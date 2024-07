LG erwirbt Anteile von Athom – Geschäft mit KI soll vorangetrieben werden

LG integriert neue Plattform in das eigene KI-System LG ThinQ AI Home Business, um personalisierte Lösungen für das Smart Home zu bieten

Technologiekonzern stärkt mit Anteilkauf seine Marktposition im Bereich innovativer, AI-gestützter Raumlösungen

Eschborn, 04. Juli 2024 – LG Electronics (LG) hat 80 Prozent der Anteile an Athom (1), einem führenden Smart-Home-Plattformanbieter mit Sitz in Enschede, Niederlande, erworben. Das Abkommen beinhaltet darüber hinaus Pläne, innerhalb der nächsten drei Jahre auch die restlichen 20 Prozent des Unternehmens zu erwerben. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Konnektivität von LG in offenen Smart-Home-Ökosystemen zu verbessern. Durch die Integration der Kompetenzen von Athom in die AI-Technologie von LG, untermauert der Technologiekonzern seinen Anspruch, künftig eine führende Rolle in der Ära der KI-getriebenen Heiminnovation zu übernehmen. Auch nach der Übernahme wird Athom weiterhin unabhängig operieren und seine Geschäftstätigkeit und Markenführung beibehalten. So sollen Synergien in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Forschung und Entwicklung sowie Plattformnutzung gefördert werden.

Einbindung auf LG ThinQ-Plattform

Der Erwerb von Athom ist besonders bemerkenswert, da er LG ermöglicht, Drittanbietergeräte und -dienste in sein Ökosystem, insbesondere in seine ThinQ-Plattformen zu integrieren. Diese Integration wird LG tiefere Einblicke in das Nutzungsverhalten der Kunden geben und die Bereitstellung personalisierter Dienste beschleunigen.

Im KI-gestützten Smart Home von LG haben Kunden die Möglichkeit, ihre Geräte auf ihre Vorlieben anzupassen, um so eine bestmögliche und personalisierte Umgebung zu schaffen. „Der Erwerb von Athom ist ein Meilenstein für unser KI-Heimgeschäft“, sagte Jung Ki-hyun, Executive Vice President und Leiter des Platform Business Centers von LG. „Durch die Nutzung der Synergien zwischen den beiden Unternehmen werden wir unser offenes Ökosystem und unsere externen Integrationsdienste erweitern, um den Kunden vielfältigere und multidimensionalere Raumerfahrungen zu bieten.“

Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber

Im Jahr 2021 erweiterte LG bereits sein TV-Geschäft in Richtung Software, indem es mit seiner webOS-Plattform in den Markt eintrat. Im Rahmen dieser strategischen Neujustierung erwarb LG auch Alphonso, ein in den USA ansässiges globales Technologieunternehmen, das auf Fernsehmedien, maschinelles Lernen und Big-Data-Analysen spezialisiert ist. Alphonso operiert jetzt als LG Ad Solutions, ein Kernelement des webOS-Inhalts- und Dienstleistungsgeschäfts. „LG entwickelt sich zu einem Anbieter von intelligenten Raumlösungen, der Erfahrungen in verschiedenen Lebensräumen verbindet und erweitert. Wir werden weiterhin strategische Investitionen tätigen, um unser Geschäftsparadigma zu ändern. Das belegen unsere aufeinanderfolgenden Eintritte in plattformbasierte Geräte- und Dienstleistungslösungen wie die webOS-Werbeplattform und das KI-Home“, sagte William Cho, CEO von LG Electronics.

LG strebt an, kontinuierliche Beziehungen zu Kunden durch zahlreiche Geräte im KI-Home aufzubauen, um letztendlich zu einer „Smart Life Solution Company“ zu werden.

(1) Athom ist ein Technologieunternehmen, das den Smart-Home-Hub „Homey“ verkauft, der mit Haushaltsgeräten und IoT-Geräten verbunden ist und auch Cloud-Abonnementdienste anbietet. Gegründet im Jahr 2014, hat sich „Homey“ in den letzten zehn Jahren hauptsächlich in Europa etabliert und eine treue Kundenbasis von Hunderttausenden Nutzern gewonnen. Seit 2023 sind Homey-Geräte in Australien, Singapur, den USA und Kanada neben Europa erhältlich. Athom hat seinen eigenen Hub und sein eigenes Betriebssystem entwickelt, um ein unabhängiges Smart-Home-Ökosystem zu schaffen. Das Flaggschiffprodukt Homey Pro kann sich mit mehr als 50.000 Geräten verbinden und unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden, darunter Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Matter und Thread, was es äußerst vielseitig und offen macht.