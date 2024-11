CES 2017: Televizor z řady LG SIGNATURE získal ocenění „Best of the best”

Společnost představila zcela nové produkty řady LG SIGNATURE včetně již zmíněného modelu televize W7 s přelomovým designem Picture-on-Wall, který vyhrál přes 20 titulů. Chladnička LG Smart InstaView je v těsném závěsu v množství udělených cen, a to díky svému 29palcovému LCD dotykovému displeji, hlasové službě Alexa Voice od Amazonu a připojení na Wi-Fi. Produkty napříč všemi kategoriemi rovněž obdržely 21 cen za inovace od asociace spotřebitelů CTA (Consumer Technology Association).

Přehled hlavních produktů a jejich ocenění na veletrhu CES 2017:

Televize LG SIGNATURE W7 OLED: Engadget Best of CES: Best of the Best, Engadget Best of CES: Best TV Product, Expert Reviews CES Top Picks: Best TV, Men’s Health Editors’ Choice Awards, TechRadar’s 2017 CES Awards: Best in Show, The Verge: Best TV, Advertising Age Best of CES, BGR Best of CES, CNET Best of CES 2017: The Best Thing We Saw, Pocket-Lint: Best TVs of CES, CNN Money Coolest Tech Products at CES, Dealerscope Best of CES, FOX News 10 Best Gadgets at CES, PCMag Best of CES: Best Television, Popular Mechanics Best of/Editors’ Choice CES Awards, Reviewed.com CES Editor’s Choice Winners, SlashGear: Best of CES, Sound & Vision/What Hi-Fi Stars of CES, Stuff Magazine Best TVs of CES 2017, Techlicious CES Top Picks, TechnoBuffalo Reader’s Choice Awards, TechRadar’s 2017 CES Awards: Best TV, AVS Forum Best New Products of CES 2017, Tom’s Guide Best of CES, Tweaktown Best of CES, TWICE Picks Awards: Video & TVs, T3 12 Best Gadgets We’ve Seen at CES, UberGizmo Best of CES, 9to5Toys Best of CES, EFTM Best of the Best

Chladnička LG Smart InstaView: Expert Reviews CES Top Picks: Best Home Appliance, Reviewed.com CES Editors’ Choice Winners, Consumer Technology Association 2017 CES Innovation Awards: Home Appliances, Stuff Magazine 9 Best Gadgets with Amazon’s Voice Assistant, Techlicious CES Top Picks, TechnoBuffalo Reader’s Choice Awards, TechRadar’s 2017 CES Awards Best In-Home Gizmo, Tom’s Guide Best of CES

Předem plněná kombinovaná pračka se sušičkou LG SIGNATURE TWINWash: Better Homes and Gardens CES Editors’ Choice 2017 Innovation Awards, Consumer Technology Association 2017 CES Innovation Awards: Home Appliances, TWICE Picks Awards: Major Appliances

Čtyřdveřová chladnička LG Door-in-Door, Dual View Camera: Consumer Technology Association 2017 CES Innovation Awards: Home Appliances

Vysavač LG CordZero Handstick: Reviewed.com CES Editors’ Choice Winners

Televize LG Signature OLED 65 G6: Tech50+ Boomie Awards: Best Television of the Year

Sluchátka LG TONE Active+™: Consumer Technology Association 2017 CES Innovation Awards: Headphones

Fotografie a vizuály v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde: ftp://ftp.lgecz.cz (Login: lgpublicro, Heslo: lge123public).

Pro více informací navštivte http://www.lg.com/cz.

V případě zájmu o technické specifikace nebo výpůjčky produktů kontaktujte prosím naši PR agenturu Nydrle: Zuzana Medlíková, M: +420 606 190 725, E.: zuzana.medlikova@nydrle.net

Kontakt pro media:

Andrea De Sousa, Marketing Manager, T.: +420 234 094 618, M.: +420 603 454 859, E.: andrea.velebilova@lge.com