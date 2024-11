Il Bonus caldaia 2024, così come declinato nelle agevolazioni viste, sarà probabilmente l’ultima occasione per accedere a un bonus fiscale per l’acquisto di caldaie a gas a condensazione di tipo tradizionale. L’Italia è infatti chiamata a adeguarsi alla direttiva europea “Case Green”, la quale invita gli Stati UE a procedere ulteriormente lungo il percorso di riqualificazione degli edifici, per avere immobili sempre più sostenibili: in questa visione non c’è più posto per degli incentivi fiscali per le “classiche” caldaie, mirando a un futuro in cui il riscaldamento dovrà essere assicurato da dei sistemi ibridi, progettati per essere più ecologici ed efficienti.

Gli impianti ibridi sono sistemi che combinano le caldaie a condensazione con le pompe di calore. Queste pompe di calore aria-acqua si occupano del riscaldamento, raffrescamento e della produzione di acqua calda sanitaria utilizzando varie fonti energetiche. Le pompe di calore aria-acqua LG THERMA V , per esempio, non utilizzano combustibili fossili, ma fonti di energia rinnovabile per generare calore, combinando il 20% di elettricità e l’80% di aria esterna*: si tratta di una soluzione a basso impatto energetico, amica dell’ambiente e durevole, che permette una netta riduzione delle bollette energetiche. Ciò le rende una scelta sostenibile, efficiente dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica e più conveniente per la tua abitazione.

Questo non significa che a partire dal 2025 spariranno dal mercato le caldaie a casa a condensazione: dopo il 31 dicembre 2024 potrebbero sparire però gli incentivi per il loro acquisto – perlomeno a livello dell’Unione Europea –.

Ciò significa che chi ha intenzione di acquistare una caldaia nuova o un impianto ibrido, dovrà sbrigarsi e approfittare degli incentivi prima che sia troppo tardi!

*Il rapporto di efficienza è di ausilio alla comprensione generale e si basa su un Coefficiente di Prestazione Stagionale (SCOP) del prodotto THERMA V R290 che è superiore a 5 in condizioni di basse temperature e clima medio. L'efficienza effettiva può variare in base alla temperatura dell'acqua e dell'ambiente esterno.

