Smart TV LG OLED AI C5E 4K de 77 pulgadas 2025 + Parlante LG Xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA
OLED77C5ESA.EGRAB
Funciones principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Llévalo fácil con diseño ergonómico
- Diseño ultra resistente y portátil
- 20h de música en cualquier lugar
*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8
El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
will.i.am como diseñador de experiencia de LG para el xboom Grab
LG nombró a will.i.am para redefinir xboom como una marca que eleva la experiencia de escucha con un sonido y estilo completamente nuevos. Con nueve premios Grammy, will.i.am es sin duda un verdadero icono de la cultura pop.
Todos los "xboom by will.i.am" son refinados profesionalmente por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia en música y tecnología, will.i.am afinó el xboom Grab para un sonido enérgico y dinámico en un diseño compacto.
- Smart TV LG OLED AI C5E 4K de 77 pulgadas 2025
- Parlante LG Xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso Neto
0,7 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Altavoz
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Yes (2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
