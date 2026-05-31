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50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

50NU850BPSA
Front view of 50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 50NU850BPSA
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
Front view of 50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 50NU850BPSA
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026
50 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

Fitur Utama

  • Nano Detail Enhancer refines texture and depth for more lifelike 4K picture
  • Linear Flow Design features a refined and solid finish made to complement your space
  • Award‑winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot
  • AI Hub unlocks a smart, personalized experience, secured by LG Shield
  • Access a wide selection of live and on demand content seamlessly available through LG Channels
Lebih banyak

Mengapa LG NANO 4K UHD?

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur dan volume warna untuk menyempurnakan detail mikro dan menghadirkan kualitas gambar 4K yang lebih jernih dan lebih hidup.

Penambah Detail Nano

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Desain Aliran Linier disajikan dalam tampilan multi-sudut, dengan panel belakang ditampilkan di bagian atas, pemandangan ruang tamu yang dipasang di dinding di kiri bawah, dan close-up bagian belakang logam bergerigi di kanan bawah.

Desain Aliran Linier

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem.

Diamankan oleh LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan WebOS Multi AI pemenang penghargaan disajikan pada latar belakang gelap yang menampilkan logo Microsoft Copilot dan Google Gemini, menunjukkan dukungan untuk layanan terkait AI yang dapat diakses melalui antarmuka TV.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

LG NANO 4K UHD AI NU85 dilengkapi AI Hub untuk personalisasi, dengan simbol AI di atas remote control yang dikelilingi oleh label untuk Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, dan AI Sound Wizard.

AI Hub untuk Personalisasi

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan LG Channels menawarkan hiburan gratis tanpa akhir, termasuk saluran TV langsung, film, dan konten eksklusif, dengan akses langsung ke berbagai opsi tampilan.

LG Channels - Hiburan Tanpa Akhir Gratis

Bagaimana LG NANO 4K UHD meningkatkan kejernihan dan detail?

LG NANO 4K UHD dirancang untuk menampilkan detail yang kaya dalam setiap adegan. Fitur Nano Detail Enhancer-nya menganalisis setiap bingkai untuk meningkatkan kontras, detail, dan kecerahan pada tingkat nano. Algoritme upscaling yang canggih meningkatkan resolusi hingga 4K. Nikmati konten favorit Anda dengan kualitas yang lebih tajam dan lebih baik.

Penambah Detail Nano

Menyempurnakan kontras untuk kedalaman yang lebih nyata

Didukung oleh Prosesor AI alfa, TV Anda menganalisis gambar untuk mengungkapkan detail nano, meningkatkan kontras dan kedalaman untuk menghadirkan lebih banyak pemandangan tiga dimensi.

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Nano Detail Enhancer menampilkan gambar bulu, didukung oleh Prosesor AI alfa yang mendeteksi tekstur halus untuk meningkatkan kontras dan kedalaman serta menghasilkan gambar 4K tiga dimensi yang lebih jernih.

HDR10 Pro

Detail yang jelas, kontras yang lebih dalam di setiap adegan

Format HDR10 Pro kami menghadirkan sorotan yang lebih cerah dan bayangan yang lebih dalam. Selami pemandangan yang lebih cerah dengan detail yang lebih kaya.1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.

LG NANO 4K UHD AI NU85 menyoroti HDR10 Pro dalam gambar pemandangan terpisah yang membandingkan SDR dan HDR10 Pro, mengungkapkan sorotan yang lebih cerah, bayangan yang lebih dalam, dan kontras yang ditingkatkan dalam pemandangan danau matahari terbenam untuk detail dan kejernihan yang lebih kaya.

alpha 7 Prosesor AI 4K Gen9

Ditingkatkan untuk pemrosesan yang lebih cerdas dan lebih bertenaga

Didorong oleh daya GPU dan CPU yang ditingkatkan, Prosesor AI alpha 7 melakukan pengoptimalan gambar skala nano untuk menghadirkan kejernihan 4K dengan kontras yang ditingkatkan dan kedalaman tiga dimensi.

LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 dari LG NANO 4K UHD NU85 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menyoroti pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.

LG NANO 4K UHD AI Prosesor AI 4K 7 AI 4K Gen9 dari LG NANO 4K UHD NU85 bersinar di tengah papan sirkuit kuning, menyoroti pemrosesan AI yang lebih cerdas dan lebih kuat yang meningkatkan kejernihan gambar 4K dengan kontras dan kedalaman yang ditingkatkan.

Mengapa LG AI TV?

LG AI TV mengoptimalkan gambar dan suara sekaligus membuat setiap hari lebih cerdas dengan AI Hub yang dipersonalisasi

Jelajahi lebih lanjut tentang LG AI TV

Temukan 3 manfaat menonjol dari AI Hub

Google Gemini & Microsoft Copilot

Cukup katakan apa yang Anda cari, lalu pilih model AI yang paling cocok untuk Anda. Sistem ini terhubung ke beberapa model AI untuk memberikan hasil yang lebih luas dan relevan.8)

Konten yang dipersonalisasi direkomendasikan untuk Anda

AI Concierge menyarankan konten dan pembaruan yang disesuaikan dengan minat Anda. Dalam Adegan Ini memberikan rekomendasi dan informasi yang relevan berdasarkan apa yang Anda tonton, sedangkan AI Generatif memungkinkan pencarian dan pembuatan gambar.9)

Halaman Saya tidak terkunci oleh pengenalan suara AI

Dibawa ke Halaman Saya, Anda dapat melihat semuanya secara sekilas, mulai dari cuaca, kalender, dan widget hingga skor olahraga favorit Anda.10)

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 ditampilkan pada latar belakang gelap. Arsitektur Multi-AI diakui dalam kategori Kecerdasan Buatan.

WebOS Multi AI pemenang penghargaan

WebOS pemenang penghargaan sekarang diamankan oleh LG Shield

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

Lencana AVForums Editor's Choice ditampilkan pada latar belakang gelap untuk LG webOS 25, dinobatkan sebagai Sistem Smart TV Terbaik 2025/2026.

8 Tahun sebagai Sistem Smart TV Terbaik

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

Lambang LG Shield ditampilkan pada latar belakang gelap dengan ikon keamanan, menyoroti perlindungan webOS untuk privasi, keamanan data, dan integritas sistem. Lencana Penerima Penghargaan Inovasi CES 2026 juga ditampilkan.

LG Shield

Keamanan yang dapat Anda percayai

Tujuh teknologi inti LG Shield memastikan data Anda tetap aman melalui penyimpanan dan pengelolaan data yang aman, algoritma kriptografi yang aman, integritas perangkat lunak yang terjamin, otentikasi pengguna dan kontrol akses, transmisi data yang aman, deteksi dan respons terhadap insiden keamanan, serta pengelolaan pembaruan yang aman.

Keamanan yang dapat Anda percayai Temukan lebih lanjut tentang LG Shield

webOS Re: Program Baru

Perbarui TV Anda hingga 5 tahun secara gratis13)

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

LG Quad Protection ditampilkan melalui empat ikon perlindungan dengan latar belakang kuning. Setiap ikon menampilkan Perlindungan Sambaran Petir, Perlindungan Kelembaban , Perlindungan Lonjakan Arus, dan Perlindungan webOS dengan LG Shield.

Perlindungan LG Quad

TV LG Anda dibuat agar tahan lama dengan LG Quad Protection

Mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak, TV LG Anda terlindungi. Kapasitor bawaan melindungi dari tegangan tinggi, termasuk sambaran petir, sementara komponen semikonduktor dirancang dengan fitur perlindungan terhadap lonjakan arus. Gel silikon dan lapisan pelindung melindungi chipset dari kelembapan, dan data Anda pun tetap aman dan terlindungi berkat LG Shield.

Layar beranda LG NANO 4K UHD AI NU85 mengarahkan pengguna ke antarmuka LG Channels, yang menawarkan saluran TV langsung gratis, film, dan konten eksklusif. Fitur ini memungkinkan akses langsung ke ratusan pilihan hiburan tanpa biaya, tanpa langganan, dan tanpa perlu set-top box.

