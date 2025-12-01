We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE Microwave NeoChef™ 25L
Fitur Utama
- Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
- Express your style with different themes from Mood Maker
- Use as a digital canvas with Let's Draw
- Pemanasan & Defrosting Merata
- Pemasakan Cepat
- Memasak Berbagai Jenis Makanan & Hasil Panggangan Lebih Lezat
Layar Super Portable
Putar, Gantung, Lepas
Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.
*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.
*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.
*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.
*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).
*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.
*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka
Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama
Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.
Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.
*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.
*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.
*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.
*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.
*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.
Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.
Sederhana, Serbaguna, LG NeoChef™
Menayangkan LG Neochef™ yang ditempatkan di dapur.
Nikmati Makanan Lezat dengan Pemanasan yang Merata dan Memasak Secara Cepat
Tidak Khawatir dengan Pastel yang Beku dan Terlalu Panas
Memasak Lebih Cepat Nikmati Lebih Banyak
LG Infrared Heating™
Buat Berbagai Hidangan yang Lebih Sehat
Buat kegiatan memasak Anda menjadi sederhana dan menyenangkan dengan suhu yang sesuai untuk berbagai masakan agar masakan Anda menjadi sehat.
- 25L NeoChef™ Microwave Grill Inverter
- 27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Warna Pintu
Black
Desain Pintu
One-body
EasyClean
Ya
Warna Casing Luar
Black
Kapasitas Oven (L)
25
Tipe
Grill
FITUR KENYAMANAN
Tambahkan 30 Detik
Ya
Child Lock
Ya
Alarm Tanda Selesai
Ya
EasyClean
Ya
Pengaturan Waktu
Ya
FITUR MICROWAVE OVEN
Konsumsi Daya Grill (W)
900
Konsumsi Daya Microwave (W)
1150
Keluaran Daya Microwave (W)
1000
Kapasitas Oven (L)
25
Smart Inverter
Ya
Ukuran Turntable (mm)
292
FITUR KONTROL
Display Kontrol
White LED
Tipe Kontrol
Touch & Dial
MODE MEMASAK
Air Fry
Ya
Auto Cook
Ya
Auto Reheat
Ya
Defrost
Ya
Grill
Ya
Inverter Defrost
Ya
Proof
Ya
Menghangatkan
Ya
DESAIN/TAMPILAN LUAR
Warna Pintu
Black
Desain Kaca Pintu
Ya
Warna Casing Luar
Black
DAYA / NILAI UKUR
Catu Daya yang Diperlukan (Volt/Hz)
220/50
SMART TECHNOLOGY
SmartDiagnosis
Ya
AKSESORI
Rak Tinggi (ea)
1
Rotate Ring (Ea)
1
Rotate Shaft (Ea)
1
Panduan bagi Pengguna (ea)
1
DIMENSI/BERAT
Dimensi Ruang (P x T x L) (mm)
322 x 228 x 335
Dimensi Kemasan (P x T x L) (mm)
540 x 294 x 417
Dimensi Produk (P x T x L) (mm)
476 x 272 x 389
Berat Produk (kg)
9
