¹Funktioner kan afhænge af modellen og skærmstørrelsen. Se hver produktside for detaljerede specifikationer.

²Skærmbillederne er simulerede.

³Understøttelse af nogle funktioner kan variere efter region og land.

⁴LG OLED G5-versionerne på 83"/77"/65"/55" fungerer kun med spil eller PC-input, der understøtter 165 Hz. Og det kører i op til 144 Hz med Dolby Vision-input.

⁵HGiG er en frivillig gruppe af virksomheder fra gaming- og tv-skærmbranchen, der mødes for at udarbejde vejledninger, som forbedrer forbrugerens gaming-oplevelse i HDR, og gøre dem tilgængelige for offentligheden. Understøttelse af HGiG kan variere efter land.

⁶VRR går fra 60 Hz til 165 Hz og er en certificeret specifikation under HDMI 2.1. Den faktiske ydeevne kan afhænge af indstillinger, netværksforbindelse og brugsmiljø.

⁷Understøttelse af Gaming Portal kan være forskellig fra land til land.

Understøttelse af cloud-gaming og spil i Gaming Portal kan være forskellig fra land til land.

Nogle spiltjenester kan kræve abonnement og gamepad.

⁸clearMR er et certificeringsprogram fra VESA til evaluering af skærmens ydeevne ift. bevægelsessløring.

Understøttelse af denne funktion kan være forskellig fra model til model. ClearMR 10000: Certificeret for LG OLED G5(83", 77", 65", 55").

ClearMR 9000: Certificeret for LG OLED M5(83", 77", 65"), LG OLED G5(48"), LG OLED C5.

⁹4K i 144 Hz gælder LG OLED M5 på 83"/77"/65". 144 Hz fungerer kun med spil eller PC-input, der understøtter 144 Hz.

*LG OLED M5 97" understøtter 120 Hz.

144 Hz er den maksimale opdateringshastighed baseret på den variable opdateringshastighed (VRR).

Trådløst LG OLED TV henviser til forbindelsen mellem Zero Connect Box og skærmen.

Placering af Zero Connect Box i et kabinet kan resultere i signalinterferens afhængigt af kabinettets materiale og tykkelse.

Det anbefales at installere Zero Connect Box lavere end fjernsynets trådløse modtager.

Enheder skal forbindes med kabel til Zero Connect Box.

TV og Zero Connect Box skal begge være tilsluttet med strømkabel.

Udtrykket ægte trådløs er baseret på NVIDIA G-Sync-kompatibel validering med henblik på lav signalforsinkelse, flimmerfri ydeevne og mindre hakken.

¹⁰Nvidia G-Sync- og AMD FreeSync-validering baseret på lav signalforsinkelse, reduceret hakken og flimmerfri ydeevne.