Saluran LG

Hiburan tanpa akhir gratis

LG Channels menghadirkan beragam konten dari berbagai platform ke dalam satu hub secara gratis, membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk menemukan konten yang Anda sukai. Mulailah menonton tanpa biaya tersembunyi atau memasang top-box.15)

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Smart Connectivity menampilkan antarmuka Home Hub di layar, menunjukkan koneksi ke LG ThinQ, dengan panel untuk TV, perangkat, dan aplikasi dalam satu tata letak kontrol.

Konektivitas Cerdas

Home Hub, platform rumah pintar all-in-one Anda

Home Hub menyatukan semua perangkat pintar Anda. Hubungkan, kontrol, dan berinteraksi dengan perangkat IoT rumah Anda dengan mulus di seluruh ekosistem pintar yang didukung.16)

Temukan mahakarya tanpa batas dengan LG Gallery+

Galeri LG+

Tata ruang Anda dengan berbagai konten untuk dipilih

LG Gallery+ memungkinkan Anda mengakses lebih dari 100+ karya seni, video ambient, dan konten visual lainnya untuk meningkatkan ruang Anda. Dengan pembaruan perpustakaan rutin, personalisasi rumah Anda dengan konten pilihan yang mencerminkan gaya Anda.18)

LG NANO 4K UHD AI NU85's LG Gallery+ dengan BGM dan Music Lounge menampilkan pemandangan danau hutan "Forest Evening" di layar, dengan panel UI lounge musik yang terlihat untuk musik suasana hati, pemutaran Bluetooth, dan kontrol.

BGM dengan Music Lounge memungkinkan Anda mengatur getaran yang tepat

Ciptakan suasana yang tepat dengan musik yang sesuai dengan visual Anda. Gunakan musik yang direkomendasikan sesuai dengan preferensi Anda atau sambungkan melalui Bluetooth untuk memutar trek Anda sendiri.

LG NANO 4K UHD AI NU85 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

LG NANO 4K UHD AI NU85 menampilkan kisi Google Foto foto keluarga, sementara ponsel menampilkan daftar album dengan sakelar album Family Trip diaktifkan.

Foto Saya

Akses Google Foto dengan mudah dan tampilkan kenangan Anda

Hubungkan akun Google Foto Anda dengan mudah ke TV hanya dengan menggunakan ponsel Anda. Personalisasi ruang Anda dengan mudah dengan menggunakan konten dari perpustakaan foto Anda sendiri.21)

LG NANO 4K UHD AI NU85 dipasang di dinding hijau di atas konsol merah, menampilkan papan informasi termasuk cuaca, skor olahraga, Penjadwal TV, dan Home Hub.

Papan Informasi

Tetap diperbarui dengan dasbor pribadi all-in-one

Lihat informasi penting secara sekilas. Dapatkan pembaruan cuaca, peringatan olahraga, lihat Google Kalender Anda, dan bahkan siapkan pemberitahuan untuk Home Hub, reservasi tampilan Anda, dan banyak lagi.

Mode Galeri

Beralih dari TV ke karya seni dengan mulus

Dengan Mode Galeri diaktifkan, TV Anda dapat terus menghemat energi bahkan saat menampilkan karya seni pilihan Anda menambahkan sentuhan gaya dan keanggunan pada ruang Anda.33)

Kontrol Kecerahan Otomatis

Kecerahan optimal dalam cahaya apa pun

Kontrol Kecerahan secara otomatis menyesuaikan output layar berdasarkan pencahayaan sekitar, memastikan tampilan yang jelas dan nyaman di lingkungan apa pun.22)

Sensor Gerak

Responsif terhadap kehadiran Anda

Deteksi gerakan memungkinkan TV Anda merespons secara cerdas, beralih mode tergantung pada apakah Anda berada di dekat atau tidak..23)

Desain, dibuat untuk meningkatkan ruang Anda

Desain Aliran Linier

Hasil akhir yang halus dan kokoh yang melengkapi ruang Anda

TV Anda menampilkan lapisan metalik modern dengan berat nyata dan desain linier berselera tinggi yang dibuat untuk meningkatkan ruang Anda.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Desain Aliran Linier disajikan dalam tampilan multi-sudut, dengan panel belakang ditampilkan di bagian atas, pemandangan ruang tamu yang dipasang di dinding di kiri bawah, dan close-up bagian belakang logam bergerigi di kanan bawah.

