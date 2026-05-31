50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

6)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.

*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

7)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

8)*Fitur AI Search (Copilot) tersedia pada model OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD yang mendukung program webOS Re:New, termasuk model yang dirilis mulai tahun 2022 ke atas.>

*Diperlukan koneksi internet, dan layanan AI mitra dapat berubah sewaktu-waktu atau memerlukan langganan.

*Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung wilayah dan model, serta tidak tersedia di negara-negara yang tidak mendukung LLM.

9)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.

*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat peluncuran.

*Rekomendasi kata kunci bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.<br>*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Electronic Program Guide).

*Kartu ‘On Now’ tidak tersedia di aplikasi Netflix dan penyedia konten (CP) lainnya, sehingga kartu tersebut tidak akan ditampilkan.

*Kartu ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

10)*Konten yang ditampilkan mungkin berkurang atau dibatasi tergantung pada wilayah dan koneksi jaringan.

*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, serta tersedia pada TV OLED, QNED, dan NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024, serta pada TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.

*Fitur ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID. <br>

*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang mirip, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.

*Widget yang disediakan dapat berbeda-beda di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, dan NANO 4K UHD tahun 2026.

11)*Koneksi internet diperlukan.

*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.<br>

*Di negara-negara di mana NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

13)*webOS Re:New adalah program pembaruan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model-model tertentu. Jumlah pembaruan serta jangka waktu dukungan Re:New dapat bervariasi tergantung pada produk, model, atau wilayah.

*Jadwal pembaruan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi tergantung pada model dan wilayah.

*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan dapat bervariasi tergantung pada produk, model, atau wilayah.

15)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

16)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

18)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.

*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

21)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

22)*Sensor kecerahan dapat bervariasi menurut model.

23)*Sensor gerak hanya tersedia pada model W6 dan G6 saja.

24)*Ukuran bezel berbeda berdasarkan seri dan ukuran.

26)*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.

*Cakupan dukungan dapat berbeda-beda di setiap negara.

*Informasi yang disediakan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

28)*60Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 60Hz.

*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

29)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.

*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

30)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.

*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.

*Gamepad dijual terpisah.

31)*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.

*MODE FILMMAKER otomatis dimulai di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

32)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.

*Fitur Pengaturan Mode Suara mungkin berbeda-beda tergantung modelnya.

*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin belum tersedia pada saat pembelian. Diperlukan koneksi jaringan untuk pembaruan.

*Penggunaan remote TV LG terbatas pada fitur-fitur tertentu saja.

33)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.