Společnost LG získala na CES více než 140 ocenění a vyznamenání napříč různými kategoriemi

Praha, Jan. 18, 2019 — Společnost LG Electronics (LG) si z letošního CES 2019 veze domů více než 140 ocenění a vyznamenání, v čele s Engadget Best of CES Award v kategorii TV (oficiální ocenění z CES) získané již pátým rok po sobě, tentokrát za revoluční LG SIGNATURE OLED TV R (model 65R9) – 65palcový OLED televizor s ohebnou obrazovkou. LG Soundbar (model SL9YG) a chytrý telefon LG V40ThinQ byly také oceněny, a to cenou CES Best of Innovation Awards udílenou Asociací spotřebitelských technologií (CTA) v příslušných kategoriích.

LG také obdrželo nejlepší hodnocení od Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious a dalších. To vše navíc k již 17 získaným oceněním CES Innovation Awards od CTA, napříč kategoriemi domácích spotřebičů, domácí zábavy a mobilní komunikace.

LG SIGNATURE OLED TV R, celosvětově první ohebná televize, která na sebe tento rok strhla veškerou pozornost, získala více než 70 ocenění a vyznamenání od široké škály respektovaných technologických medií. Kategorie LG Gram ultra tenkých notebooků pro rok 2019 na sebe také upozornila a ukázala, že je s ní díky řadě důležitých ocenění od medií jako jsou Reviewed.com, Trusted Reviews a Techlicious třeba počítat.

Top ceny získané společností LG na CES 2019 zahrnují:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, CES 2019 Innovation Award: Honoree

LG 88-inch OLED 8K TV: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019

LG gram 17: Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award: Honoree

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES

LG Soundbar (SL9YG): CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation, HD Guru: Best of CES

LG HomeBrew: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Trusted Review: Best of CES 2019

LG Styler: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards

LG V40 ThinQ: CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation

Veškeré ceny a vyznamenání LG CES 2019 včetně dalších informací o produktech společnosti LG uvedených na CES naleznete na adrese www.lgnewsroom.com/tag/lgces2019.