Benamkan diri Anda dalam setiap pertandingan olahraga

Dapatkan prediksi dari Sports Forecast

AI menganalisis statistik dan kinerja tim Anda untuk memberikan prediksi permainan. Bersoraklah lebih keras dan nikmati mendukung tim Anda dengan wawasan yang dihasilkan AI ini.26)

TruMotion untuk gerakan halus per adegan

TruMotion menyesuaikan tingkat getaran untuk menerapkan jumlah penghalusan yang tepat untuk pengalaman menonton alami dari film, olahraga, dan banyak lagi.

Selalu dapatkan informasi terbaru dengan Peringatan Olahraga

Tangkap setiap momen aksi. Siapkan peringatan Anda dan dapatkan pemberitahuan tentang jadwal pertandingan, skor, dan banyak lagi tim Anda.

Masuki dunia yang dirancang untuk meraih kemenangan

Gameplay Terbaik

Game yang menawarkan performa lancar

Dapatkan pengalaman bermain game yang luar biasa dengan VRR hingga 60Hz. Dengan pengontrol bersertifikat BT ULL pertama yang dipasangkan dengan kecepatan refresh yang cepat, setiap momen bermain game menjadi lebih menyenangkan.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 untuk Ultimate Gameplay menampilkan adegan game aksi yang serba cepat dengan sisipan perbandingan yang menyoroti gerakan yang lebih halus, sekaligus mendukung hingga 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, dan GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG NANO 4K UHD AI NU85 menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke GeForce NOW dan aplikasi game webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.
LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Bluetooth Ultra Low Latency menampilkan pengontrol game nirkabel berlabel "Razer Wolverine V3 Bluetooth" di layar, menunjukkan dukungan pengontrol Bluetooth yang dioptimalkan untuk gameplay responsif.
LG NANO 4K UHD AI NU85 menampilkan LG Gaming Portal dengan tata letak hub game, menggabungkan konten unggulan dan ubin game dalam antarmuka terpadu yang diperluas untuk menyediakan akses ke GeForce NOW dan aplikasi game webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan Game Dashboard dan Optimizer menampilkan layar game berdampingan dan menu di layar untuk menyesuaikan pengaturan gameplay seperti kecepatan refresh, latensi, dan mode visual secara real time.

TV pertama di dunia yang mendukung Bluetooth Ultra Low Latency Controllers

Nikmati pengalaman bermain game cloud dengan latensi sangat rendah dan performa tinggi berkat dukungan Bluetooth Ultra Low Latency Controller, yang mengurangi latensi input hingga kurang dari 3,0 ms. Nikmati kontrol yang lancar dan responsif, layaknya koneksi kabel, bahkan saat bermain game di cloud.29)

Hub serba ada untuk bermain game, LG Gaming Portal—tidak perlu konsol

Jelajahi ribuan game dari NVIDIA GeForce Now, aplikasi webOS asli, dan banyak lagi. Temukan game dengan mudah untuk remote atau gamepad dan bahkan bersaing dengan pemain lain melalui Mode Tantangan.30)

Sempurnakan pengaturan game dengan Game Dashboard & Optimizer

Sesuaikan pengalaman bermain game Anda dengan mudah menggunakan Dasbor Game untuk kontrol cepat dan real-time serta Pengoptimal Game untuk menyempurnakan pengaturan pilihan Anda. Sesuaikan kecepatan refresh, latensi, dan mode visual untuk mengoptimalkan setiap sesi permainan dengan mudah.

