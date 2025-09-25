Skip to contentSkip to accessibility help
Stilfuld stue in en penthouselejlighed. Smuk udsigt til by gennem vinduet. En mand sidder på sofaen og ser indhold på et vægmonteret tv.

Hvad er det bedste livstils-tv til dig?

Uanset, hvilken livsstil du har, findes der LG TV'er, som er skabt til dig. Fra indhold af høj kvalitet, såsom biograffilm, gaming og sport til det bedste design – opdag et LG TV, som passer til dig.

Hvad gør LG TV’er til et godt valg for designentusiaster?

LG TV’er er mere end blot skærme. De kan også være et ekstra designelement, der passer gnidningsfrit ind i dit rum og afspejler din livsstil og smag med forskelligt indhold samt andre smarte funktioner, som gør dem personlige.

Til dem, der ønsker at design deres rum og tilpasse det deres smag

Udvælg, fremvis og udtryk din smag med LG Gallery+. Vælg den type indhold, som skal vises på dit tv, og føj et helt personligt strejf til ethvert rum.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Indretningen i et sofistikeret hjem. Masser af forskellige kunstværker vises. På væggen i midten ses et LG TV med et populært kunstværk på skærmen. Tv'et ligner et maleri fra et museum.

Med LG Gallery+ kan du designe dit rum, så det passer til din smag

Omdan din skærm til et levende lærred med 100 kunstværker, et fordybende scenarie og stemmer, der omgiver dig. Jævnlige opdateringer af biblioteket sørger for at berige dit rum, selv når du ikke ser tv. ⁸

Vægmonteret LG TV med forskelligt indhold, som glider henover skærmen – klassisk kunst, moderne kunst, 3D og meget mere. Logoer for indholdspartnere vises også. Gratis-badge i hjørnet siger “gratis indhold, én måned”.

Gør dit galleri personligt på uendeligt mange måder

Tilpas dit hjemmegalleri med dit valg af musik, billeder og meget mere. Vælg, hvad du ønsker at vise på dit tv, afhængigt af dine aktuelle præferencer.

Synkroniser musik og billeder til dit humør

Kombiner baggrundsmusik med billeder, og skab den stemning, du ønsker. Du kan vælge musik, som er valgt på forhånd for dig, eller endda forbinde din mobilenhed via Bluetooth og afspille dine egne numre.

Gennemgang af, hvordan et LG TV kan konfigureres til at afspille stemningsmusik, der synkroniseres med billederne.
Et vægmonteret LG TV med en mobiltelefon i forgrunden. Processen, hvor Google Fotos konfigureres på LG TV'et vises.

Et vægmonteret LG TV med en mobiltelefon i forgrunden. Processen, hvor Google Fotos konfigureres på LG TV'et vises.

Få nem adgang til Google Fotos, og vis dine minder frem

Forbind din Google Fotos-konto på praktisk vis til dit tv, udelukkede ved hjælp af din telefon. Gør dit rum mere personligt, helt uden besvær, med indhold fra dit eget fotobibliotek.¹¹

Informationstavlen vises på et vægtmonteret LG TV. Forskellige funktioner fra vejropdateringer, sports alerts, tv-programlægning, Home Hub og Google Kalender vises.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

Vær opdateret via et personligt dashboard med alt på ét sted 

Få et hurtigt overblik over vigtige oplysninger. Du kan få vejropdateringer og sports alerts, se din Google Kalender og aktivere beskeder fra Home Hub, dine visningsreservationer og meget mere.¹²

Til dem, der ønsker at gøre deres rum surrealistisk

Gør dit rum flottere med verdens første gennemsigtige og ægte trådløse tv med førsteklasses design. Se tv-billeder blive blandet med virkeligheden, og få en surrealistisk tv-oplevelse uden sidestykke.³

LG OLED T4 i en penthouselejlighed. Fra vinduet er der udsigt til en skyline i en by og havet. LG OLED T4 er i gennemsigtig tilstand og viser et billede af en yacht. Tv'ets position og gennemsigtighed får det til at se ud som om, at yachten sejler på havet udenfor.

Til dem, som ønsker elegant minimalisme med den seneste teknologi

Bliv fri for kabelrod, og få et helt rent look med vores ægte trådløse tv i 4K med 144 Hz. Forbind alle enheder til en Zero Connect Box, og gør din opsætning enklere med avanceret trådløs overførsel.⁴

LG OLED evo AI M5
En stue med et vægmonteret LG OLED M5-tv og en LG Soundbar i en klassisk lejlighed. Zero Connect Box gemt væk under et sidebord.

Sted-uafhængig

Zero Connect Box er nem at installere. Uden behov for en direkte tv-forbindelse kan du frit indrette dit rum.⁵

Uden kabelrod

Omdan dit rum, så det bliver så visuelt indbydende som muligt. Hold det rent og velordnet, uden kabelrod.

