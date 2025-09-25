Skip to contentSkip to accessibility help
Stilfuld stue in en penthouselejlighed. Smuk udsigt til by gennem vinduet. En mand sidder på sofaen og ser indhold på et vægmonteret tv.

Hvad er det bedste livstils-tv til dig?

Uanset, hvilken livsstil du har, findes der LG TV'er, som er skabt til dig. Fra indhold af høj kvalitet, såsom biograffilm, gaming og sport til det bedste design – opdag et LG TV, som passer til dig.

Hvad er vigtigt ved et gaming-tv?

Forsinkelse og hakken i billeder er ikke spor sjovt. For at opleve de mest spændende eventyr og kampe, er det vigtigt at have glatte bevægelser. En høj opdateringsfrekvens og VRR-teknologi er nødvendigt for at få en gnidningsfri gaming-oplevelse.

Hvad er opdateringshastighed?

Opdateringshastigheden er det antal gange pr. sekund, hvor din skærm opdateres med et nyt billede. Den måles i Hz (Hertz) og er en metrisk angivelse af, hvor glat din skærms ydeevne kan være. En opdateringshastighed på 120 Hz betyder, at skærmen opdateres 120 gange i sekundet. Jo højere opdateringshastighed, desto glattere er bevægelserne, hvilket især kan ses, når du spiller spil eller ser indhold med høj hastighed.⁴

Sammenligning side om side af et racerbilspil og forskellen i opdateringshastighed. I den ene side er opdateringshastigheden lavere, hvilket resulterer i mere bevægelsessløring. I den anden side er opdateringshastigheden høj med bilen fuldstændig i fokus.

Hvad er VRR (Variable Refresh Rate)?

VRR er en teknologi, som synkroniserer opdateringshastigheden i spil med din skærm i realtid. Når opdateringshastighederne ikke er synkroniset, kan det forårsage riven og hakken i billederne. De mest populære formater er Nvidia G-Sync og AMD FreeSync Premium. For gamere er dette en uundværlig funktion, der giver glatte og fordybende spil.⁵

Hænder holder en game-controller foran et tv, hvorpå der ses et racerbilspil. Logo for VRR, variable refresh rate (variabel opdateringshastighed) ses.

Hvorfor er LG TV’er gode til gaming?

LG TV'er er fantastiske til spil med høje opdateringshastigheder op til 165 Hz, som gør spillet glat. Vores spilportal omdanner dit tv til en gaming-hub, og vores større skærme giver en mere fordybende oplevelse. Vores True Wireless-tv'er giver dig mulighed for på praktisk vis at forbinde alle dine enheder til en Zero Connect Box og skabe en gnidningsfri trådløs gaming-opsætning med ekstremt lav input-forsinkelse, som er Nvidia G-Sync-kompatibel og AMD FreeSync-certificeret.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Høje opdateringshastigheder op til 165 Hz

Oplev spil, når det er bedst, med G-Sync-kompatibilitet, 165 Hz VRR, 0,1 ms pixelresponstid, AMD FreeSync Premium og ClearMR 10000-certificering. Selv når du spiller trådløst, kan du nyde at gøre det uden forsinkelse og bevægelsessløring ved 144 Hz.² ³ ⁵ ⁶

Racerbilspil, som ser livagtigt ud, helt i fokus uden forstyrrende bevægelsessløring. Logoer for Nvidia G-Sync og 165 Hz er synlige. Der ses også andre gaming-certificeringer i bunden, hvilket viser LG TV's fantastiske spilleydeevne.

Trådløs gaming med ekstremt lav input-forsinkelse op til 144 Hz i 4K

Oplev glæden ved trådløs gaming med høj ydeevne på LG True Wireless-tv'er, som er Nvidia G-Sync-kompatible og AMD FreeSync-certificerede.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED M5-tv med et spil, som spilles på skærmen, hvilket viser det glatte og gnidningsfri gameplay. Der ses en Zero Connect Box, som passer godt ind i rummet. Nvidia G-Sync- og AMD FreeSync™ Premium-logoer ses. Gaming-certificeringer er synlige.

Din drøm om en ren opsætning til trådløs gaming

Få større frihed med en trådløs gaming-opsætning og et miljø uden kabelrod, hvor du har mere fleksibilitet til at indrette dit rum.⁹

Spillerum med en trådløs gaming-opsætning. LG True Wireless-tv'et er vægmonteret og viser et spil i høj opløsning. PC, gaming-stol, legetøj og stemningsfyldte neonlys er også synlige. Nvidia G-Sync-logo og 144 Hz ses.

