LG V30 JE NEJVÝKONNĚJŠÍM ZAŘÍZENÍM PRO ZACHYCENÍ OBRAZU

„Řada V vždy ukazovala nové, praktické mobilní technologie, jež napomáhají vytvářet vysoce kvalitní obsah a V30 v tomto trendu pokračuje,” říká Andrea De Sousa z české pobočky LG. „S čočkou Crystal Clear, světlostí F1.6 a režimem Cine Video dokáže V30 vytvářet profesionální obsah bez složitých funkcí profesionálních přístrojů.”

Natáčejte videa jako profesionálové díky čočce Crystal Clear a režimu Cine Video

V30 nabízí vynikající možnosti v oblasti videa, které z něj dělají prvotřídní model. Jeho hlavní kamera na zadní straně dostala jako první v celém odvětví světelnost F1.6

a skleněnou čočku pro jasnější a živější barvy. Společně se skleněnou čočkou Crystal Clear, která přináší přesnější barvy a čistší obrazy než plastové čočky, je V30 nejvýkonnější zařízení pro zachycení obrazu v chytrých telefonech. Druhá čočka v duální kameře telefonu je vylepšená širokoúhlá čočka s rozlišením 13 Mpx

s okrajovým zkreslením nižším oproti modelu V20 o dvě třetiny.

Nový režim LG Cine Video umožňuje komukoli produkovat videa na profesionální úrovni díky výkonným funkcím Cine Effect a Point Zoom. Uživatelé mohou nyní nahrávat vysoce kvalitní videa rozšířená o kinematografická zabarvení různých filmových žánrů a stačí jim chytrý telefon. Zatímco běžné kamery obvykle umožňují zoomování v centru obrazu, funkce Point Zoom – další prvenství společnosti LG

v celém odvětví – nabízí plynulé zoomování na jakýkoli objekt pomocí ovladače Zoom Slider bez ohledu na polohu objektu ve snímku. A funkce Cine Effect přináší paletu 15 předvoleb, které dávají videím jedinečný filmový vzhled, od romantické komedie přes letní trháky, mysteriózní thriller až po klasický film a další.

V30 podporuje funkci LG Cine Log, jež nabízí při natáčení videa vyšší kreativní flexibilitu. Se schopností zachovat širokou dynamickou škálu a velký barevný gamut poskytují videosoubory mnohem věrnější obrazové detaily. LG Cine Log rovněž umožňuje

v rámci postprodukce natáčet video pomocí křivky gamma pro maximální flexibilitu při produkci požadovaného vzhledu.

Fotografování je v novém modelu V30 ještě pokročilejší. Manuální režim fotoaparátu nabízí zcela novou úroveň výbavy s funkcí Graphy. Díky ní může každý amatérský fotograf vytvářet kvalitní snímky volbou záběru a stisknutím spouště. Funkce je dostupná v manuálním režimu a uživatelé mohou vybírat profesionální obrázky

z webových stránek Graphy nebo mobilní aplikace a následně použít stejná nastavení, jako je vyvážení bílé, rychlost závěrky, clona a citlivost ISO, na snímky pořizované foťákem V30.

Tenká lehká konstrukce a displej OLED FullVision v kompaktním provedení

V30 vychází ze silných stránek displeje OLED FullVission v těle, které je překvapivě kompaktní, tenké a lehké. I s velkým 6 palcovým displejem OLED FullVision

s poměrem stran 18:9 je o 8 mm kratší a o 3 mm užší než jeho předchůdce, což umožňuje přístroj pevněji a jistěji uchopit. Díky tloušťce pouhých 7,3 mm a hmotnosti 158 gramů je V30 nejlehčím z chytrých telefonů v kategorii displejů s úhlopříčkou 6 palců a více. Temperované sklo, které kryje přední i zadní část přístroje, je zakřivené podél celého okraje a přináší elegantní, celistvý vzhled a dojem.

