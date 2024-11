LG erhält zahlreiche CES® 2025 Innovation Awards in unterschiedlichen Kategorien

LG Electronics (LG) hat bei den CES® 2025 Innovation Awards mehr als 20 Auszeichnungen erhalten, darunter drei renommierte Best of Innovation Awards. Das CES Innovation Awards-Programm, das jährlich von der Consumer Technology Association präsentiert wird, würdigt wegweisende Produkte und Dienstleistungen in unterschiedlichen Kategorien. LG wurde in vielfältigen Kategorien ausgezeichnet, darunter Künstliche Intelligenz (KI), Haushaltsgeräte, Gaming und eSports, Computerhardware und -komponenten, Smart Cities und Cybersicherheit.

LG OLED TV ist der große Gewinner

Besonders erfolgreich war der LG OLED TV, der insgesamt sechs Innovation Awards abräumte, darunter auch der Best of Innovation Award in der Kategorie Videodisplays. Damit erhielt der LG OLED TV die besondere Auszeichnung bereits zum dritten Mal in Folge. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2013 haben LG OLED-Fernseher jedes Jahr mindestens einen CES Innovation Award gewonnen. Auch die webOS Smart-TV-Plattform von LG wurde in der Kategorie Cybersicherheit ausgezeichnet. Sie bildet eine zentrale Säule des plattformbasierten Servicegeschäfts des Unternehmens.

Große Anerkennung für „Affectionate Intelligence“

Mit dem LG ThinQ® ON AI Home Hub setzt LG neue Maßstäbe und wurde gleich mehrfach prämiert: Die fortschrittlichen Geräte verkörpern das „AI Home“-Konzept des Technologiekonzerns und stellen einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des intelligenten Wohnens dar. Der selbstfahrende LG ThinQ® ON, der sowohl in den Kategorien KI als auch Smart Home Preise erhielt, verfügt über multimodale Sensorfunktionen, die Sprach-, Ton- und Bilderkennung integrieren. LG ThinQ ON, ein von generativer KI angetriebener LG ThinQ® ON, bekam ebenfalls einen CES Innovation Award. Als Zentrale des AI Home sorgt LG ThinQ ON rund um die Uhr für nahtlose Konnektivität zwischen Haushaltsgeräten und IoT-Geräten.

CES würdigt innovative IT-Produkte von LG

Bei den IT-Produkten stach der LG UltraGear™ OLED Gaming Monitor hervor, der bei den CES® 2025 Innovation Awards gleich dreifach prämiert wurde. Der Bildschirm gewann unter anderem den Best of Innovation Award in der Kategorie Gaming & eSports sowie eine weitere Auszeichnung in der Kategorie „Imaging“. Neben dem UltraGear™ OLED Gaming Monitor wurden weitere innovative Produkte von LG ausgezeichnet, darunter das LG gram Pro 2-in-1 Notebook, der LG MyView Smart Monitor, der LG UltraFine Monitor und der LG CineBeam Projektor.

Die vollständige Liste und Details zu den CES 2025 Innovation Award-Gewinnern von LG werden am 5. Januar 2025 auf der CES bekannt gegeben.