Ubesværet

Tilslut alle dine enheder til Zero Connect Box i stedet for dit tv, og få et perfekt underholdningssystem uden besvær.

Til dem, som ønsker et elegant og overgangsfrit look

Når du monterer dit TV på væggen, sørger dets slanke kant og design uden overgange for, at der ikke er nogen afstand.⁶

LG OLED evo AI G5
Stue med et vægmonteret LG OLED G5-tv og en LG Soundbar set fra siden. Denne vinkel fremhæver dets One Wall-design og hvordan kanterne og designet flugter med væggen.

Til dem, som vil have en bærbar skærm

Se indhold, hvor du vil, med LG StanbyMe's transportable design. Trådløs og med en fleksibel fod, der på praktisk vis giver optimal mobilitet, så du kan få glæde af det, uanset hvor du tager hen.⁷

LG-livsstilsskærme
En kvinde dyrker yoga i sit rummelige hjem. Ved siden af hende ses et LG StanbyME-tv på en fod. Det er i lodret stilling og afspiller den yoga-instruktionsvideo, som kvinden følger.

Find det bedste valg til designentusiaster som dig

Sammenlign nemt funktioner side om side for at vælge det bedste tv til dig.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
LG OLED T4-produktbillede
OLED T4
LG OLED M5 produktbillede
OLED M5
LG OLED G5 produktbillede
OLED G5
SkærmLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97") LG OLED evo (83", 77", 65")LG OLED evo
Ægte trådløs Ægte trådløs Ægte trådløs -
DesignVerdens første gennemsigtige OLED TVÉt vægdesignOne Wall Design (97", 83", 77", 65", 55")
Størrelse77"Op til 97" (97", 83", 77", 65")Op til 97" (97", 83", 77", 65", 55", 48")
Processorαlpha 11 AI Processor Gen2αlpha 11 AI Processor Gen2αlpha 11 AI Processor Gen2
Se mereSe mere

¹Funktioner kan afhænge af modellen og skærmstørrelsen. Se hver produktside for detaljerede specifikationer.

 

²Understøttelse af nogle funktioner kan variere efter region og land.

 

³Verdens første gennemsigtige tv som sammenlignet med et traditionelt tv, der har en tuner til transmission. 

  Produktets gennemsigtighed, der er bestemt gennem intern testning, er 43 %. Dette kan variere afhængigt af det faktiske brugsmiljø og forholdene.

 

⁴4K i 144 Hz gælder LG OLED M5 på 83"/77"/65". 144 Hz fungerer kun med spil eller PC-input, der understøtter 144 Hz.

  *LG OLED M5 97" understøtter 120 Hz. 

  144 Hz er den maksimale opdateringshastighed baseret på den variable opdateringshastighed (VRR). 

  Trådløst LG OLED TV henviser til forbindelsen mellem Zero Connect Box og skærmen.

  Placering af Zero Connect Box i et kabinet kan resultere i signalinterferens afhængigt af kabinettets materiale og tykkelse. 

  Det anbefales at installere Zero Connect Box lavere end fjernsynets trådløse modtager. 

  Enheder skal forbindes med kabel til Zero Connect Box. 

  TV og Zero Connect Box skal begge være tilsluttet med strømkabel.

  Udtrykket ægte trådløs er baseret på NVIDIA G-Sync-kompatibel validering med henblik på lav signalforsinkelse, flimmerfri ydeevne og mindre hakken.

 

⁵Billedet i lokationsfri er et LG Signature OLED M5-tv.

 

⁶Størrelsen på kanten afhænger af serien og størrelsen. 

  LG OLED G5-versionerne på 97"/83"/77"/65"/55" har One Wall Design. 

  48" LG OLED G5 har et ultraslankt design.

  Der kan være en smule afstand mellem tv'et og væggen, afhængigt af installationsmiljøet. Installationskravene varierer. Se installationsvejledningen for at få flere oplysninger.

 

⁷Der vises en simuleret scene. 

  Produktets skærm viser et simuleret billede, der kan være forskelligt fra det faktiske produkt.

  Det indbyggede batteri understøtter op til tre timers trådløs brug (tre timer baseret på brug i standardtilstand, men batteribrug kan afhænge af brugsforholdene). 

  StanbyME understøtter kun wifi-baseret indhold, så du skal være forbundet til et trådløst netværk. 

  Produktets skærm viser et simuleret billede, der kan være forskelligt fra det faktiske produkt. 

  Lodret skærmtilstand kan fungere forskelligt i forhold til hvilken app, der bruges. 

  Produktet er ikke vandtæt. 

  Startskærmen og understøttede applikationer kan være forskellige fra land til land og kan ændre sig uden forudgående varsel.