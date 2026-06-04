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Monitor Gaming UltraGea™ G6 32 inci, QHD 200Hz

Monitor Gaming UltraGea™ G6 32 inci, QHD 200Hz

32G620B-B
Front view of Monitor Gaming UltraGea™ G6 32 inci, QHD 200Hz 32G620B-B
Tampak samping 15 derajat
Tampak samping kiri
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Tampilan close-up monitor gaming LG UltraGear 32 inci yang menampilkan adegan game fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560×1440.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna yang hidup dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi DisplayHDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 200Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang lancar dan bebas tearing.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang memperlihatkan port konektivitasnya, termasuk dua port input HDMI™ 2.0 dan dua port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
tampak depan miring
tampak atas
tampak belakang kanan miring
Front view of Monitor Gaming UltraGea™ G6 32 inci, QHD 200Hz 32G620B-B
Tampak samping 15 derajat
Tampak samping kiri
Tampak depan monitor gaming yang ditampilkan dalam lingkungan bergaya futuristik dengan pencahayaan neon.
Tampilan close-up monitor gaming LG UltraGear 32 inci yang menampilkan adegan game fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560×1440.
Adegan pertempuran futuristik yang ditampilkan pada monitor gaming, menampilkan warna-warna yang hidup dengan cakupan warna sRGB 99%, IPS, dan sertifikasi DisplayHDR.
Adegan balap motor yang ditampilkan pada monitor gaming, menggambarkan kecepatan refresh 200Hz untuk gerakan gaming yang lancar.
Gambar perbandingan yang menunjukkan transisi layar yang cepat berkat waktu respons 1ms (GtG), menghadirkan visual gameplay yang lebih halus dan responsif pada monitor gaming.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor gaming, dilengkapi dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium untuk gameplay yang lancar dan bebas tearing.
Gambar ikhtisar fitur yang menampilkan antarmuka monitor gaming dengan penyesuaian tampilan Dual Mode, Smart Screen Split untuk tata letak multitasking, peluncuran panggilan video satu klik, dan Personalized Picture Wizard untuk pengaturan layar yang disesuaikan.
Tampak belakang monitor gaming yang memperlihatkan port konektivitasnya, termasuk dua port input HDMI™ 2.0 dan dua port DisplayPort 1.4 dengan dukungan DSC.
Tampak depan dan samping monitor gaming yang menggambarkan dimensi keseluruhan dan desain profilnya.
tampak depan miring
tampak atas
tampak belakang kanan miring

Fitur Utama

  • Layar IPS QHD (2560x1440) 32 inci
  • Kecepatan Refresh 200Hz, Waktu Respons 1ms (GtG)
  • HDR 10 dengan cakupan sRGB 99% (Tipe), Mendukung 16,7 Juta Warna
  • Kompatibel dengan NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Desain hampir tanpa bingkai di 3 sisi
  • L-Stand yang rapi dan bebas kabel
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Logo UltraGear™ G6 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Logo UltraGear™ G6 di ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

 
Monitor Gaming QHD 32 inci 200Hz    

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 32G620B dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

Gambar bagian depan monitor gaming UltraGear™ 32G620B dalam ruangan bergaya futuristik yang diterangi lampu neon.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Ikhtisar fitur monitor gaming dengan spesifikasi utama: layar 32 inci beresolusi QHD 2560x1440, cakupan warna RGB 99%, kecepatan refresh 200Hz, waktu respons 1ms (GtG), serta dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Ikhtisar fitur monitor gaming dengan spesifikasi utama: layar 32 inci beresolusi QHD 2560x1440, cakupan warna RGB 99%, kecepatan refresh 200Hz, waktu respons 1ms (GtG), serta dukungan Adaptive Sync dengan NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

Tampilan

Tampilan

Kejelasan yang membuat Anda tetap memegang kendali

Dengan layar QHD (2560x1440) berukuran 32 inci, monitor ini menghadirkan visual yang tampak nyata dan kualitas gambar yang konsisten, sehingga memberikan kejernihan dan kedalaman. Rasio aspek 16:9 menawarkan tampilan layar penuh yang seimbang, yang meningkatkan kesadaran spasial saat bermain game—sehingga Anda tetap tenggelam dalam permainan sekaligus memudahkan Anda mengikuti elemen visual utama.

Tampilan close-up monitor UltraGear™ 32G620B yang menampilkan adegan game fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560x1440.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan

Monitor gaming kami mendukung spektrum warna yang luas, mencakup 95% (Tipe) dari ruang warna DCI-P3, menghadirkan warna yang sangat akurat untuk reproduksi dengan VESA DisplayHDR 400, sehingga memungkinkan pengalaman bermain game yang realistis.

Adegan pertempuran futuristik di monitor UltraGear™ 32g620b, menampilkan warna-warna yang hidup dengan cakupan warna sRGB 99%, panel IPS, dan sertifikasi HDR.

