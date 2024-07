LG Channels erweitert Senderangebot für Kunden in Europa

· Ab dieser Woche stehen den Nutzern von LG Channels, dem exklusiven Streaming-Service von LG, zusätzliche kostenlose, werbegestützte Fernsehkanäle zur Verfügung

· Teil des neuen Angebots sind unter anderem Kanäle und Formate von Sony Pictures und Lionsgate

· Mit LG 1 ergänzt außerdem ein neuer Premium-Kanal das Portfolio, der exklusive Inhalte in der Erstausstrahlung bietet

Eschborn, 25. April 2024 – Besitzer von LG TVs in Deutschland erhalten in dieser Woche Zugang zu weiteren kostenfreien Streaming-Kanälen. Bei den werbegestützten Angeboten handelt es sich unter anderem um Sender von Sony Pictures, darunter Sony One Comedy, Sony One Thriller TV, Sony One Faves, Sony One Comedy HITS und Sony One Action HITS. Dazu kommen spezielle Kanäle für beliebte Einzelformate wie Sony One Shark Tank zur gleichnamigen Reality-Serie, Sony One Dragons´ Den zur gleichnamigen Investor-Serie sowie Sony One Blacklist.



Premium-Kanal LG 1 liefert exklusive Inhalte

Dank des erweiterten Angebots können sich LG-Kunden ab sofort ohne zusätzliche Kosten beliebte Serienformate wie beispielsweise Seinfeld und Breaking Bad sowie Film-Klassiker wie District 9, Jerry Maguire, Bewitched und Men in Black anschauen. Durch LGs Partnerschaft mit Lionsgate haben Zuschauer in Deutschland außerdem die Gelegenheit, exklusive Inhalte des neu startenden LG 1 Premium-Kanals zu genießen. Dazu gehören gefeierte Dramen und Dokumentationen wie Wong & Winchester und Paul T. Goldman sowie die mit dem Critics Choice Television Award ausgezeichneten Serien Nashville und Boss. Weitere neu hinzugefügte Lionsgate-Kanäle und -Formate sind MovieSphere, Wicked Tuna, Are We There Yet, Anger Management, Ghost Hunters, Grace & Frankie und Nashville.

Abseits von Filmen und Serien decken die Sportsender von LG Channels auch wichtige Sport-Höhepunkte ab: Internationaler Spitzenfußball findet auf FIFA+ statt, erstklassiges Tennis hat auf einem eigenen Tennis Channel sein Zuhause, während Motorsportfans bei MTRSPT1 auf ihre Kosten kommen. Mit seinem vielseitigen Angebot hat sich LG Channels in den vergangenen Jahren als eine der fünf meistgenutzten Apps auf LG Smart TVs etabliert und ist auf allen LG Smart TV-Modellen von 2016 bis heute verfügbar.