Pokročilý duální kamerový modul s 16 Mpx kamerou a standardním záběrem a 13 Mpx širokoúhlou kamerou, je menší než modul modelu V20, díky čemuž je zadní část telefonu V30 téměř plochá. Hlavní kamera se standardním záběrem přináší nejplynulejší a nejostřejší snímky, neboť je vybavena optickou stabilizací obrazu (OIS), elektronickou stabilizací obrazu (EIS) a hybridním autofokusem, jenž kombinuje autofokus s laserovou detekcí a autofokus s fázovou detekcí.

Displej QHD+ (2880x1440) OLED FullVision nabízí rychlejší čas odezvy

s minimálním dozníváním při pohledu na akcí nabitý film nebo hraní hry s rychlými pohyby. V30 plně využívá rychlou odezvu s výjimečnou grafickou kvalitou, kterou zaručuje robustní mobilní platforma Qualcomm® Snapdragon™ 835 podporující platformu Google Daydream pro kvalitní, mobilní virtuální realitu. Pomocí platformy Daydream mohou uživatelé zkoumat nové světy, užít si virtuální realitu v osobním kině a hrát hry, které je vrhnou do víru akce.

Skvělý individuální zvuk díky digitálně-analogovému převodníku Hi-Fi Quad

Společnost LG vybavila telefon V30 digitálně-analogovým převodníkem Hi-Fi Quad

a zvuk vyladili zvukoví inženýři ze světově proslulé firmy v oblasti audio, B&O PLAY, což zaručuje autentický a skvělý zvukový zážitek. Hi-Fi Quad řídí samostatně zvukové signály z levého a pravého kanálu a vyrovnává vyvážení tak jemně, že posluchači mají pocit, že stojí uprostřed koncertní síně. Podařilo se snížit míru zkreslení až na 0,0002 procenta. Dále přístroj obsahuje sluchátka značky B&O PLAY, rovněž vyladěná pro optimální poslech.

Digitální filtry, které lze upravit podle osobního vkusu, zlepšují efekt předzvuku (pre-ringing) a doznívání (post-ringing) u impulzní odezvy. Při vývoji zvukových předvoleb studovali inženýři společnosti LG charakteristiky populárních skladeb, identifikovali nejlepší kombinaci zvuků a vytvořili čtyři optimální, předem naprogramovaná nastavení: vylepšení, detaily, live a basy.

V30 je první celosvětově dostupný chytrý telefon, který podporuje technologii MQA (Master Quality Authenticated), jež umožňuje streamování zvukových souborů, v nichž je zachycen originální studiový zvuk ve vysoké kvalitě. MQA je balí do malých souborů a nabízí snadné streamování zvuku ve vysoké kvalitě. Vylepšení se dočkaly i nahrávací možnosti telefonu V30 s přijímačem, který slouží také jako mikrofon a umí zachytit širší zvukové spektrum, od jemného zvonění až po dunivé bubny.

Zvukový záznamník HD v telefonu V30 umí použít audio receiver v telefonu současně jako mikrofon (Receiver-as-a-Mic, čili RAM). RAM umí čistě nahrávat i hlasité zvuky, a proto zvládne nahrávat širší dynamickou zvukovou škálu, od šeptání až po bouři, aniž by docházelo ke zkreslení.

Ve výbavě jsou Google Assistant a hlasové povely

Google Assistant vnáší do V30 jedinečné funkce, specifické přímo pro tento telefon. Když řeknete „OK Google, take a romantic ‘Cine Video’”, zaktivuje se v režimu Cine Video předvolba Romantic. Když pronesete „OK Google, take a wide angle selfie”, spustí se kamerová aplikace s nastavením širokoúhlého režimu přední kamery. Google Assistant v telefonu využívá pokročilé zpracování signálu, díky němuž může uživatel vyslovit hlasový příkaz „OK Google”, i když hraje hlasitá hudba. Kromě toho jsou

s pomocníkem Google Assistant kompatibilní i vybrané domácí spotřebiče LG jako myčka nádobí, sušička, chladnička, čistička vzduchu, trouba, klimatizace a robotický vysavač – pokud používáte zařízení Google Home. Uživatel může říci, „OK Google, talk to LG to wash my clothes,” a spustit tak prací cyklus. Služba Google Assistant nepracuje v českém a slovenském jazyce.

