CES 2024: Innovationsgeist von LG wird in Las Vegas mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt

LG setzt seine langjährige Erfolgsgeschichte auf der weltweit bedeutendsten Messe für Verbraucherelektronik mit mehr als 200 Auszeichnungen fort

Zahlreiche Preise für den LG SIGNATURE OLED T untermauern die technologische Marktführerschaft von LG im OLED-Segment

Neben dem Bereich Home Entertainment erhält LG auch zahlreiche Prämierungen bei Haushaltsgeräten und B2B-Lösungen

Eschborn, 29. Januar 2024 – Auf der diesjährigen CES wurde LG Electronics (LG) mit mehr als 200 Preisen und Anerkennungen für eine breite Palette an Innovationen und Technologien in den Kategorien Haushaltsgeräte, Home Entertainment und B2B ausgezeichnet. Besonders erfolgreich war der LG SIGNATURE OLED T: Der weltweit erste transparente OLED TV mit Zero Connect Technologie wurde mit zahlreichen Auszeichnungen als bester Fernseher beziehungsweise „Best in Show“ von einer Vielzahl von Pressevertretern prämiert. LG gilt als weltweiter Marktführer im Bereich der OLED-Technologie. Auf der CES konnte das Unternehmen seine Marktführerschaft in diesem Segment weiter ausbauen und die wichtigsten Auszeichnungen der Branche für seine neuesten OLED-Fernseher entgegennehmen.



Breite Anerkennung durch Fachpresse

Prämiert wurden neben dem LG SIGNATURE OLED T auch die neuen LG OLED evo M4, G4 und C4 TVs. Der LG SIGNATURE OLED T mit einer 77-Zoll Bildschirmdiagonale, der die kabellose Video- und Audioübertragung in höchster Qualität nutzt, wie sie bereits von LGs OLED M-Serie bekannt ist, und als nächster Evolutionsschritt der OLED-Fernsehtechnologie gilt, wurde von bedeutenden Fachzeitschriften wie CNET, Digital Trends, TechRadar, Tom’s Guide, Forbes, The Verge, Wirecutter, PCMag und Mashable ausgezeichnet. Die LG OLED evo-Serie mit einer neuen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und LGs α11 AI-Prozessor wurden ebenfalls von CNET, TechRadar Pro, PCGamer und BGR gelobt. Darüber hinaus nahm Digital Trends den LG UltraGear OLED-Gaming-Monitor 32GS95UE in seine Liste der besten Monitore auf der CES 2024 auf und betonte seine einzigartige Umschaltfunktion zwischen 4K bei 240 Hz und FHD bei 480 Hz mit nur einem Tastendruck.

LGs Haushaltslösungen für Innovation und Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet

LG erhielt außerdem Auszeichnungen von Top-Publikationen wie USA Today und Tom’s Guide für seinen neuen LG All-In-One Waschtrockner mit Wärmepumpen-Technologie. Der Waschtrockner verbraucht 60 Prozent weniger Energie als ein belüftetes Modell1 und ist ein Beispiel für das Engagement von LG für eine umweltfreundlichere Welt. Das hochmoderne Haushaltsgerät wurde von den Experten unter anderem für sein kompaktes, belüftungsfreies Design und seine Fähigkeit, einen Wasch- und Trockenzyklus in weniger als zwei Stunden abzuschließen, gelobt. Das Universal UP Kit von LG, eine Sammlung an innovativem Haushaltsgerätezubehör und Add-Ons, gewann die Accessibility Awards von Reviewed für die CES 2024, weil es die Benutzerfreundlichkeit für Personen mit körperlichen Einschränkungen verbessert. Es wurde zudem in Apartment Therapy’s in der Kategorie Best Home Design Products von der CES 2024 prämiert.

Allein im Rahmen des CES Innovation Award-Programms der Consumer Technology Association (CTA) gewann LG 34 CES Innovation Awards, darunter zwei Best of Innovation Awards für den LG 4K Transparent OLED T und den 83-Zoll 4K OLED Zero Connect TV (M4).

Zu den Highlights der über 200 Auszeichnungen und Anerkennungen, die LG auf der CES 2024 erhalten hat, zählen:

Die Verfügbarkeit der Geräte in Deutschland ist nicht endgültig bestätigt.