente para la transmisión segura de datos.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield está reconocido por garantizar la integridad del software, lo que se ilustra mediante un icono de sistema seguro, donde los mecanismos de autenticación verifican la fiabilidad del sistema y protegen contra el acceso no autorizado.
Garantizar la integridad del software

Tecnología de credenciales para la autenticación segura de usuarios.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield es reconocido por su autenticación de usuario y control de acceso, ilustrado por iconos de usuario conectado y candado, donde la protección a nivel de sistema gestiona el acceso y protege los entornos de las aplicaciones.
Autenticación de usuarios y control de acceso

Soluciones de protección de sistemas y seguridad de aplicaciones para la integridad del software

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield está reconocido por su transmisión segura de datos, como lo demuestran los iconos de servidor y dispositivo conectados, donde los procesos de verificación garantizan la integridad y protegen los datos durante la transferencia.
Transmisión segura de datos

Una solución verificada que garantiza la integridad de las actualizaciones de seguridad.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield está reconocido por su sistema de transmisión y respuesta ante eventos de seguridad, ilustrado mediante iconos de conexión y monitorización, donde los sistemas criptográficos permiten una rápida detección y respuesta ante amenazas.
Transmisión y respuesta ante eventos de seguridad

Una solución basada en algoritmos criptográficos seguros.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Shield es reconocido por su gestión de actualizaciones de seguridad, ilustrada mediante iconos de sistema y escudo, donde los mecanismos de monitorización y actualización en tiempo real ayudan a prevenir amenazas y a mantener la protección del sistema.
Gestión de actualizaciones de seguridad

Prevención de intrusiones en tiempo real y monitoreo de amenazas para eventos de seguridad

webOS Re:Nuevo programa

Actualiza tu televisor hasta por 5 años gratis7)

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono incluye protección contra rayos, protección contra la humedad, protección contra sobretensiones y protección webOS con LG Shield.

Protección cuádruple LG

Tu televisor LG está diseñado para durar gracias a la protección cuádruple de LG.

Desde el hardware hasta el software, tu televisor LG está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo descargas eléctricas, mientras que los semiconductores cuentan con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores protegen los chips de la humedad, y tus datos se mantienen seguros gracias a LG Shield.

Mando a distancia mágico con IA

Navega y apunta fácilmente como si fuera un ratón de aire para disfrutar de AI Hub.

Controla tu televisor fácilmente con el mando a distancia mágico con IA. Gracias a su sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, puedes usarlo como ratón aéreo haciendo clic, arrastrando y soltando, o simplemente usar comandos de voz.8)

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD incorpora AI Hub para la personalización, con un icono de IA situado encima de un mando a distancia rodeado de etiquetas para Búsqueda múltiple con IA, Conserje con IA, Identificación por voz con IA con Mi página y Chatbot con IA.

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con LG Channels ofrece entretenimiento gratuito sin fin, incluyendo canales de televisión en directo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia gama de opciones de visualización.

Canales LG

Entretenimiento sin fin y gratis.

LG Channels reúne contenido diverso de varias plataformas en un solo lugar, de forma gratuita, para que encontrar tu contenido favorito sea más fácil que nunca. Empieza a verlo sin costes ocultos ni necesidad de instalar un decodificador.9)

El televisor LG SMART TV AI LB65 FHD con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, indicando las conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para el televisor, los dispositivos y las aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad inteligente

Home Hub, tu plataforma integral para el hogar inteligente.

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin problemas con tus dispositivos IoT domésticos en todos los ecosistemas inteligentes compatibles.10)

Sumérgete en cada partido deportivo.

Pronóstico deportivo por IA Concierge

Recibe predicciones de partidos con IA

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de juego. Anima con más fuerza y ​​disfruta apoyando a tu equipo con la ayuda de estos análisis generados por IA.11)

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ni un solo momento.

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los resultados y mucho más.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en una luminosa sala de estar, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la visualización sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como el filtro de ajuste de color, una guía en lengua de signos y compatibilidad de conectividad directa para dispositivos de asistencia de audio.

Aviso legal

*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.

 

1) *HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, aplicada fotograma a fotograma al contenido HDR10.

 

2) *El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

3) *Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

4) *Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

5) *El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

6) *Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.

 

7) *webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

8）*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su idioma nativo.

 

9) *La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.

 

10) *LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

11）*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

 

12）*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.

*La protección de instalación excluye la instalación de aplicaciones de fuentes no oficiales, distintas a LG Apps, etc.

*Se requieren actualizaciones de software periódicas para una protección continua de 5 años.

*La protección y el cifrado de datos están garantizados durante el uso normal.

*webOS está protegido por LG Shield.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    HD

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α5 AI Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    719 x 430 x 71

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    3,5

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Colores invertidos

    Si

  • Escala de Grises

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Remoto

    Control remoto estándar

  • Cable de alimentación

    Adaptor

SONIDO

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Voz clara Pro

    Si

  • Salida de Audio

    10W

  • Audio Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Sonido AI

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Listo (requiere Magic Remote)

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

CONECTIVIDAD

  • Enlace simple (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Wi-Fi

    Si

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Canal de retorno de Audio HDMI

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    2ea (soporte eARC)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Soporte Bluetooth

    Sí (v 5.3)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

    100 x 100

  • Peso del televisor con soporte

    3,6

  • Peso del televisor sin soporte

    3,5

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    589 x 180

  • Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    719 x 456 x 180

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

    719 x 430 x 71

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

    798 x 520 x 112

  • Peso del embalaje

    5,3

VIDEOJUEGOS

  • Optimizador de Juegos

    Si (Panel de Juego)

  • Modo HGIG

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Resolución de Pantalla

    HD (1,366 x 768)

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Tipo de Pantalla

    HD

  • Tipo de Retroiluminación

    Direct

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Escalador AI

    Escalador de Resolución

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • Modo Imagen

    7 modos

  • Procesador de Imagen

    Procesador α5 AI Gen9

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

    Si

  • AI Magic Remote

    Listo (requiere Magic Remote)

  • AI Voice ID

    Listo (requiere Magic Remote)

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Panel de Control

    Si (LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Sí (LG ThinQ app.)

  • Canales LG

    Si

  • LG Shield

    Si

  • My Page

    Si

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Smartphone Remote App

    Si (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

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