Sinema Sejati, dilestarikan dengan detail yang tepat

LG NANO 4K UHD AI NU85 ditampilkan di studio saat sutradara mengedit film di panel kontrol, dengan logo FILMMAKER MODE ditampilkan di kiri bawah.

LG NANO 4K UHD AI NU85 ditampilkan di studio saat sutradara mengedit film di panel kontrol, dengan logo FILMMAKER MODE ditampilkan di kiri bawah.

MODE PEMBUAT FILM

Tonton film seperti yang diinginkan sutradara

Mode Pembuat Film mematikan pemrosesan ekstra dan mempertahankan warna, gerakan, dan rasio aspek yang dipilih sutradara. Film diputar kembali dengan tampilan dan nuansa yang sama yang dimaksudkan di studio.31)

LG Soundbar meningkatkan setiap adegan dengan suara surround yang lebih lengkap

Orkestra WOW

Sistem suara surround penuh dari LG TV dan Soundbar sinkron

Dengan menyinkronkan TV dan Soundbar sebagai satu, sistem memperluas kedalaman dan arah untuk pengalaman surround yang lebih lengkap.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 dengan WOW Orchestra menunjukkan konduktor orkestra memimpin pertunjukan di layar, saat gelombang suara berlapis dari TV dan soundbar di bawahnya memenuhi ruangan untuk menciptakan pengalaman suara surround yang disinkronkan.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Sebuah keluarga dengan anak-anak dan kakek-nenek mereka duduk bersama di sofa di ruang tamu yang cerah, memegang remote sambil menonton TV.

Aksesibilitas

Fitur bantuan membuat tampilan lebih inklusif

TV LG dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dengan fitur-fitur seperti Filter Penyesuaian Warna, Panduan Bahasa Isyarat, dan dukungan konektivitas langsung untuk perangkat bantu audio.

Penafian

 

*Semua gambar di atas pada halaman detail produk hanya untuk tujuan ilustrasi. Lihat gambar galeri untuk representasi yang lebih akurat.

*Spesifikasi dan fitur berbeda-beda menurut wilayah, model, dan ukuran.

*Ketersediaan layanan berbeda-beda di setiap wilayah dan negara.

*Layanan yang dipersonalisasi dapat bervariasi, tergantung pada kebijakan aplikasi pihak ketiga.

*Akun LG dan penerimaan Syarat & Ketentuan yang relevan diperlukan untuk mengakses layanan dan fitur cerdas berbasis jaringan, termasuk aplikasi streaming. Tanpa Akun LG, hanya koneksi perangkat eksternal (misalnya melalui HDMI) dan TV terestrial/over-the-air (hanya untuk TV dengan tuner) yang tersedia. Tidak ada biaya untuk membuat Akun LG.

*Konten yang ditampilkan di halaman ini dapat berbeda dari konten yang tersedia di layanan Gallery+ yang sebenarnya.

1)*HDR10 Pro bukanlah format tetapi Pemetaan Nada Dinamis LG sendiri menerapkan bingkai demi bingkai untuk konten HDR10.

 

6)*AI Picture Pro akan bekerja dengan konten apa pun yang dilindungi hak cipta pada layanan OTT.
*Gambar ditingkatkan hingga kualitas seperti 4K. Hasil dapat bervariasi tergantung pada resolusi sumber.

 

7)*Suara dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mendengarkan.

 

8)*Fitur AI Search (Copilot) tersedia pada model OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD yang mendukung program webOS Re:New, termasuk model yang dirilis mulai tahun 2022 ke atas.>
*Diperlukan koneksi internet, dan layanan AI mitra dapat berubah sewaktu-waktu atau memerlukan langganan.
*Fitur ini dapat berbeda-beda tergantung wilayah dan model, serta tidak tersedia di negara-negara yang tidak mendukung LLM.

