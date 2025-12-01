StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE Microwave NeoChef™ 25L

*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.

*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.

*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.

*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).

*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.

*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka