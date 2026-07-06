LG SMART TV AI LB65 FHD 2026 de 32 pulgadas

Aviso legal
*Las imágenes que aparecen en esta página de detalles del producto son solo ilustrativas. Consulte la galería de imágenes para una representación más precisa.
*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI) y la televisión terrestre (solo para televisores con sintonizador). Crear una cuenta LG es gratuito.
1) *HDR10 Pro no es un formato, sino la tecnología Dynamic Tone Mapping propia de LG, aplicada fotograma a fotograma al contenido HDR10.
2) *El sonido puede variar según el entorno de escucha.
3) *Se requiere conexión a internet y los servicios de IA de los socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.
*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte para LLM.
4) *Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.
*Los menús mostrados pueden variar tras el lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*La tarjeta «En esta escena» está disponible en países que admiten la Guía Electrónica de Programación (EPG).
*La tarjeta «Ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido, por lo que no se mostrará.
*La tarjeta «Inteligencia Artificial Generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.
5) *El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.
*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.
*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.
*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar. Si la voz cambia por motivos de salud u otros factores, el reconocimiento podría no funcionar correctamente.
*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.
*Mi página se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.
6) *Se requiere conexión a internet.
*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.
*En países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (PLN), es posible que no se pueda acceder a la aplicación mediante comandos de voz.
7) *webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo para modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.
*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.
*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.
8）*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de IA integrado.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia mágico con IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El reconocimiento de voz con IA solo está disponible en países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (PLN) en su idioma nativo.
9) *La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región.
10) *LG es compatible con dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial entre ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.
11）*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).
*La disponibilidad puede variar según el país.
*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.
12）*La certificación LG Shield puede variar según el modelo.
*La protección de instalación excluye la instalación de aplicaciones de fuentes no oficiales, distintas a LG Apps, etc.
*Se requieren actualizaciones de software periódicas para una protección continua de 5 años.
*La protección y el cifrado de datos están garantizados durante el uso normal.
*webOS está protegido por LG Shield.