 

9)*Beberapa fitur ini mungkin tidak didukung di wilayah atau model tertentu.
*Menu yang ditampilkan mungkin berbeda saat peluncuran.
*Rekomendasi kata kunci bervariasi tergantung pada aplikasi dan waktu hari.<br>*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG (Electronic Program Guide).
*Kartu ‘On Now’ tidak tersedia di aplikasi Netflix dan penyedia konten (CP) lainnya, sehingga kartu tersebut tidak akan ditampilkan.
*Kartu ‘Generative AI’ tersedia di wilayah atau model tertentu.

 

10)*Konten yang ditampilkan mungkin berkurang atau dibatasi tergantung pada wilayah dan koneksi jaringan.
*Dukungan Voice ID dapat bervariasi menurut wilayah dan negara, serta tersedia pada TV OLED, QNED, dan NANO 4K UHD yang dirilis mulai tahun 2024, serta pada TV MRGB dan FHD yang dirilis mulai tahun 2026.
*Fitur ini hanya berfungsi dengan aplikasi yang mendukung akun Voice ID. <br>
*Kunci dapat dibuka oleh seseorang dengan suara yang mirip, dan jika suara berubah karena alasan kesehatan atau faktor lain, pengenalan mungkin tidak berfungsi secara efektif.
*Widget yang disediakan dapat berbeda-beda di setiap negara dan dapat berubah atau dihentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
*Halaman Saya berlaku untuk TV OLED, MRGB, QNED, dan NANO 4K UHD tahun 2026.

 

11)*Koneksi internet diperlukan.
*Dimungkinkan untuk menautkan AI Chatbot ke layanan pelanggan.<br>
*Di negara-negara di mana NLP tidak didukung, akses dan penggunaan aplikasi berbasis suara mungkin tidak tersedia.

 

13)*webOS Re:New adalah program pembaruan perangkat lunak dan hanya tersedia pada model-model tertentu. Jumlah pembaruan serta jangka waktu dukungan Re:New dapat bervariasi tergantung pada produk, model, atau wilayah.
*Jadwal pembaruan, serta fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi tergantung pada model dan wilayah.
*Fitur, konten, dan layanan yang tersedia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan dapat bervariasi tergantung pada produk, model, atau wilayah.

 

15)*Dukungan untuk Saluran LG tertentu bervariasi menurut wilayah.

 

16)*LG mendukung perangkat Wi-Fi 'Matter'. Layanan dan fitur yang didukung 'Matter' dapat bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung. Koneksi awal untuk ThinQ dan Matter harus melalui aplikasi seluler ThinQ.

 

18)*Konten yang tersedia dapat bervariasi menurut wilayah dan dapat berubah.
*Langganan LG Gallery+ diperlukan untuk mengakses konten dan fitur lengkap.

 

21)*Fitur ini berfungsi saat masuk ke akun Google Foto Anda dan Anda memiliki setidaknya 10 foto di aplikasi.

 

22)*Sensor kecerahan dapat bervariasi menurut model.

 

23)*Sensor gerak hanya tersedia pada model W6 dan G6 saja.

 

24)*Ukuran bezel berbeda berdasarkan seri dan ukuran.

 

26)*Kartu ‘In This Scene’ tersedia di negara-negara yang mendukung EPG.
*Cakupan dukungan dapat berbeda-beda di setiap negara.
*Informasi yang disediakan oleh AI Concierge hanya untuk tujuan informasi umum dan mungkin tidak akurat. LG tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas tindakan atau keputusan apa pun yang diambil berdasarkan informasi tersebut.

 

28)*60Hz hanya berfungsi dengan game atau input PC yang mendukung 60Hz.
*Dukungan untuk HGiG dapat bervariasi di setiap negara.

 

29)*Dalam mode ULL, hanya satu pengontrol (gamepad) yang dapat dihubungkan. Penggunaan perangkat Bluetooth lainnya dapat terpengaruh.
*Untuk kinerja terbaik, disarankan koneksi Ethernet atau Wi-Fi 5GHz.

 

30)*Dukungan untuk layanan cloud gaming dapat bervariasi.
*Beberapa layanan game mungkin memerlukan langganan dan gamepad.
*Gamepad dijual terpisah.

