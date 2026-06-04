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Monitor Gaming UltraGea™ G6 32 inci, QHD 200Hz
Monitor Gaming UltraGea™ G6 32 inci, QHD 200Hz
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Kejelasan yang membuat Anda tetap memegang kendali
Dengan layar QHD (2560x1440) berukuran 32 inci, monitor ini menghadirkan visual yang tampak nyata dan kualitas gambar yang konsisten, sehingga memberikan kejernihan dan kedalaman. Rasio aspek 16:9 menawarkan tampilan layar penuh yang seimbang, yang meningkatkan kesadaran spasial saat bermain game—sehingga Anda tetap tenggelam dalam permainan sekaligus memudahkan Anda mengikuti elemen visual utama.
Tampilan close-up monitor UltraGear™ 32G620B yang menampilkan adegan game fiksi ilmiah, menonjolkan resolusi QHD 16:9 sebesar 2560x1440.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Rasakan warna yang sesungguhnya, taklukkan permainan
Monitor gaming kami mendukung spektrum warna yang luas, mencakup 95% (Tipe) dari ruang warna DCI-P3, menghadirkan warna yang sangat akurat untuk reproduksi dengan VESA DisplayHDR 400, sehingga memungkinkan pengalaman bermain game yang realistis.
Adegan pertempuran futuristik di monitor UltraGear™ 32g620b, menampilkan warna-warna yang hidup dengan cakupan warna sRGB 99%, panel IPS, dan sertifikasi HDR.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Respons cepat untuk
pengalaman bermain game
Waktu respons 1 ms (GtG) dirancang untuk mengurangi efek bayangan terbalik, sehingga transisi di layar tetap jelas dan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar serta responsif.
*Gambar-gambar ini merupakan simulasi yang dibuat untuk memperjelas pemahaman tentang fitur-fiturnya, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
Gerakan yang mulus agar Anda tetap fokus
Kurangi screen tearing dan lag dengan teknologi NVIDIA® G-SYNC® compatible dan AMD FreeSync™ Premium. Nikmati pengalaman bermain game yang mulus dan jernih tanpa gangguan screen tearing dan stuttering.
Adegan balapan dari Assetto Corsa Competizione yang ditampilkan pada monitor UltraGear™ 32G620B, yang mendukung NVIDIA G-SYNC dan AMD FreeSync Premium.
*Gambar-gambar ini disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kinerja fitur ini dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan teknologi sinkronisasi.
*Kesalahan atau penundaan mungkin terjadi tergantung pada koneksi jaringan.
Dynamic Action Sync
Dengan mengurangi latensi input menggunakan Dynamic Action Sync, para gamer dapat menangkap momen-momen krusial secara real-time dan merespons dengan cepat.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Kontrol yang lebih cerdas, peralihan yang mulus dengan LG Switch
Dengan aplikasi LG Switch, Anda dapat dengan mudah mengoptimalkan monitor untuk bermain game maupun penggunaan sehari-hari. Kelola pengaturan monitor Anda dengan mudah—sesuaikan kualitas gambar dan kecerahan sesuai preferensi Anda, lalu terapkan pengaturan tersebut secara instan menggunakan tombol pintas. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda membagi layar menjadi 11 tata letak dan membuka platform panggilan video hanya dengan satu klik—sehingga pengaturan Anda menjadi semakin praktis.
*Video ini hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan spesifikasi produk yang sebenarnya.
*LG Switch memerlukan unduhan perangkat lunak dan manual dari LG.com untuk penggunaan yang benar.
Desain ramping dan efisien untuk bermain game
Nikmati desain hemat ruang kami yang dilengkapi dengan alas yang dapat disetel sepenuhnya dengan fitur kemiringan, putaran, dan ketinggian. Dudukan ramping yang rapi dirancang untuk meminimalkan penggunaan ruang meja dan menghilangkan ruang kosong secara efisien, sekaligus menambahkan tampilan yang lebih ramping dan halus pada pengaturan Anda.
*Gambar telah disimulasikan untuk memperjelas pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
31.5
Tampilan - Resolusi
2560 x 1440
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300 cd/m²
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Tampilan - Waktu Respons
1ms (GtG)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Pivot/Swivel
Semua Spesifikasi
INFO
Nama Produk
UltraGear
Tahun
Y26
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.3W
Konsumsi Daya (Mode Aktif)
32W
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
31.5
Ukuran (cm)
80
Resolusi
2560 x 1440
Tipe Panel
IPS
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.2727x0.2727 mm
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
300 cd/m²
Rentang Warna (Min.)
sRGB 99% (CIE1931)
Rentang Warna (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rasio Kontras (Min.)
840:1
Rasio Kontras (Typ.)
1200:1
Waktu Respons
1ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FITUR
HDR 10
YES
HDR Effect
YES
Warna Terkalibrasi di Pabrik
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
Versi DP
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Pivot/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSI/BERAT
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
713.2 x 220 x 610 mm (UP)/ 713.2 x 220 x 480 mm (DOWN)
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
713.2 x 40.4 x 419.1
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
950 x 140 x 498
Berat dengan Dudukan [kg]
7.2kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
4.7kg
Berat dalam Pengiriman [kg]
9.2kg
AKSESORI
Port Display
YES
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