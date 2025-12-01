About Cookies on This Site

StanbyMe 2 27" Portable Touch Screen FREE Microwave NeoChef™ 25L

27LX6MH65
Bundle image
Front view of LG StanbyME 2 on the stand.
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.
Bundle image
Fitur Utama

  • Detachable, Super Portable Screen with USB-C and built-in battery with 4 hours of playback
  • Express your style with different themes from Mood Maker
  • Use as a digital canvas with Let's Draw
  • Pemanasan & Defrosting Merata
  • Pemasakan Cepat
  • Memasak Berbagai Jenis Makanan & Hasil Panggangan Lebih Lezat
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
Tampak depan NeoChef™ Microwave Grill inverter 25 Lt(MH6565DIS)

MH6565DIS

25L NeoChef™ Microwave Grill Inverter
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

27LX6TDGA

27 inch LG StanbyME 2 Super Portable Touch Screen
IF Design Award logo.

Pemenang If Design Award

StanbyME 2

LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.

LG StanbyME 2, Bebaskan Duniamu Tanpa Batas

Layar Super Portable

Putar, Gantung, Lepas

Temukan berbagai cara baru untuk menikmati konten dan mengekspresikan gaya kamu. Putar layarnya sesuka hati dengan stand yang bisa disesuaikan. Lepas dan gantungkan untuk tampilan berbeda, atau gunakan seperti tablet dengan folio cover.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.
Different living spaces showing the different ways to use and enjoy the LG StanbyME 2 screen. Some spaces show it propped up like a tablet using the folio cover. Other spaces show it hung on the wall as a stylish addition to the interior design. Other spaces are showing how the screen can be easily mounted on the rollable, adjustable TV stand.

*Layar akan terisi daya secara otomatis saat kamu menghubungkan kabel listrik ke docking stand dan memasangkan layar pada stand-nya.

*Mobilitas dapat berbeda-beda tergantung pada jenis lantai yang digunakan.

*Jangan menggulung atau menyeret produk di area luar ruangan, karena dapat menyebabkan kerusakan pada bagian bawah produk.

*Rentang penyesuaian sudut layar: Rotasi (±90°), Kemiringan (±25°), Putaran (±90°).

*Gunakan hanya dudukan dinding bawaan dari LG. Saat pemasangan, pastikan memperhatikan jenis material dinding. Jika tidak, produk dapat miring atau terjatuh. Silakan lihat panduan yang disertakan untuk informasi lebih lanjut.

*Berhati-hatilah saat memasang di dinding. Jangan gunakan untuk tujuan selain yang telah ditentuka

Nikmati baterai bawaan yang lebih tahan lama

Lepas layar sentuh portabel LG StanbyME 2 dan nonton konten lebih lama.

Bawa layarnya ke mana pun kamu mau. Kini dengan daya baterai yang lebih kuat, satu kali pengisian mampu bertahan hingga 4 jam pemutaran nirkabel.

Close-up of StanbyME 2 screen being detached, transitioning to a model carrying it with the folio cover and strap.

*Dapat digunakan hingga 4 jam secara nirkabel dalam Mode Eco atau Low Power dengan baterai bawaan. Daya tahan baterai bisa berbeda tergantung cara penggunaan. Untuk pengisian daya, dibutuhkan adaptor dengan output minimal 65W dan dukungan USB PD.

*Gunakan folio cover agar layar tidak mudah tergores saat dibawa. Hindari benturan atau jatuh karena dapat merusak produk. Perangkat ini tidak tahan air maupun debu, dan paparan sinar matahari terlalu lama dapat menyebabkan perubahan warna atau gangguan pada layar.

Close-up shot of USB-C Cable attached to StanbyME 2.

Kini dilengkapi port USB-C untuk konektivitas yang lebih baik.

Kini lebih praktis. Isi daya dan sambungkan layar dengan mudah melalui port USB-C terbaru.

*Mendukung USB 2.0, USB-C DP, dan DP ALT.

*Untuk menghubungkan perangkat lain, port USB-C pada perangkat tersebut harus mendukung DP ALT.

*MacOS dan iOS hanya mendukung fitur mirroring dan pengisian daya.

Earphone dan headphone USB-C tidak didukung.

Sederhana, Serbaguna, LG NeoChef™

Menayangkan LG Neochef™ yang ditempatkan di dapur.

LG Smart Inverter

Nikmati Makanan Lezat dengan Pemanasan yang Merata dan Memasak Secara Cepat

Setiap hidangan yang Anda siapkan akan terasa lebih enak karena dimasak lebih merata dan menyeluruh, yang akan mengunci rasanya.
Pemanasan & Pencairan Merata

Tidak Khawatir dengan Pastel yang Beku dan Terlalu Panas

Smart Inverter mengontrol suhu dengan tepat untuk memanaskan makanan dan mencairkan es secara merata.
Memasak Cepat

Memasak Lebih Cepat Nikmati Lebih Banyak

Daya memasak yang mendetail mendistribusikan panas ke berbagai jenis makanan 1,5 kali lebih cepat.

LG Infrared Heating™

Buat Berbagai Hidangan yang Lebih Sehat

Buat kegiatan memasak Anda menjadi sederhana dan menyenangkan dengan suhu yang sesuai untuk berbagai masakan agar masakan Anda menjadi sehat.

Ini adalah ikon memanggang

Memanggang

Ini adalah ikon fermentasi

Menggoreng

Ini adalah ikon fermentasi

Fermentasi

Ini adalah ikon mengukus

Mengukus

Cetak

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Warna Pintu

Black

Desain Pintu

One-body

EasyClean

Ya

Warna Casing Luar

Black

Kapasitas Oven (L)

25

Tipe

Grill

FITUR KENYAMANAN

Tambahkan 30 Detik

Ya

Child Lock

Ya

Alarm Tanda Selesai

Ya

EasyClean

Ya

Pengaturan Waktu

Ya

FITUR MICROWAVE OVEN

Konsumsi Daya Grill (W)

900

Konsumsi Daya Microwave (W)

1150

Keluaran Daya Microwave (W)

1000

Kapasitas Oven (L)

25

Smart Inverter

Ya

Ukuran Turntable (mm)

292

FITUR KONTROL

Display Kontrol

White LED

Tipe Kontrol

Touch & Dial

MODE MEMASAK

Air Fry

Ya

Auto Cook

Ya

Auto Reheat

Ya

Defrost

Ya

Grill

Ya

Inverter Defrost

Ya

Proof

Ya

Menghangatkan

Ya

DESAIN/TAMPILAN LUAR

Warna Pintu

Black

Desain Kaca Pintu

Ya

Warna Casing Luar

Black

DAYA / NILAI UKUR

Catu Daya yang Diperlukan (Volt/Hz)

220/50

SMART TECHNOLOGY

SmartDiagnosis

Ya

AKSESORI

Rak Tinggi (ea)

1

Rotate Ring (Ea)

1

Rotate Shaft (Ea)

1

Panduan bagi Pengguna (ea)

1

DIMENSI/BERAT

Dimensi Ruang (P x T x L) (mm)

322 x 228 x 335

Dimensi Kemasan (P x T x L) (mm)

540 x 294 x 417

Dimensi Produk (P x T x L) (mm)

476 x 272 x 389

Berat Produk (kg)

9

Cetak

Semua Spesifikasi