 

31)*FILMMAKER MODE adalah merek dagang dari UHD Alliance, Inc.
*MODE FILMMAKER otomatis dimulai di AppleTV+ dan aplikasi video Amazon Prime.

 

32)*Soundbar dapat dibeli secara terpisah.
*Fitur Pengaturan Mode Suara mungkin berbeda-beda tergantung modelnya.
*Harap diperhatikan bahwa layanan ini mungkin belum tersedia pada saat pembelian. Diperlukan koneksi jaringan untuk pembaruan.
*Penggunaan remote TV LG terbatas pada fitur-fitur tertentu saja.

 

33)*Penghematan daya hanya berlaku jika Mode Galeri dan Selalu Siap diaktifkan. Jika Selalu Siap dimatikan, Mode Galeri akan mengkonsumsi jumlah daya yang sama seperti saat TV menyala.

 

Cetak

Spesifikasi Utama

  • PICTURE (DISPLAY) - Display Type

    4K UHD

  • PICTURE (DISPLAY) - Refresh Rate

    60Hz Native

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    Prosesor Alpha 7 AI 4K Gen9

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Audio Output

    20W

  • AUDIO - Speaker System

    2.0 channel

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1112 x 649 x 70,8

  • DIMENSIONS AND WEIGHTS - TV Weight without Stand (kg)

    8,2

Semua Spesifikasi

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    Ya

  • Gray Scale

    Ya

  • Invert Colors

    Ya

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • TV Dimensions without Stand (WxHxD, mm)

    1112 x 649 x 70,8

  • TV Dimensions with Stand (WxHxD, mm)

    1112 x 711 x 230

  • Packaging Dimensions (WxHxD, mm)

    1215 x 750 x 114

  • TV Stand (WxD, mm)

    902 x 230

  • TV Weight without Stand (kg)

    8,2

  • TV Weight with Stand (kg)

    8,3

  • Packaging Weight (kg)

    10,5

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    300 x 200

PICTURE (DISPLAY)

  • Display Type

    4K UHD

  • Display Resolution

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Backlight Type

    Direct

  • Refresh Rate

    60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    Prosesor Alpha 7 AI 4K Gen9

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Ya

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    Ya

  • Picture Mode

    9 modes

  • AI HDR Remastering

    Ya

  • Auto Calibration

    Ya

AUDIO

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Ya

  • LG Sound Sync

    Ya

  • Sound Mode Share

    Ya

  • Simultaneous Audio Output

    Ya

  • Audio Output

    20W

  • WOW Orchestra

    Ya

  • Speaker System

    2.0 channel

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Lihat di buku panduan)

  • Adaptive Acoustic Tuning

    Ready ( Membutuhkan AI Magic Remote )

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    Ya (v 5.3)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ya

  • HDMI Input

    3ea (mendukung eARC, ALLM)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Ya (Wi-Fi 5)

GAMING

  • HGIG Mode

    Ya

  • Game Optimizer

    Ya (Dasbor Game)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ya

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Ya (Hingga 60Hz)

SMART TV

  • Operating System (OS)

    webOS 26

  • USB Camera Compatible

    Ya

  • AI Voice ID

    Ready ( Membutuhkan AI Magic Remote )

  • Works with Apple Home

    Ya

  • Bekerja dengan Apple Airplay

    Ya

  • Smartphone Remote App

    Yes (LG ThinQ)

  • My Page

    Ya

  • LG Shield

    Ya

  • LG Gallery+

    Ya (Ketersediaan layanan berbayar berbeda setiap negara)

  • Intelligent Voice Recognition

    Ya (dengan aplikasi LG ThinQ)

  • Home Hub

    Yes (LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ya

  • Full Web Browser

    Ya

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ya

  • AI Magic Remote

    Ready ( Membutuhkan AI Magic Remote )

  • AI Chatbot

    Ya

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Standby Power Consumption

    Dibawah 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • Remote

    Remot Standar

  • Power Cable

    Ya (Dapat dilepas)

BROADCASTING

  • Penerima sinyal TV digital

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, hanya Philippines)

  • Penerima Sinyal TV analog

    Ya

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