Druhý displej (Second Screen), který se objevil ve starších telefonech řady V, se rozvinul do nové funkce Always-on Display (AOD) a pomůcky Floating Bar. Když je displej vypnutý, nahrazuje AOD druhý displej a nabízí přístup k rychlým nástrojům

a přehrávači hudby, aniž by bylo nutné displej zapínat. Doplňkovou, poloprůhlednou plovoucí lištu (Floating Bar) lze vybavit až čtyřmi aplikacemi a získat přístup

k nejčastěji používaným aplikacím. V případě, že není potřeba, lze ji přetáhnout na stranu, kde nezabírá žádné místo.

Zabezpečení telefonu je nyní ještě pokročilejší a nabízí čtyři odlišné možnosti. S využitím funkce Rozpoznávání obličeje (Face Recognition) se V30 může okamžitě

a bez stisknutí jakékoli klávesy odemknout pomocí předního fotoaparátu, i když je displej telefonu vypnutý. Rozeznávání hlasu používá k odemknutí kombinaci uživatelova hlasu a definovaných klíčových slov (nejlépe tři až pět slabik). Na zadní straně telefonu se nalézá spolehlivý snímač otisků prstů a nabízí rychlé, přesné zabezpečení, zatímco poklepový kód (Knock Code) umožňuje odemknout V30 vyťukáním vzoru na displej.

Dědictví prvotřídních telefonů LG, vysoká odolnost a bezpečnost

V30 kombinuje vysokou odolnost s bezpečností v tenkém a lehkém provedení. Jedním

z konstruktérských prvků telefonu, který podporuje odolnost a vytváří pevnost v tahu, je struktura s H-profily – stavebním postupem používaným v moderních stavbách, kde je okraj propojen s kovovou kostrou. Telefon rovněž dostal na přední i zadní stranu nejpokročilejší temperované sklo Gorilla Glass 5. V30 splňuje požadavky amerického ministerstva obrany na odolnost, neboť splnila 14 kategorií pádového testování MIL-STD 810G a je vhodná i pro vojenské operace.

LG do V30 začlenila také odvod tepla a chladicí podložku, aby se teplo rychle rozptylovalo. Díky odolnosti proti vodě a prachu ve třídě IP68 lze telefon bez obav používat v jakékoli situaci. Je dokonale chráněn proti prachu a lze jej ponořit až do 1,5metrové hloubky po dobu až 30 minut, aniž by došlo k narušení jeho funkce. Díky nabíječce Quick Charge 3.0 se nabije z vybitého stavu na 50 % za zhruba 30 minut. Kvůli maximálnímu pohodlí nabízí rovněž bezdrátové nabíjení.

Klíčové vlastnosti:

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Displej: 6.0 palcový; 18:9 QuadHD+ OLED FullVision Display (2880 x 1440 / 538ppi)

Paměť: V30: 4 GB LPDDR4x RAM / 64 GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (až 2 TB) V30+: 4 GB LPDDR4x RAM / 128 GB UFS 2.0 ROM / MicroSD (až 2 TB) – k dispozici pouze na vybraných trzích

Fotoaparát: Duální zadní: 16 Mpx standartní úhel (F1.6 / 71°) / 13 Mpx širokoúhlý (F1.9/ 120°) Přední: 5 Mpx širokoúhlý (F2.2 / 90°)

Baterie: 3300 mAh

Operační systém: Android 7.1.2 Nougat

Rozměry: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm

Váha: 158 g

Síť: 2G/3G/4G/4G+ (LTE-A 4 Band CA)

Konektivita: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (kompatibilní s 3.1)

Barvy: Aurora Black / Cloud Silver / Moroccan Blue / Lavender Violet

Ostatní: odolnost dle IP68 – odolné vůči prachu a vodě /standard MIL-STD 810G / skleněná čočka – Crystal Clear Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / HDR10 / Daydream / Google Assistant / UX 6.0+ / Rozpoznání hlasu / Rozpoznání obličeje / Čtečka otisků prstů / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technologie rychlého nabíjení / bezdrátové nabíjení

