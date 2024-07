KOLLABORATION MIT SIX N. FIVE: LG VERSCHIEBT GRENZEN IN DER DIGITALEN BILDENDEN KUNST

ESCHBORN, 19. Mai 2023 – LG Electronics (LG) kann eine weitere bahnbrechende Zusammenarbeit mit Six N. Five (Ezequiel Pini, geb. 1985), einem preisgekrönten argentinischen Designer und Digitalkünstler aus Barcelona, verkünden: In den vergangenen zehn Jahren hat Pini erforscht, wie er 3D-Tools und -Software in seiner künstlerischen Praxis einsetzen kann, um imaginäre, traumhafte Welten zu schaffen, deren Ästhetik zugleich modernistisch, zeitgenössisch und vor allem elegant ist. Die Gemeinschaftsausstellung „Among the Sky“ umfasst sechs speziell in Auftrag gegebene Kunstwerke, die auf großformatigen LG OLED- und Lifestyle-Bildschirmen präsentiert werden. Die Ausstellung wird während der Frieze New York im Rahmen einer privaten Vorbesichtigung am 15. und 16. Mai eröffnet und kann während der Messe vom 17. bis 21. Mai 2023 besucht werden.

„Wir glauben, dass LG OLED die Grenzen konventioneller Medien durchbrechen und Künstlern in der digitalen Kunst neue Möglichkeiten eröffnen wird“, erklärt Kate Oh, Vizepräsidentin der Brand Communication Division bei der LG Home Entertainment Company. „Gemäß unserem Motto We inspire art wird LG OLED viele Künstler dazu inspirieren, neue Formen der Kunst zu entwickeln und Grenzen zu überschreiten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den talentiertesten Digital Native Artists wie Six N. Five, der diese Art der Kunst so gut versteht und kreiert wie kein anderer.“

Welten zwischen physischer und digitaler Welt verschwinden

Die Serie der sechs neu in Auftrag gegebenen Werke „Among the Sky“ ist inspiriert von der Landschaftsmalerei, dem Expressionismus und den Fantasiewelten der surrealistischen Meister und nutzt die Werkzeuge der digitalen Kunst. Sie schafft lebendige künstlerische Effekte, die den Unterschied zwischen natürlichen physischen und außerweltlichen digitalen Ausdrucksformen verwischen. Durch die einzigartige Zusammenarbeit mit LG OLED und LG Art Lab kann jedes Werk in der physischen Welt gesehen und erlebt werden, während es gleichzeitig über großangelegte digitale Plattformen zugänglich gemacht wird. Die Werke werden auf den hochmodernen OLED evo Fernsehern von LG präsentiert, die die Texturen und Farben der Werke bis ins kleinste Detail wiedergeben. LG OLED evo bietet sehr hohe Helligkeit, Klarheit und Detailgenauigkeit. Das Ergebnis sind außergewöhnliche, beeindruckende Bilder. Kooperation wie „Among the Sky“ ebnen den Weg, um die Lücke zwischen Web 2.0 und Web 3.0 immer weiter zu schließen.

Mit Blick auf das besondere Thema der Ausstellung erklärt Six N. Five: „Der Himmel hat keine Grenzen. Seine Unermesslichkeit war für mich immer eine heilige Reise jenseits der wahrgenommenen Grenzen. Die Welt, wie wir sie kennen und erleben, hat einen endlichen Horizont. Er wird durchbrochen, wenn wir unseren Blick erheben, um uns mit dem Himmel zu verbinden. Für manche ist es die Verbindung zum Jenseits, zu unserem göttlichen, spirituellen Kern. Wir schauen dorthin, wenn wir um etwas bitten, wenn wir nach einer Erklärung suchen oder einfach, wenn wir beschließen, unseren Körper gefühlt für ein paar Augenblicke zu verlassen, um uns eine körperliche und geistige Pause zu gönnen, umgeben von der Natur.“

Die sechs Werke von Six N. Five werden als NFTs über LG Art Lab am 25. Mai um 12:00 Uhr EDT erhältlich sein und während der Frieze New York vom 17. bis 21. Mai 2023 im The Shed 8th Floor, Tisch Skylights in 545 W 30th Street, New York, NY, ausgestellt. Die Ausstellung wird von Ezequiel Pini und Derrick Li gemeinsam kuratiert und von Triple X unterstützt.

