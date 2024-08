IFA 2024: LG präsentiert neue Therma V™ R290 Monobloc- Modelle mit fortschrittlichem Kompressor

· Technologiekonzern erweitert effizientes Klein- bis Mittelkapazitätsportfolio, um europäischen Haushalten eine hocheffiziente und nachhaltige Heizlösung zu bieten

· In Berlin vorgestellte Geräte verfügen über brandneuen Kompressor, der Leistungsvermögen und Komfort signifikant erhöht

· CO 2 -Emissionen werden im Vergleich zu herkömmlichen Heizlösungen gesenkt, Energieeffizienz der Kunden steigt

Eschborn, 15. August 2024 — LG Electronics (LG) stellt auf der IFA 2024 in Berlin seine brandneuen Therma V™ R290 Monobloc Luft-Wasser-Wärmepumpen mit 7 und 9 Kilowatt (kW) in einem kompakteren Chassis vor. Nach dem erfolgreichen Start der Modelle mit höherer Leistung (9, 12, 14 und 16 kW) auf der letztjährigen IFA kommen die neuen Therma V-Modelle nun mit einem fortschrittlichen Kompressor auf den Markt, der noch höhere Effizienz bietet. Zusätzlich überzeugen die neuen Geräte durch ein attraktives Design, das sich harmonisch in jede Umgebung einfügt.

Die Vorstellung der neuen Therma V-Modelle fällt zeitlich mit der Verpflichtung zum Bau von Niedrigstenergiegebäuden (NZEB) in ganz Europa zusammen. 1 Luft-Wasser-Wärmepumpen gewinnen in diesem Zusammenhang an Bedeutung, weil sie Kohlenstoffemissionen reduzieren und sowohl für Gewerbe- als auch Wohnimmobilien eine nachhaltige Energieversorgung sicherstellen können. Insbesondere für Neubauten sind die neuen LG-Modelle mit mittlerer und kleiner Kapazität besser geeignet, da Niedrigstenergiehäuser sehr gut isoliert sind und die Heizung dadurch keine so hohe Leistung benötigt.

Plus an Sauberkeit und Effizienz

Als Kältemittel kommt in den neuen Therma V-Modellen natürliches R290 zum Einsatz.2 Es verfügt über ein Treibhauspotenzial (GWP) von lediglich 3 – ein weit niedrigerer Wert als Kältemittel haben, die üblicherweise in Heizungssystemen verwendet werden. Dazu kommt das Plus an Sauberkeit und Effizienz: Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++3 reduziert eine Therma V-Luft-Wasser-Wärmepumpe die Kohlenstoffemissionen um bis zu 79 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln, weil sie die benötigte Energie für die Wärmeerzeugung aus der Luft bezieht.4 Kunden, die auf eine Therma V umsteigen, können deshalb von einer signifikanten Steigerung der Energieeffizienz ihres Haushalts ausgehen.5

Neuer Kompressor für mehr Leistung und Komfort

Die auf der IFA 2024 vorgestellten Modelle nutzen einen neuentwickelten fortschrittlichen LG-Kompressor, um auch in den kälteren europäischen Klimazonen ein höheres Maß bei Energieeffizienz und Leistung zu erreichen. Die neuen Therma V-Geräte ermöglichen so eine Vorlauftemperatur von bis zu 75 Grad Celsius, selbst wenn draußen eine Außentemperatur von bis zu minus 15 Grad Celsius herrscht. Ein weiterer Vorteil des neuen Kompressors ist der geringe Geräuschpegel. Die in Berlin präsentierten Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten bei 7 kW mit leisen 49 dB(A) und bei 9 kW mit 50 dB(A).6,7 Von Vorteil erweist sich hier auch die von LG entwickelte Shaft-Through- Struktur mit einer durchgehenden Welle, die die Stabilität erhöht und Abnutzung reduziert. Dadurch werden Geräusche und Vibrationen, insbesondere im Niedriglastbetrieb, minimiert. Darüber hinaus tragen weitere Innovationen zum leisen Betrieb des Geräts bei: so ist der biomimetische Lüfter von den sehr beweglichen Flossen der Buckelwale inspiriert, deren Oberfläche fließende Ströme beschleunigt. Das Lüfterdesign wiederum orientiert sich an der Struktur von Muschelschalen, indem es wellenförmige Muster integriert, die ebenfalls für weniger Geräusche und zusätzlich für eine erhöhte Stabilität sowie einen verbesserten Wirkungsgrad sorgen.[JR1]

