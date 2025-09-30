Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Smart TV LG OLED AI C5E 4K de 55 pulgadas 2025 + Parlante LG Xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA

Smart TV LG OLED AI C5E 4K de 55 pulgadas 2025 + Parlante LG Xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA

Smart TV LG OLED AI C5E 4K de 55 pulgadas 2025 + Parlante LG Xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA

OLED55C5ESA.EGRAB
Front View
TV Front View
Speker View
Front View
TV Front View
Speker View

Funciones principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Llévalo fácil con diseño ergonómico
  • Diseño ultra resistente y portátil
  • 20h de música en cualquier lugar
Más
2 Productos en este paquete
Vista de frente de la Smart TV LG OLED AI C5E 4K. El emblema de OLED de ser el n.º 1 del mundo durante 12 años y el logotipo de LG OLED AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED55C5ESA

Smart TV LG OLED AI C5E 4K de 55 pulgadas 2025

Vista lateral de abajo XBOOM LG Grab 2025

GRAB

Parlante LG Xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA

En la pantalla de una TV LG OLED AI aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

En la pantalla de una TV LG OLED AI aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de la
luz y la oscuridad

*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

Calidad de la imagenwebOS para IACalidad de sonidoDiseñoEntretenimiento

Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8

El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.

El procesador alpha 9 AI Gen8 se destaca sobre un fondo oscuro. Emana una luz verde azulada desde su interior que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. Se muestran estadísticas de rendimiento. Procesamiento neuronal de IA 1.7 veces superior, unidad de procesamiento neuronal (Neural Processing Unit, NPU). Operación 1.7 veces más rápida, unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). Gráficos 2.1 veces mejorados, unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU).

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

El título dice: Descubre OLED Negro Perfecto, solo con LG OLED.

Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros

Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.

Sala de estar con una LG OLED TV montada en la pared. En la TV, se muestra una cadena montañosa bajo un cielo nocturno oscuro lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Una mitad muestra una versión más opaca y gris del paisaje, etiquetada como: Pantalla sin Perfect Black. La otra mitad muestra una imagen más atractiva con un mayor rango dinámico de negros y blancos. Esta mitad dice: Pantalla negro perfecto. También puede verse el logotipo de certificación: La tecnología Negro Perfecto ofrece niveles de negro inferiores o iguales a 0,24 nit y hasta 500 lux. A su lado, hay un globo de texto que dice: Verifica la marca de certificación Negro Perfecto.

will.i.am, con un atuendo negro y gafas de sol, está sosteniendo el xboom Grab hacia el frente.

 Sonido signature xboom en colaboración con will.i.am

 Presentamos el nuevo xboom Grab, creado en colaboración con will.i.am. Experimenta un sonido diseñado por el experto, plasmado en un estilo único.

will.i.am como diseñador de experiencia de LG para el xboom Grab

LG nombró a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia de escucha con un sonido y estilo completamente nuevos. Con nueve premios Grammy, will.i.am es sin duda un verdadero icono de la cultura pop.

Todos los "xboom by will.i.am" son refinados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó el xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.

Imprimir

Todas las especificaciones

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.3

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso Neto

0,7 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Correa

Cable USB tipo C

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Yes (2)

Tamaño de la unidad de agudos

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

80 x 45 mm

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

20

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Altavoz

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

AI Sound

Bass Boost

Custom (App)

Estándar

Qué opina la gente

Ofertas exclusivas para tí

Encontrar en la zona

Disfruta de este producto cerca de ti.