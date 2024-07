ThinQ UP 2.0 macht LG zum Experten für personalisierte Haushaltsgeräte 

ESCHBORN, 22. August 2023 ­­– Mit 2023 ThinQ UP 2.0 stellt LG Electronics (LG) auf der IFA eine Smart-Home-Innovation vor, die Haushaltsgeräte in verbesserte, praktischere und vernetzte Lifestyle-Lösungen verwandelt. Durch ThinQ UP 2.0 baut LG sein erfolgreiches Geschäft mit Haushaltsgeräten im Nicht-Hardware-Bereich einschließlich Abonnementdiensten weiter aus. Zusätzlich unterstreicht das Unternehmen seine Führungsrolle bei der Förderung der „Servitisierung“ von Haushaltsgeräten – ein Geschätsmodell, bei dem ein Unternehmen nicht nur Geräte, sondern auch eine Reihe von Dienstleistungen rund um seine Produkte anbietet.

„LG ThinQ UP 2.0 markiert den Beginn unserer Reise hin zu einem stärker servicebasierten Geschäftsmodell“, erklärt Lyu Jae-cheol, Präsident der LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. „Als wichtiger Akteur auf dem globalen Haushaltsgerätemarkt ist LG bestrebt, die Ära des ‚Home as a Service‘ (HaaS) anzuführen und wird weiterhin innovative Lösungen präsentieren, die das Leben seiner Kunden angenehmer machen.“

„Zero Labor Home Makes Quality Time“: So lautet der Leitgedanke für die Einführung einer ganzen Palette an Dienstleistungen, die perfekt auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind und zuhause für mehr Freiheit und Komfort sorgen. Beispielsweise setzt LG ThinQ UP 2.0 neue Maßstäbe im Bereich Personalisierung und passt die Produktleistung sowie seine Serviceoptionen entlang der gesamten Customer Journey kontinuierlich an die individuellen Vorlieben der Nutzer an. Anders als bei herkömmlichen Produkten mit festen Funktionen und Spezifikationen bietet LG ThinQ UP-kompatiblen Geräten die Möglichkeit, im Laufe der Zeit neue Funktionen hinzuzufügen. ThinQ UP 2.0 ist ein bedeutender Fortschritt gegenüber bestehenden ThinQ UP-Geräten. Die Technologie arbeitet intelligent, um den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Hausarbeit zu reduzieren. Dafür fügt das System neue Dienste mit flexiblen Abonnementoptionen hinzu und empfiehlt gleichzeitig zusätzliche Dienste, die das tägliche Leben reibungsloser gestalten.

Hyperpersonalisierte Geräte von Anfang an

Ausgestattet mit einem von LG entwickelten On-Device-Chip – dem sogenannten DQ-C-Chip – und einem brandneuen Betriebssystem, ermöglichen es ThinQ UP 2.0-Geräte den Benutzern, Funktionen einfach hinzuzufügen oder zu entfernen. Der DQ-C-Chip bietet ausreichend Speicher für verschiedene Arten von Inhalten. So können Nutzer auf eine Reihe maßgeschneiderter Features und Funktionen zurückgreifen, die sich einfach per Spracherkennung, über Touch-Displays oder via ThinQ-App verwalten lassen.

Die Personalisierung von Haushaltsgeräten beginnt bereits, bevor der Kunde das Produkt erhält. So wird beispielsweise jeder Kunde, der eine ThinQ UP 2.0-Waschmaschine kauft, gebeten, an einer dreistufigen „Life Pattern Analysis“-Umfrage teilzunehmen, die über die LG ThinQ-App durchgeführt wird. LG analysiert die Umfrageergebnisse und wendet dann optimierte Waschzyklen an, die auf die Kundenvorlieben abgestimmt sind. So ist von Anfang an ein personalisiertes Benutzererlebnis gewährleistet. Darüber hinaus können die Nutzer die Reihenfolge der Waschgänge flexibel anpassen, ihre persönlichen Einstellungen in der App speichern und ihnen bevorzugte Namen zuweisen.

Auf ähnliche Weise bietet der neueste InstaView™-Kühlschrank von LG mit MoodUP™ vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, um die Frische der gelagerten Lebensmittel zu gewährleisten. Über die ThinQ-App können Nutzer die Temperatur je nach Art der Lebensmittel im Kühlschrank präzise steuern und die Farbe der in die Glasscheibe der InstaView-Tür integrierten LED-Beleuchtung ändern. Auch die Tür selbst kann dank MoodUP-Funktion, die verschiedene thematische Farbkollektionen zur Auswahl bietet, farblich angepasst werden. Darüber hinaus können die Nutzer auf dem LCD-Display des Kühlschranks Nachrichten und Erinnerungen für Familienmitglieder oder Mitbewohner hinterlassen.

Breite Palette an Home Solutions

Beim Kauf eines Geräts aus der ThinQ UP 2.0-Reihe können Kunden aus einer Reihe von Diensten wählen, die ihnen die Arbeit im Haushalt sowie die Verwaltung der Geräte erleichtert. Dazu gehören Abonnements und Smart-Home-Dienste zur Instandhaltung von LG-Produkten, Wäscheservices für die spezielle Pflege von Kleidungsstücken und zeitsparende automatische Dienste für die Nachbestellung von Waschmitteln und frischen Lebensmitteln. Dank der vielfältigen Möglichkeiten von ThinQ UP 2.0 werden unter anderem die neuen Waschmaschinen von LG zu All-in-One-Lösungen, die Zugang zu verschiedenen vielfältigen Dienstleistungen bieten – von der chemischen Reinigung bis zur Kleideraufbewahrung und darüber hinaus.

Entwicklung von produktorientiertem zu Smart-Life-Solutions-Unternehmen

Den Abo-Service von LG können Kunden je nach Wunsch über einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren nutzen und so die beste Option für ihre individuellen Bedürfnisse wählen. Während der Laufzeit stellt LG über die ThinQ-App monatliche Berichte zur Verfügung. Diese enthalten personalisierte Produktempfehlungen auf der Grundlage des Nutzungsverhaltens und der Vorlieben des Kunden sowie Informationen über empfohlene Waschmaschinen- sowie Trocknerzyklen und Verbrauchsmaterialien.

Besucher des LG-Standes (Halle 18, Messe Berlin) auf der IFA 2023 können vom 1. bis zum 5. September den umfassenden Komfort der fortschrittlichen ThinQ 2.0-Geräte von LG erleben.