Gaming Portal forvandler dit tv til den perfekte gamingcentral

Spil tusindvis af spil direkte på dit LG TV med adgang til GeForce NOW-, Amazon Luna-, Blacknut- og Boosteroid- og now Xbox-apperne. Oplev en bred vifte af spiloplevelser – fra AAA-titler med kontrolenheder til afslappede spil, som du kan styre fra din fjernbetjening.⁷

Startskærm for Gaming Portal. En markør bevæger sig og klikker for at vise mange populære spiltitler og den tilføjede funktion, som gør det muligt at vælge spil, afhængigt af, om du styrer dem med en kontrolenhed eller din fjernbetjening.

Spil på større skærme og få mere fordybende gaming.

Større skærme giver mere sjov. Udforsk vores ultrastore tv’er, og løft din gaming-oplevelse til et højere niveau.²

En stue med et enormt, ultrastort LG-tv monteret på væggen. På skærmen ses et racerbilspil. På grund af skærmstørrelsen føles indholdet meget mere fordybende.

Oplev gaming-tv’er, og find det rigtige til dig

Sammenlign nemt funktioner side om side for at vælge det bedste tv til dig.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
LG OLED M5 produktbillede
OLED M5 (Bedste trådløse tv til gaming)
LG OLED G5 produktbillede
OLED G5
LG QNED85-produktbillede
QNED85
LG OLED C5-produktbillede
OLED C5
Ægte trådløs Ægte trådløs ---
SkærmLG SIGNATURE OLED (97") LG OLED evo (83", 77", 65")LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
StørrelseOp til 97" (97", 83", 77", 65")Op til 97" (97", 83", 77", 65", 55", 48")Op til 100" (100", 86", 75", 65", 55", 50")Op til 83" (83", 77", 65", 55", 48", 42")
Opdateringshastigheder120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
FreeSync Compatible (AMD)
VRR (Variable Refresh Rate)Op til 144 HzOp til 165 HzOp til 144 HzOp til 144 Hz
HDMI-egenskaberALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
BevægelseClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
GamingGaming-portal, spilkontrolpanel og optimeringGaming-portal, spilkontrolpanel og optimeringGaming-portal, spilkontrolpanel og optimeringGaming-portal, spilkontrolpanel og optimering
Se mereSe mereSe mereSe mere

¹Funktioner kan afhænge af modellen og skærmstørrelsen. Se hver produktside for detaljerede specifikationer.

 

²Skærmbillederne er simulerede.

 

³Understøttelse af nogle funktioner kan variere efter region og land.

 

⁴LG OLED G5-versionerne på 83"/77"/65"/55" fungerer kun med spil eller PC-input, der understøtter 165 Hz. Og det kører i op til 144 Hz med Dolby Vision-input. 

 

⁵HGiG er en frivillig gruppe af virksomheder fra gaming- og tv-skærmbranchen, der mødes for at udarbejde vejledninger, som forbedrer forbrugerens gaming-oplevelse i HDR, og gøre dem tilgængelige for offentligheden. Understøttelse af HGiG kan variere efter land.

 

⁶VRR går fra 60 Hz til 165 Hz og er en certificeret specifikation under HDMI 2.1. Den faktiske ydeevne kan afhænge af indstillinger, netværksforbindelse og brugsmiljø.

 

⁷Understøttelse af Gaming Portal kan være forskellig fra land til land. 

  Understøttelse af cloud-gaming og spil i Gaming Portal kan være forskellig fra land til land. 

  Nogle spiltjenester kan kræve abonnement og gamepad.

 

⁸clearMR er et certificeringsprogram fra VESA til evaluering af skærmens ydeevne ift. bevægelsessløring. 

  Understøttelse af denne funktion kan være forskellig fra model til model. ClearMR 10000: Certificeret for LG OLED G5(83", 77", 65", 55"). 

  ClearMR 9000: Certificeret for LG OLED M5(83", 77", 65"), LG OLED G5(48"), LG OLED C5.

 

⁹4K i 144 Hz gælder LG OLED M5 på 83"/77"/65". 144 Hz fungerer kun med spil eller PC-input, der understøtter 144 Hz.

  *LG OLED M5 97" understøtter 120 Hz. 

  144 Hz er den maksimale opdateringshastighed baseret på den variable opdateringshastighed (VRR). 

  Trådløst LG OLED TV henviser til forbindelsen mellem Zero Connect Box og skærmen.

  Placering af Zero Connect Box i et kabinet kan resultere i signalinterferens afhængigt af kabinettets materiale og tykkelse. 

  Det anbefales at installere Zero Connect Box lavere end fjernsynets trådløse modtager. 

  Enheder skal forbindes med kabel til Zero Connect Box. 

  TV og Zero Connect Box skal begge være tilsluttet med strømkabel.

  Udtrykket ægte trådløs er baseret på NVIDIA G-Sync-kompatibel validering med henblik på lav signalforsinkelse, flimmerfri ydeevne og mindre hakken.

 

¹⁰Nvidia G-Sync- og AMD FreeSync-validering baseret på lav signalforsinkelse, reduceret hakken og flimmerfri ydeevne.