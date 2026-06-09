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27-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor

27-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor

27U411B-B
Front view of 27-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor 27U411B-B
Tampilan samping monitor yang menunjukkan dudukan yang dapat disesuaikan dan desain ergonomis.
Tampilan belakang monitor LG FHD yang menunjukkan desain dudukan dan port konektivitas.
Monitor LG FHD di atas meja menampilkan grafik dasbor kantor dengan keyboard dan mouse dalam pengaturan area kerja.
Monitor LG FHD menampilkan gambar yang hidup dengan dukungan HDR dan cakupan warna sRGB 99%.
Monitor LG FHD menampilkan konten game yang bergerak cepat dengan kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan yang halus.
Monitor LG FHD menunjukkan teknologi AMD FreeSync Premium dengan perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan.
Monitor LG FHD menunjukkan antarmuka aplikasi LG Switch untuk kontrol tata letak layar dan penyesuaian mode gambar.
Monitor LG FHD mendemonstrasikan fitur Reader Mode dan Flicker Safe untuk mengurangi ketegangan mata.
Monitor LG FHD dengan desain dudukan ramping yang meminimalkan ruang di meja dan mendukung pengaturan area kerja yang rapi.
Tampilan dekat port belakang monitor LG FHD termasuk HDMI 2.2, output headphone dan DC-IN.
Tampilan depan dan samping monitor LG FHD dengan dimensi produk ditampilkan dalam milimeter.
Tampilan dekat port belakang monitor LG FHD termasuk HDMI 2.2, keluaran headphone, dan DC-IN.
Tampilan samping monitor LG FHD menunjukkan penyesuaian kemiringan.
Tampilan atas monitor LG FHD.
Front view of 27-inch LG Monitor U4, IPS Full HD 144Hz Monitor 27U411B-B
Tampilan samping monitor yang menunjukkan dudukan yang dapat disesuaikan dan desain ergonomis.
Tampilan belakang monitor LG FHD yang menunjukkan desain dudukan dan port konektivitas.
Monitor LG FHD di atas meja menampilkan grafik dasbor kantor dengan keyboard dan mouse dalam pengaturan area kerja.
Monitor LG FHD menampilkan gambar yang hidup dengan dukungan HDR dan cakupan warna sRGB 99%.
Monitor LG FHD menampilkan konten game yang bergerak cepat dengan kecepatan refresh 144Hz untuk gerakan yang halus.
Monitor LG FHD menunjukkan teknologi AMD FreeSync Premium dengan perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan.
Monitor LG FHD menunjukkan antarmuka aplikasi LG Switch untuk kontrol tata letak layar dan penyesuaian mode gambar.
Monitor LG FHD mendemonstrasikan fitur Reader Mode dan Flicker Safe untuk mengurangi ketegangan mata.
Monitor LG FHD dengan desain dudukan ramping yang meminimalkan ruang di meja dan mendukung pengaturan area kerja yang rapi.
Tampilan dekat port belakang monitor LG FHD termasuk HDMI 2.2, output headphone dan DC-IN.
Tampilan depan dan samping monitor LG FHD dengan dimensi produk ditampilkan dalam milimeter.
Tampilan dekat port belakang monitor LG FHD termasuk HDMI 2.2, keluaran headphone, dan DC-IN.
Tampilan samping monitor LG FHD menunjukkan penyesuaian kemiringan.
Tampilan atas monitor LG FHD.

Fitur Utama

  • Layar IPS 27” Full HD (1920x1080)
  • sRGB 99% (Typ.)
  • Jelas dan halus dengan Refresh Rate 144Hz
  • Reduksi Blur Gerakan 1ms
  • HDR 10
  • Aplikasi LG Switch
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Keunggulan yang telah meraih penghargaan

PC MAG Best Brands Award logo

Merek terbaik tahun 2026*

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

Pilihan Pembaca: Deretan monitor terbaik untuk para gamer dan mereka yang mengutamakan performa berkualitas tinggi

*Merek dagang milik Ziff Davis, LLC. Digunakan berdasarkan lisensi.

*Dicetak ulang dengan izin. © 2026 Ziff Davis, LLC. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

LG Monitor brand logo

LG Monitor brand logo

Performa serbaguna dengan desain ultra-tipis

Baik untuk bekerja, bermain game, maupun menonton video streaming, monitor IPS Full HD 23,8 inci kami menghadirkan performa serbaguna dalam desain ultra-tipis.

Monitor di atas meja yang menampilkan dasbor bisnis dengan grafik dan analisis, yang menggambarkan produktivitas serta aktivitas kantor sehari-hari.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Keyboard dan mouse tidak termasuk dalam kemasan.

Ikhtisar fitur monitor LG FHD yang menampilkan layar IPS 23,8 inci, kecepatan refresh 144Hz, waktu respons 1ms, dukungan AMD FreeSync Premium, HDR10 dengan akurasi warna sRGB 99%, serta desain ultra-tipis yang nyaris tanpa bingkai dengan alas dudukan yang ramping untuk pengalaman bermain game yang lancar dan penggunaan sehari-hari.

Desain nyaris tanpa bingkai dan alas penyangga yang ramping  

Desain ultra-tipis. Tampak seolah-olah melayang

Nikmati ruang layar yang lebih luas dan gangguan yang lebih sedikit berkat bingkai ultra-tipis, alas penyangga yang ramping, serta desain nyaris tanpa bingkai di tiga sisi. Alas penyangga yang tampak seolah-olah melayang menghadirkan tampilan yang bersih dan ringan, sementara desain nyaris tanpa bingkai menyatu dengan mulus ke dalam ruang kerja minimalis dan tetap terlihat menyatu secara visual bahkan dalam konfigurasi dua monitor.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Pengendara motor futuristik yang melaju kencang di jalanan kota yang diterangi lampu neon, dengan efek motion blur di latar belakang dan bagian yang disorot menampilkan visual yang tajam dan jelas untuk menunjukkan performa yang mulus dan kejernihan dari kecepatan refresh 144Hz.

