L'efficienza di un prodotto è indicata da un'etichettatura diversa per regione. Nell'UE, le classi di efficienza energetica sono suddivise in 7 livelli indicati con lettere, dove la G è la peggiore e la A è la migliore. Vengono anche utilizzati colori per sottolineare questi livelli, con il rosso che rappresenta le scarse prestazioni e il verde la massima efficienza. Inoltre alcuni prodotti, tra cui le pompe di calore, possono anche essere A+, A++ e A+++, per indicare ulteriori risparmi energetici. La serie LG THERMA V R32 è etichettata come prodotto a risparmio energetico A+++[4]. Ciò significa che è in grado di riscaldare in modo efficiente una casa e fornire acqua calda tutto l'anno.

In termini di efficienza energetica, c'è un altro punto da considerare. Le pompe di calore funzionano meglio in climi caldi o moderati. Generalmente, quando la temperatura diventa più rigida, le pompe di calore possono avere una prestazione e un'efficienza inferiore o addirittura uscire dal campo di funzionamento. Tuttavia, le soluzioni a pompa di calore LG sono in grado di fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria a fino a -25 °C [5 ] esterni.