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk mempermudah pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Layar IPS™

Monitor LG IPS™ menampilkan akurasi warna yang luar biasa dengan sudut pandang yang luas. 

HDR 10

HDR 10 (rentang dinamis tinggi) mendukung tingkat warna dan kecerahan tertentu.

sRGB 99% (Tipe)

Dengan cakupan 99% dari spektrum DCI-P3, ini merupakan solusi yang sangat baik untuk tampilan warna yang akurat.

KECEPATAN

KECEPATAN

Adegan balap motor yang menggambarkan kecepatan refresh 200Hz pada UltraGear™ 32G620B untuk gerakan gaming yang lancar dan jernih.

Gerakan permainan yang lancar dengan
kecepatan refresh 200Hz

Menyajikan kecepatan refresh 200Hz untuk visual yang lancar dan jernih, sekaligus meminimalkan blur gerakan.

Nikmati pengalaman bermain game yang lebih imersif di setiap frame. 

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

Respons cepat untuk
pengalaman bermain game

Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek bayangan terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.  

*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.

TEKNOLOGI

TEKNOLOGI

Gerakan yang mulus agar Anda tetap fokus

Kurangi screen tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Nikmati pengalaman bermain game yang mulus dan jernih tanpa gangguan screen tearing dan stuttering.

Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 32G620B, yang mendukung NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.

*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.

*Kesalahan atau penundaan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.

Dynamic Action Sync

Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.

Black Stabilizer

Black Stabilizer membantu gamer mendeteksi penembak jitu yang bersembunyi di sudut-sudut gelap dan bergerak cepat melalui ledakan kilat. 

Crosshair

Titik bidik ditempatkan di tengah untuk meningkatkan akurasi tembakan. 

FPS Counter

FPS Counter memungkinkan Anda melihat seberapa lancar segala sesuatu dimuat. Baik saat mengedit, bermain game, atau menonton film, setiap frame penting, dan dengan FPS Counter, Anda akan mendapatkan data real-time. 

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch

Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Kelola pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.

Unduh

*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.

*LG Switch memerlukan unduhan perangkat lunak dan manual dari LG.com untuk penggunaan yang benar.  

Desain ramping dan efisien untuk bermain game

Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disetel sepenuhnya dengan fitur kemiringan, putaran, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus menambahkan tampilan yang lebih ramping dan halus pada pengaturan Anda.

Ikon kemiringan yang dapat disesuaikan.

Kemiringan

Ikon poros yang dapat disesuaikan.

Poros

Ikon tinggi yang dapat disesuaikan.

Tinggi

Ikon pemasangan di dinding.

Pemasangan di Dinding

Tampak depan dan belakang monitor gaming UltraGear™ 32G620B, yang menampilkan adegan balapan futuristik di layarnya.

Tampak depan dan belakang monitor gaming UltraGear™ 32G620B, yang menampilkan adegan balapan futuristik di layarnya.

Ikon HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Ikon DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

dengan DSC

Ikon output H/P.

Output H/P 3-pin

*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.

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Spesifikasi Utama

  • Tampilan - Ukuran (Inch)

    31.5

  • Tampilan - Resolusi

    2560 x 1440

  • Tampilan - Tipe Panel

    IPS

  • Tampilan - Rasio Aspek

    16:9

  • Tampilan - Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Tampilan - Waktu Respons

    1ms (GtG)

  • Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Pivot/Swivel

Semua Spesifikasi

INFO

  • Nama Produk

    UltraGear

  • Tahun

    Y26

DAYA

  • Tipe

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Konsumsi Daya (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (DC Off)

    Less than 0.3W

  • Konsumsi Daya (Mode Aktif)

    32W

TAMPILAN

  • Ukuran (Inch)

    31.5

  • Ukuran (cm)

    80

  • Resolusi

    2560 x 1440

  • Tipe Panel

    IPS

  • Rasio Aspek

    16:9

  • Pitch Piksel [mm]

    0.2727x0.2727 mm

  • Kecerahan (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Kecerahan (Jenis) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Rentang Warna (Min.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Rentang Warna (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Kedalaman Warna (Jumlah Warna)

    1.07B

  • Rasio Kontras (Min.)

    840:1

  • Rasio Kontras (Typ.)

    1200:1

  • Waktu Respons

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Sudut Pandang (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FITUR

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Warna Terkalibrasi di Pabrik

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Mode Reader

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Hemat Listrik Cerdas

    YES

KONEKTIVITAS

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Versi DP

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MEKANIKAL

  • Pengaturan Posisi Tampilan

    Tilt/Height/Pivot/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSI/BERAT

  • Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]

    713.2 x 220 x 610 mm (UP)/ 713.2 x 220 x 480 mm (DOWN)

  • Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]

    713.2 x 40.4 x 419.1

  • Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]

    950 x 140 x 498

  • Berat dengan Dudukan [kg]

    7.2kg

  • Berat tanpa Dudukan [kg]

    4.7kg

  • Berat dalam Pengiriman [kg]

    9.2kg

AKSESORI

  • Port Display

    YES

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