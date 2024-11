Una soundbar ti consente di “dare voce” alle immagini del tuo televisore con un audio più chiaro e potente e durante i film ti proietta al centro dell’azione grazie agli effetti surround, proprio come se fossi al cinema. Le soundbar LG più evolute, infatti, non solo sono in grado di riprodurre gli effetti di un impianto Home cinema , ma sono persino compatibili con il nuovo sistema Dolby Atmos in grado di dare ancor più spazialità agli effetti speciali sfruttando coppie di diffusori che proiettano il suono verso l’alto (una tecnica chiamata “upfiring”, come viene definita in inglese).

L’esclusiva app LG Sound Bar, disponibile sia per Android [1], sia per il sistema iOS [2] ti consente, tramite lo smartphone, di avere il massimo controllo della tua soundbar LG: puoi connetterla con semplicità alla rete Wi-Fi, impostare le funzioni evolute come la Modalità Audio, effettuare la calibrazione dell’ambiente, aggiornare il firmware e molto altro ancora. Una soluzione estremamente utile perché le soundbar LG, pur consentendo il controllo delle funzioni principali tramite i pratici tasti a sfioramento, non hanno uno schermo su cui visionare tutte le opzioni disponibili. E dunque il tuo smartphone funzionerà proprio come un pannello di controllo evoluto e sempre a portata di mano.