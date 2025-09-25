Skip to contentSkip to accessibility help
Stilfuld stue in en penthouselejlighed. Smuk udsigt til by gennem vinduet. En mand sidder på sofaen og ser indhold på et vægmonteret tv.

Hvad er det bedste livstils-tv til dig?

Uanset, hvilken livsstil du har, findes der LG TV'er, som er skabt til dig. Fra indhold af høj kvalitet, såsom biograffilm, gaming og sport til det bedste design – opdag et LG TV, som passer til dig.

Hvad gør et tv godt til at se film på?

Nærbilleder med spændende stunts, øjeblikke med høj intensitet og stærke følelser – detaljer, som du ikke ønsker at gå glip af, når du ser en film. For at opnå den ultimative fordybelse skal hvert element gengives med den højeste præcision. HDR-teknologi gør dette muligt gennem forbedret farvedybde og kontrastkontrol.¹

Hvad er HDR?

HDR (High Dynamic Range) er en teknologistandard, der giver mulighed for et større område for kontrast og farveudtryk. På indhold, som understøttes af HDR, bliver hver frame lysere og mere livlig. Dolby Vision™ anses for at være den højeste HDR-standard, som kan udtrykke over 68 milliarder farver med en maksimal lysstyrke på 10.000 nits. Dens dynamiske metadata giver også farver og lysstyrke, som er optimeret til hver scene, så du får en biograflignende tv-oplevelse.

Scene, der er opdelt i to, med en astronaut, som løber væk fra en eksplosion. I den ene side er farver og kontrast kedelige og mærket SDR. I den anden side er de skarpe og livlige og er mærket HDR.

Hvad gør tv'er med Dolby Vision™ til noget særligt?

Med et tv, som understøtter Dolby Vision™, kan du se indhold med Dolby Vision™-mastering fra Netflix, Apple TV og mange flere. Dolby Vision™ har 68 milliarder farver, som modvirker farvebåndstøj og giver mere nøjagtig kontrol over lysstyrke og farveudtryk. Nyd biograflignende kvalitet – også, når du ikke er i biografen.¹ ²

Stue med et vægmonteret LG TV, hvorpå vises en film med fantastiske farver, klarhed og kontrast. Dolby Vision-logoet ses også.

Hvorfor er LG TV'er gode at se film på? 

Dolby Vision™ vækker film til live i din hjemmebiograf. FILMMAKER MODE med Ambient Light Compensation tilpasser sig det omgivende lys for at give dig en billedkvalitet, som opfylder de største filmproducenters standarder. Dolby Atmos leverer surround sound, så det føles som om, at du er i begivenhedernes centrum. Og med LG True Wireless-tv'er kan du endelig opbygge din trådløse drømmebiograf og nyde 4K i 144 Hz uden synligt tab i ro og mag derhjemme.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Fuldend din rene hjemmebiografopsætning med LG True Wireless-tv'er

Hold dit rum fri fra distraherende kabelrod. Skab din ideelle opsætning til at se film, og få den optimale, fordybende biografoplevelse. ⁷ ⁸

Førsteklasses stilfuld stue i en lejlighed i et højhus. Et LG True Wireless-tv og en soundbar er vægmonterede. En film vises på tv-skærmen. Der ses ikke nogen ledninger. En Zero Connect Box er gemt under et sidebord.

Verdens første ægte trådløse tv med LG OLED G5’s billedkvalitet

Ægte trådløst tv med video- og lydoverførsel i 4K 144 Hz 

Oplev klare 4K-billeder uden synligt tab, selv når du ser trådløst tv. Vores True Wireless-teknologi med 4K-video i 144 Hz og lydoverførsel sørger for, at der ikke er nogen nævneværdige kompromisser med hensyn til den visuelle kvalitet.⁷ ⁸

LG Wireless-tv med LG Soundbar i en førsteklasses hjemmebiograf. En film vises på skærmen.

De bedste filmproducenter vælger LG OLED

LG OLED opfylder nogle af de højeste biografstandarder. Hør, hvordan ansete fagfolk fra branchen personligt foretrækker LG OLED's innovationsevne og kvalitet.

