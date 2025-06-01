About Cookies on This Site

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 77 pulgadas 2025 + LG Soundbar for TV con Dolby Atmos 3.1.1 canales S70TY

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 77 pulgadas 2025 + LG Soundbar for TV con Dolby Atmos 3.1.1 canales S70TY

OLED77C5PSA.S70TY
bundle image
Vista de frente de la Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. El emblema “OLED, número 1 del mundo durante 12 años” y el logotipo de LG OLED evo AI 2025 aparecen en la pantalla.
Front view of LG Soundbar S70TY and subwoofer
bundle image
Front view of LG Soundbar S70TY and subwoofer

Funciones principales

  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
  • Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
  • 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
  • Combinación total de barra de sonido para televisores LG diseñada para amplificar televisores LG y el conveniente soporte LG QNED Synergy
  • Snesasiones Inmersivas con Dolby Atmos, el altavoz central elevado
  • Control sencillo a través de su televisor con WOW Interface, además de sonido sinfónico de WOW Orchestra
Más
2 Productos en este paquete
Vista de frente de la Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. El emblema “OLED, número 1 del mundo durante 12 años” y el logotipo de LG OLED evo AI 2025 aparecen en la pantalla.

OLED77C5PSA

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 77 pulgadas 2025
Front view of LG Soundbar S70TY and subwoofer

S70TY

LG Soundbar for TV con Dolby Atmos 3.1.1 canales S70TY
En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

En la pantalla de una TV LG OLED evo con IA aparece una imagen abstracta con detalles, colores y un contraste impactantes. Detrás de la TV, se muestra una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con una luz que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. El título dice LG OLED evo AI. También puede verse el texto: Con la tecnología del procesador LG alpha 9 AI Gen8. En la esquina aparece un logotipo dorado con estrellas que dice: OLED TV número uno del mundo durante 12 años.

Vea los detalles de
la luz y la oscuridad

*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.

Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8

El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.

El procesador alpha 9 AI Gen8 se destaca sobre un fondo oscuro. Emana una luz verde azulada desde su interior que ilumina los circuitos de microchips a su alrededor. Se muestran estadísticas de rendimiento. Procesamiento neuronal de IA 1.7 veces superior, unidad de procesamiento neuronal (Neural Processing Unit, NPU). Operación 1.7 veces más rápida, unidad central de procesamiento (Central Processing Unit, CPU). Gráficos 2.1 veces mejorados, unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processing Unit, GPU).

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.

Imágenes más brillantes con Brightness Booster

El procesador alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de intensificación de luz ofrecen imágenes más brillantes.

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. Una parte de la escena se ve brillante y vívida gracias a los algoritmos de impulso de brillo de LG. La otra mitad se ve oscura, borrosa y gris.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.

La barra de sonido LG sobre un fondo negro revela su diseño comenzando desde la esquina izquierda y luego se despliega para mostrar toda la barra de sonido. Aparece un televisor LG QNED con Synergy Bracket. La barra de sonido se coloca encima del soporte Synergy, presiona contra la pared y se ve la pantalla inferior del televisor, que muestra a un hombre tocando la guitarra.

Excelencia de audio óptima para un LG QNED

Complete la experiencia LG QNED con la barra de sonido que complementa maravillosamente su diseño y rendimiento sonoro.

Encantadores paisajes sonoros te rodean

Barra de sonido LG y televisor LG QNED contra la pared con el soporte a juego QNED en un espacio habitable gris y de madera en perspectiva en ángulo, que muestra a un hombre tocando una guitarra frente al océano. LG Soundbar y LG TV en una sala de estar tocando una actuación de orquesta. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y se proyectan desde el televisor, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Las barras de sonido LG completan la experiencia de TV LG

Diseño LG QNED a juego

Combina maravillosamente con LG QNED

Aprecie la armonía visual de LG QNED y la nueva barra de sonido LG Crest Design para interiores refinados.

LG Soundbar y LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED en un espacio habitable gris y de madera en perspectiva en ángulo, mientras LG QNED TV muestra a un hombre tocando una guitarra. LG Soundbar y LG QNED TV contra una pared color crema con el soporte para TV a juego QNED. En la televisión se reproduce un vídeo de una mujer cantando en un estudio de grabación. Debajo del televisor hay un moderno soporte de madera geométrico. Barra de sonido LG y televisor LG QNED en una pared con el soporte para TV a juego QNED en un espacio acogedor y con poca luz, con juguetes para niños. En la televisión se ve un vídeo de un niño tocando el violonchelo.

Imprimir

Especificaciones clave

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

1 711 x 982 x 47,1

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

23,5

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165Hz)

Amplia Gama de Colores

OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

4K Procesador α9 AI Gen8

Escalador AI

α9 IA Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Si (SDR/HDR)

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

HFR (Cuadros por Segundo Elevado)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

10 modos

AI Picture Pro

Si

Calibración Automática

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

G-Sync Compatible (Nvidia)

Si

FreeSync Compatible (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Si (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (hasta 144Hz)

Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Control de Voz libre de manos

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Smartphone Remote App

Si (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

SONIDO

Dolby Atmos

Si

Sonido AI

α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Voz clara Pro

Si (IA Voice remasterizado)

WiSA Ready

Sí (hasta 2.1 canales)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Salida de Audio

40W

Afinación acústica de IA

Si

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

1 711 x 982 x 47,1

Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)

1 711 x 1 035 x 267

Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)

1 879 x 1 130 x 228

Base del TV (AnchoxProfundidad)

520 x 267

Peso del televisor sin soporte

23,5

Peso del televisor con soporte

27,1

Peso del embalaje

38,5

Montaje VESA (AnchoxProfundidad)

300 x 200

CONECTIVIDAD

Canal de retorno de Audio HDMI

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (v 5.3)

Entrada Ethernet

1ea

Enlace simple (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Si

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

Magic Remote MR25

Cable de alimentación

Sí (Attached)

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

3.1.1

Potencia de salida

400 W

Número de altavoces

7 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Música

Cine

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

Voz clara Pro

Deportes

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

AAC

Dolby Atmos

DTS Digital Surround

DTS:X

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Entrada HDMI

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.1

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Conexión inalámbrica posterior preparada

HDMI SOPORTADO

Pasante

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

120Hz

Canal de retorno de audio (e-ARC)

Dolby Vision

HDR10

Pasante (4K)

VRR / ALLM

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Modo de sonido TV Compartir

Control de modo de la barra de sonido

WOW Interfaz

WOW Orquesta

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Principal

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Peso bruto

13,3 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

33 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

33 W

ACCESORIO

Mando a distancia

Tarjeta de garantía

Cable HDMI

AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN

Muestreo

24bit/96kHz

Qué opina la gente

