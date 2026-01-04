We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV LG 65" QNED AI 4K – Fútbol inmersivo en gran formato
Nuevo Dynamic QNED Color
Beneficios de este producto
- QNED: mayor volumen de color.
- Incluye Magic remote AI, controla tan fácil como un mouse.
- Reconoce tu voz y te recomienda según tus gustos Voice ID.
- Procesador con inteligencia artificial único de LG TV.
- Tu TV como nuevo: sistema operativo webOS actualizable.
Descubre más sobre este producto
65" LG QNED AI 4K Smart TV 2025
La pantalla de 65" lleva el fútbol a otro nivel con colores vibrantes, brillo uniforme y contrastes mejorados por HDR10 Pro. La IA destaca texturas, rostros y objetos en movimiento para que no te pierdas nada. Cada partido se transforma en una experiencia emocionante y completamente envolvente.
*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no verificó la veracidad de los materiales presentados ni de las afirmaciones realizadas, ni realizó pruebas al producto premiado.
*QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que incluye el reemplazo de quantum dots.
La última y exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG, que reemplaza a Quantum Dot, proporciona una tasa de reproducción de color mejorada.
*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado de forma independiente por Intertek.
Conozca el potente e inteligente procesador Alpha 7 AI Gen8
Con mejoras significativas en el rendimiento, el procesamiento más rápido del Procesador Alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con el Smart TV del mismo año con Procesador alpha 5 AI Gen6 según comparación de especificaciones internas.
El Super Escalador 4K da vida a cada fotograma
El potente procesador de LG optimiza la resolución a su calidad original. Disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con Super Escalador 4K.
La Nueva Generación de LG AI TV
AI Magic Remote completa la experiencia AI
Controla tu TV fácilmente con el AI magic remote, ¡sin necesidad de dispositivos adicionales! Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, apúntalo y haz clic para usarlo como un cursor o simplemente di los comandos de voz.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.
*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.
*El Reconocimiento de Voz AI solo está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.
*Según la región y la conectividad de red, es posible que se muestre contenido reducido o limitado.
*La compatibilidad con Reconocimiento de Voz AI puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Reconocimiento de Voz.
*La Búsqueda AI está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024.
*EE. UU. y Corea utilizan el modelo LLM.
*Requiere conexión a internet.
*Se requiere conexión a internet.
*El chatbot AI está disponible en países que admiten PLN en su idioma nativo.
*Es posible conectar el chatbot AI al servicio de atención al cliente.
*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
*webOS Re:New Program aplica a televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
*webOS Re:New Program admite un total de cuatro actualizaciones a lo largo de cinco años. El límite es la versión preinstalada de webOS y el calendario de actualizaciones varía de fin de mes a principios de año.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Actualizaciones disponibles para televisores OLED de 2022 y modelos UHD de 2023 y superiores.
¡Experimente lo que LG AI TV puede hacer por tí!
Identificación de voz AI
Búsqueda AI
AI Chatbot & Asistente de Imagen & Sonido AI
Concierge AI
*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi Matter. Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial con ThinQ y Matter debe realizarse mediante la aplicación móvil ThinQ.
*El uso de la función de voz manos libres sin control remoto solo es posible con los procesadores alpha 9 AI y alpha 11 AI. Puede variar según el producto y la región.
Televisor Ultra Grande
Disfruta de tus películas, deportes y juegos favoritos en el LG Televisor Ultra Grande. Sumérgete en la alta resolución en una pantalla gigante.
*QNED70 viene en un máximo de 86 pulgadas y las pulgadas pueden variar según la región.
AI Sound Pro con 9.1.2 canales virtuales
*Sonido nítido AI debe activarse a través del menú Modo de sonido.
*El sonido puede variar según el entorno de escucha.
Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar
*La barra de sonido se puede comprar por separado.
*El control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo.
*Ten en cuenta que el servicio podría no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.
*Los modelos de barra de sonido compatibles con el televisor pueden variar según la región y el país.
*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.
*La configuración de imagen y sonido en ambas pantallas es la misma.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.
*El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región.
Gaming Portal convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo
¡Juega miles de juegos directamente en tu televisor LG con acceso a GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut y la app Boosteroid! Disfruta de una amplia variedad de juegos, desde títulos AAA con mando hasta juegos casuales con tu control remoto.
*La compatibilidad con el Portal de Juegos puede variar según el país.
*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
Juega a otro nivel
Disfruta de un juego excepcional con VRR. Juega sin lag que afecte tu rendimiento.
*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 60 Hz.
Modo Ambient FILMMAKER
Experimente el cine tal como lo concibió el director con el MODO CINEMATOGRÁFICO con compensación de luz ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de su forma original.
*Modo Ambient FILMMAKER es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*Modo Ambient FILMMAKER se inicia automáticamente en Apple TV+ y la app de Amazon Prime Video.
*Las imágenes de arriba en esta página de detalles del producto son solo para fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para una representación más precisa.
*Todas las imágenes de arriba son simuladas.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
*El Control Remoto Mágico AI puede requerir una compra por separado según el tamaño, el modelo y la región de su televisor.
