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画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用31.5インチ4Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用31.5インチ4Kモニター

32UN880-B

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用31.5インチ4Kモニター

VGP 2021

【ライフスタイル分科会】部門賞　金賞
UltraFine-Ergo
仕事環境を変えよう。快適な姿勢で仕事を。

仕事環境を変えよう。
快適な姿勢で仕事を。

姿勢や使用環境に合わせて、様々なポジションで画面を配置

MNT-32UN880-01-2-LG-UltraFine-Ergo-D_dis

比類なき画質

人間工学

C クランプ搭載の人間工学に基づいたスタンド /
フル自由度のディスプレイ位置調節

ユーザーの利便性

USB Type-C™ /
設置が簡単

UHD 4K IPS ディスプレイ

クリアな大画面による快適表示

DCI-P3 と HDR10 を搭載した LG UltraFine™ Ergo は、比類のない画像品質を提供します。この 31.5 インチ 4K IPS ディスプレイは、見る角度の違いによるカラーシフトを低減して、快適な視聴体験をお届けします。

UHD 4K IPS ディスプレイ:快適な表示のためのクリアで大きなディスプレイ、31.5 インチ IPS ディスプレイ、DCI-P3 95% 代表値、HDR

自在な配置で快適な作業環境
アームスタンドを標準付属

自在な配置で快適な作業環境

従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下各25度、高さ調整130mm、ピボットに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。

伸長 / 引き込み 0～180mm

スイベル± 280˚

高さ 0～130mm

ピボット 90°

チルト ± 25˚

*上記の数値は機能で利用可能な範囲です。

Ergo を使用する建築家のシーン
Ergo を使用する建築家のシーン"
Ergo を使用する建築家のシーン"
Ergo を使用する建築家のシーン
Ergo を使用する建築家のシーン
Ergo を使用する写真家のシーン

使用環境は人それぞれ

人間工学に基づいたアームスタンド採用によって、用途、設置環境、使う人を問わず理想的な画面配置を可能にします。

使用環境は人それぞれ

人間工学に基づいたアームスタンド採用によって、用途、設置環境、使う人を問わず理想的な画面配置を可能にします。

使用環境は人それぞれ

人間工学に基づいたアームスタンド採用によって、用途、設置環境、使う人を問わず理想的な画面配置を可能にします。

写真家、クリエイター、オフィスワーカー向けに完璧にカスタマイズされた作業空間を生み出す
豊富な端子類

さまざまなデバイスとの接続が可能

ケーブル1本で映像入力※1、データ転送、最大60Wの充電※2が可能なUSB Type-C端子をはじめ、HDMI端子を2ポート、DisplayPort端子を搭載。すべての端子において4K(3840×2160)で最大60Hzの表示が可能です。また、USBダウンストリーム端子(USB3.0)を2ポート搭載しており、USBハブとして使用できます。
デスク周りをすっきりと

USB Type-C™

デスク周りをすっきりと

ケーブル1本で映像入力、データ転送、最大60Wの充電が可能

C クランプとグロメットの使用

C クランプとグロメット

簡単なケーブル管理の使用

簡単なケーブル管理

ワンクリックマウントの使用

ワンクリックマウント

*詳細な設置手順については、LG.com のサポートページで製品マニュアルをご覧ください。

プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 280° ~右 : 280°) / 伸縮調整 / ピボット(左90°)

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2020

その他

JANコード

49-89027-017160

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.18159×0.18159

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

電源コード

1 (1.5m)

電源延長ケーブル

1 (1.2m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.8m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

160W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

55W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 280° ~右 : 280°) / 伸縮調整 / ピボット(左90°)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

821×507×247

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×420×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×641×407

梱包時重量[kg]

14.6

スタンド非装着時重量[kg]

6.5

スタンド装着時重量[kg]

10.3

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840×2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

60W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)