Attraktives Design in kompakter Form

Die neue Therma V R290 Monobloc verfügt über ein elegantes Ein-Lüfter-Design, das sich unauffällig und harmonisch in verschiedene Hausdesigns und Gebäudeaußenbereiche einfügt. Das äußere Gehäuse ist in schwarz angelegt, das Gitter des Geräts trägt ein markantes Wellenmuster und hat eine dezente dunkelgraue Oberfläche. Außerdem praktisch: durch ihre geringe Höhe passt die Therma V unter die meisten Fenster, ohne die Sicht nach draußen für die Personen im Inneren zu behindern. Das durchdachte Design garantiert zudem eine effiziente und unkomplizierte Einrichtung für Installateure und Servicepartner, die zusätzlich von der Building Energy Control (BECON) Cloud profitieren: diese macht es möglich, die Software des Systems aus der Ferne zu aktualisieren, wodurch Zeit und Aufwand gespart werden.8

Besucher können den Stand von LG (Halle 18, Messe Berlin) zwischen dem 6. und 10. September besuchen, um die neuesten energieeffizienten Innovationen des Unternehmens für ein besseres Leben zu entdecken.

1 Nach Angaben der Europäischen Kommission müssen alle neuen Gebäude in der EU ab 2020 " Niedrigstenergiegebäude" sein (https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/nearly-zero-energy-and-zero-emission-buildings_en).

2 Das Kältemittel R290 steht im Einklang mit den überarbeiteten F-Gas-Verordnungen, die ab 2027 die Verwendung von HFKW-Kältemitteln mit einem GWP von 150 oder mehr verbieten.

3 Saisonale Raumheizungseffizienz von A+++ bei 35 Grad Celsius LWT und A+++ bei 55 Grad Celsius LWT, gemäß EN 14825 der Verordnung der Europäischen Kommission (EU).

4 Dieses Simulationsergebnis basiert auf Bedingungen bei durchschnittlichem Klima und niedriger Temperatur (35℃) und kann von den tatsächlichen Werten abweichen, da verschiedene Annahmen zugrunde gelegt wurden. Die Kohlenstoffemissionsraten wurden nur für die Raumheizung von LG THERMA V R290 Monobloc 9kW berechnet. Bei dem verglichenen Kessel handelt es sich um einen allgemeinen Brennwertkessel, dessen Marke irrelevant ist, und es wird angenommen, dass der jährliche Energieverbrauch den gleichen jährlichen Heizbedarf deckt wie der von LG THERMA V R290 Monobloc 9 kW. Die jährlichen CO2-Emissionen werden auf der Grundlage des jährlichen Energieverbrauchs und der Kohlenstoffintensität des Energiesektors in der EU im Jahr 2023 simuliert, wobei 56,1 t-CO2/TJ für die Berechnung der CO2-Emissionen des Gaskessels berücksichtigt werden.

5 Der neue Therma V Monobloc rühmt sich eines saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP) von bis zu 5,2, basierend auf Bedingungen unter durchschnittlichem Klima und niedrigen Temperaturen (35℃). Der SCOP basiert auf EN14825 und die tatsächliche Effizienz kann je nach Installation und Betriebsbedingungen variieren. .

6 Ein Geräuschpegel von 49-50 dB(A) wird im Allgemeinen als leise angesehen. Zum Vergleich: Ein Flüstern liegt bei etwa 25 dB(A), ein normales Gespräch bei etwa 60 dB(A) und ein Haushaltskühlschrank arbeitet normalerweise mit etwa 50 dB(A) (https://noiseawareness.org/info-center/common-noise-levels/).

7 Der tatsächliche Geräuschpegel kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

8 Produkte, die die Home Energy Platform bilden, wie z. B. das Energiespeichersystem, Solarmodule und Building Energy Control (BECON)-Wolken, sind separat erhältlich. Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Region unterschiedlich sein.