Pengalaman bermain game yang lancar dengan kecepatan refresh 144Hz

Menawarkan performa yang mulus dan responsif berkat kecepatan refresh 144Hz, menghadirkan visual yang lancar dan gerakan yang lebih jelas untuk pengalaman bermain yang lebih responsif, sehingga memberi Anda keunggulan kompetitif.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya. 

Mobil balap berkecepatan tinggi yang sedang melaju dengan efek motion blur, menonjolkan MBR 1 ms untuk mengurangi efek buram serta menghadirkan performa permainan yang lebih cepat dan jernih.

1ms MBR

Kecepatan tinggi menuju kemenangan

Fitur Pengurangan Motion Blur 1ms* membantu menghadirkan pengalaman bermain yang lebih lancar dengan mengurangi efek buram dan bayangan. Adegan yang bergerak cepat tetap terlihat jelas, sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap aksi yang terjadi.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Fitur Pengurangan Blur Gerakan 1 ms menyebabkan penurunan kecerahan, dan fitur-fitur berikut tidak dapat digunakan saat fitur ini diaktifkan: Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Flicker mungkin terjadi selama pengoperasian MBR 1 ms.

AMD FreeSync™ Premium  

Gerakan halus yang membuat Anda tetap tenggelam dalam permainan

Didukung oleh sertifikasi AMD FreeSync™ Premium, monitor ini menghadirkan tampilan bebas tearing yang sangat halus serta latensi rendah, sehingga memberikan presisi dan kelancaran bermain game yang tak tertandingi.

Monitor LG FHD yang memperlihatkan teknologi AMD FreeSync Premium melalui perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan, menunjukkan berkurangnya screen tearing serta gerakan yang lebih halus dan lancar untuk pengalaman bermain game yang responsif dan imersif.

Monitor LG FHD yang memperlihatkan teknologi AMD FreeSync Premium melalui perbandingan berdampingan antara mode yang dinonaktifkan dan diaktifkan, menunjukkan berkurangnya screen tearing serta gerakan yang lebih halus dan lancar untuk pengalaman bermain game yang responsif dan imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur tersebut, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Hasil atau kinerja yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada lingkungan penggunaan.

*Kesalahan atau keterlambatan dapat terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

HDR10 dengan cakupan sRGB 99%  

Warna yang tampak nyata dengan akurasi warna yang canggih

Kompatibilitas HDR10 dan cakupan sRGB 99% mendukung reproduksi warna yang akurat dengan kontras dan detail yang ditingkatkan pada adegan HDR.

Monitor LG FHD menampilkan konten kreatif yang hidup pada layar melengkung lebar dengan dukungan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99%, menghadirkan akurasi warna yang kaya, kontras yang ditingkatkan, serta detail visual yang tajam untuk pekerjaan kreatif dan pengalaman menonton yang imersif.

Monitor LG FHD menampilkan konten kreatif yang hidup pada layar melengkung lebar dengan dukungan HDR10 dan cakupan warna sRGB 99%, menghadirkan akurasi warna yang kaya, kontras yang ditingkatkan, serta detail visual yang tajam untuk pekerjaan kreatif dan pengalaman menonton yang imersif.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*sRGB 99% adalah nilai standar. Rentang warna dapat bervariasi tergantung model.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi latensi input melalui Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.  

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu para gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut paling gelap dan bergerak dengan cepat melalui ledakan kilatan cahaya.  

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

Aplikasi LG Switch  

Peralihan yang mulus untuk berbagai tugas

Anda dapat dengan mudah membagi seluruh layar menjadi maksimal 6 bagian, mengubah desain tema, atau bahkan membuka platform panggilan video dengan tombol pintas yang telah ditetapkan. Aplikasi ini juga mendukung mode PBP dan PIP untuk multitasking yang efisien di berbagai sumber input.  

Unduh

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

*Untuk mengunduh aplikasi LG Switch versi terbaru, cari di menu Dukungan di LG.com.

Dirancang untuk kenyamanan mata sehari-hari

Mode Pembaca

Menyesuaikan suhu warna dan kecerahan untuk membantu mengurangi kelelahan mata saat melihat dokumen dalam waktu lama.  

Flicker Safe

Meminimalkan kedipan layar yang tak terlihat untuk membantu mengurangi kelelahan mata dan mendukung pengalaman menonton yang lebih nyaman selama penggunaan dalam waktu lama.  

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Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    27

  • Tampilan - Resolusi

    1920 x 1080

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:09

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    200

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    PC Monitor

  • Tahun

    Y26

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    22W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    27

  • Ukuran (cm)

    68.5

  • Resolusi

    1920 x 1080

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:09

  • Pitch Piksel [mm]

    0.3114 x 0.3114

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    200

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    200

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    16.7M

  • Rasio Kontras (Min.)

    1050:01

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1500:01

  • Waktu Respons

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR PINTAR

  • Saluran LG

    YES

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

KONEKTIVITAS

  • D-Sub

    YES(1ea)

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

AKSESORI

  • HDMI

    YES

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    611.5 x 220 x 452.4

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    611.5 X 38.5 x 357.8

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    690 X 430 x 141

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    3.9kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    3.0kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    5.1kg

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