Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 77 pulgadas 2025 + LG Soundbar for TV con Dolby Atmos 3.1.1 canales S70TY
OLED77C5PSA.S70TY
Funciones principales
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 9 AI Gen8
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Combinación total de barra de sonido para televisores LG diseñada para amplificar televisores LG y el conveniente soporte LG QNED Synergy
- Snesasiones Inmersivas con Dolby Atmos, el altavoz central elevado
- Control sencillo a través de su televisor con WOW Interface, además de sonido sinfónico de WOW Orchestra
2 Productos en este paquete
*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
Detalle visual de alto nivel con el brillante procesador alpha 9 AI Gen8
El motor de IA del procesador analiza y realza los cuadros en detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también una mayor profundidad y expresiones faciales mejoradas.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Imágenes más brillantes con Brightness Booster
El procesador alpha 9 AI Gen8 y nuestro nuevo algoritmo de intensificación de luz ofrecen imágenes más brillantes.
*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.
Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto a continuación tienen fines representativos. Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
Encantadores paisajes sonoros te rodean
*Imágenes de pantalla simuladas.
Las barras de sonido LG completan la experiencia de TV LG
Diseño LG QNED a juego
Combina maravillosamente con LG QNED
Aprecie la armonía visual de LG QNED y la nueva barra de sonido LG Crest Design para interiores refinados.
- Smart TV LG OLED evo AI C5 4K de 77 pulgadas 2025
- LG Soundbar for TV con Dolby Atmos 3.1.1 canales S70TY
Especificaciones clave
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)
1 711 x 982 x 47,1
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
23,5
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz (VRR 165Hz)
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
4K Procesador α9 AI Gen8
Escalador AI
α9 IA Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Si (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
HFR (Cuadros por Segundo Elevado)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
AI Picture Pro
Si
Calibración Automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
G-Sync Compatible (Nvidia)
Si
FreeSync Compatible (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Si (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí (hasta 144Hz)
Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Control de Voz libre de manos
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Smartphone Remote App
Si (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
SONIDO
Dolby Atmos
Si
Sonido AI
α9 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)
Voz clara Pro
Si (IA Voice remasterizado)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Salida de Audio
40W
Afinación acústica de IA
Si
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.2 Ch
WOW Orquesta
Si
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AnchoxAltoxProfundidad)
1 711 x 982 x 47,1
Dimensiones del televisores con soporte (AnchoxAltoxProfundidad)
1 711 x 1 035 x 267
Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxProfundidad)
1 879 x 1 130 x 228
Base del TV (AnchoxProfundidad)
520 x 267
Peso del televisor sin soporte
23,5
Peso del televisor con soporte
27,1
Peso del embalaje
38,5
Montaje VESA (AnchoxProfundidad)
300 x 200
CONECTIVIDAD
Canal de retorno de Audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (v 5.3)
Entrada Ethernet
1ea
Enlace simple (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Si
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Remoto
Magic Remote MR25
Cable de alimentación
Sí (Attached)
TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
3.1.1
Potencia de salida
400 W
Número de altavoces
7 EA
EFECTO DE SONIDO
AI Sound Pro
Sí
Estándar
Sí
Música
Sí
Cine
Sí
Juego
Sí
Bass Blast / Bass Blast +
Sí
Voz clara Pro
Sí
Deportes
Sí
FORMATO DE AUDIO
Dolby Digital
Sí
AAC
Sí
Dolby Atmos
Sí
DTS Digital Surround
Sí
DTS:X
Sí
CONECTIVIDAD
Óptico
1
Entrada HDMI
1
Salida HDMI
1
USB
1
Versión Bluetooth
5.1
Códec Bluetooth - SBC/AAC
Sí
Conexión inalámbrica posterior preparada
Sí
HDMI SOPORTADO
Pasante
Sí
Canal de retorno de audio (ARC)
Sí
CEC (Enlace sencillo)
Sí
120Hz
Sí
Canal de retorno de audio (e-ARC)
Sí
Dolby Vision
Sí
HDR10
Sí
Pasante (4K)
Sí
VRR / ALLM
Sí
CONVENIENTE
Aplicación remota - iOS/Android
Sí
Modo de sonido TV Compartir
Sí
Control de modo de la barra de sonido
Sí
WOW Interfaz
Sí
WOW Orquesta
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
PESO
Principal
3,0 kg
Subwoofer
5,7 kg
Peso bruto
13,3 kg
ALIMENTACIÓN
Consumo en apagado (principal)
0.5 W ↓
Consumo de energía (principal)
33 W
Consumo en apagado (subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo de energía (subwoofer)
33 W
ACCESORIO
Mando a distancia
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
Cable HDMI
Sí
AUDIO DE ALTA RESOLUCIÓN
Muestreo
24bit/96kHz