Interview med instruktøren Sean Baker. Hans citat er fremhævet. De sorte områder er dybe. Samlet set, er det bare et fantastisk billede. Interview med instruktøren Natasha Braier. Hendes citat er fremhævet. Det er primært, fordi det kun er LG OLED, som repræsenterer de farver, jeg havde i tankerne, med et rigt spektrum. Interview med instruktøren Walter Volpatto. Hans citat er fremhævet. Dette gør det muligt at bevare detaljeret farvegengivelse og kontrast, præcist som filmens skaber havde i sinde.

Oplev tv'er til at se film på. Find det rigtige til dig

Sammenlign nemt funktioner side om side for at vælge det bedste tv til dig.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 produktbillede
OLED M5 (Bedste trådløse tv til film)
LG OLED G5 produktbillede
OLED G5
LG OLED C5-produktbillede
OLED C5
Ægte trådløs Ægte trådløs --
SkærmLG SIGNATURE OLED (97") LG OLED evo (83", 77", 65")LG OLED evoLG OLED evo
StørrelseOp til 97" (97", 83", 77", 65")Op til 97" (97", 83", 77", 65", 55", 48")Op til 83" (83", 77", 65", 55", 48", 42")
Processorαlpha 11 AI Processor Gen2αlpha 11 AI Processor Gen2αlpha 9 AI Processor Gen8
AI-lysstyrkekontrolBrightness Booster Ultimate (83", 77", 65")Brightness Booster Ultimate (83", 77", 65", 55")Brightness Booster (83", 77", 65", 55")
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
FarvePerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect Color
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI-lydAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Se mereSe mereSe mere

Smarte tips til valg af dit tv

Hvad er den rigtige størrelse tv til dit rum? >

 

Hvad er god tv-billedkvalitet? >

 

hvordan forbedrer AI-tv'er smart-tv'er? >

 

Udforsk alle vejledninger til køb af tv >

¹Funktioner kan afhænge af modellen og skærmstørrelsen. Se hver produktside for detaljerede specifikationer.

 

²Dette resultat skal ikke ses som en påskønnelse af LGE eller virksomhedens produkter. Besøg https://www.tomsguide.com/ for at få flere oplysninger.

 

³Skærmbillederne er simulerede.

 

⁴LG OLED-modeller understøtter Dolby Vision™, HDR10 og HLG. LG QNED-modeller understøtter HDR10 og HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE er et varemærke tilhørende UHD Alliance, Inc. 

 Ambient FILMMAKER MODE med Dolby Vision understøttes. 

 Ambient FILMMAKER MODE starter automatisk på AppleTV+ og Amazon Prime video-appen.

 

⁶Understøttelse af nogle funktioner kan variere efter region og land.

 

⁷ 4K i 144 Hz gælder LG OLED M5 på 83"/77"/65". 144 Hz fungerer kun med spil eller PC-input, der understøtter 144 Hz.

  *LG OLED M5 97" understøtter 120 Hz. 

  144 Hz er den maksimale opdateringshastighed baseret på den variable opdateringshastighed (VRR). 

  Trådløst LG OLED TV henviser til forbindelsen mellem Zero Connect Box og skærmen.

  Placering af Zero Connect Box i et kabinet kan resultere i signalinterferens afhængigt af kabinettets materiale og tykkelse. 

  Det anbefales at installere Zero Connect Box lavere end fjernsynets trådløse modtager. 

  Enheder skal forbindes med kabel til Zero Connect Box. 

  TV og Zero Connect Box skal begge være tilsluttet med strømkabel. 

  Udtrykket ægte trådløs er baseret på NVIDIA G-Sync-kompatibel validering med henblik på lav signalforsinkelse, flimmerfri ydeevne og mindre hakken.

 

⁸Verdens første baseret på traditionelle tv'er med en programtuner.

   Uden synligt tab i interne testresultater med ISO/IEC 29170-2 med faktisk ydeevne afhængigt af indstillingerne, omgivelserne og brugen. 