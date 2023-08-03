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画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 DisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 DisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

27UN880-B

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 DisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

LG Ultra Fine Display

自在な配置で快適な作業環境

仕事環境を変えよう。
快適な姿勢で仕事を。

姿勢や使用環境に合わせて、様々なポジションで画面を配置

比類なき画質

人間工学

C クランプ搭載の人間工学に基づいたスタンド /
フル自由度のディスプレイ位置調節

ユーザーの利便性

USB Type-C™ /
設置が簡単

VESA DisplayHDR™400

ディスプレイやグラフィックカードの業界団体VESAが策定したPC向けのHDR規格「DisplayHDR™ 400」に対応。色域以外に、ピーク輝度350cd/㎡､10bitカラーの対応など、HDR再生に適した画質を提供します。

クリアな大画面による快適表示

自在な配置で快適な作業環境
アームスタンドを標準付属

自在な配置で快適な
作業環境

従来のスタンドではなく、スイベル左右各280度、チルト角上下-25～25度、高さ調整130mmに対応したアームスタンドを採用。姿勢や環境に合わせて、ベストなポジションに画面を配置できます。ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。

伸長 / 引き込み 0～180mm

スイベル± 280˚

高さ 0～130mm

ピボット 90°

チルト ± 25˚

*上記の数値は機能で利用可能な範囲です。

使用環境は人それぞれ

人間工学に基づいたアームスタンド採用によって、用途、設置環境、使う人を問わず理想的な画面配置を可能にします。
使用環境は人それぞれ
使用環境は人それぞれ
使用環境は人それぞれ
使用環境は人それぞれ
使用環境は人それぞれ
使用環境は人それぞれ




さまざまなデバイスとの接続が可能
豊富な端子類

デスク周りを
すっきりと

ケーブル類はすべてスタンド部に格納でき、すっきりしたデスク周りを実現します。
Easy-Install-USB-C

豊富な端子類

多様な
インターフェース

ケーブル1本で映像入力、データ転送、最大60Wの充電が可能

Easy-C-Clamp-Grommet

C クランプとグロメット

Easy-Cable-Management

簡単な

ケーブル管理

Easy-Install-One-Click

ワンクリック マウント

*詳細な設置手順については、LG.com のサポートページで製品マニュアルをご覧ください。

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 280°~右 : 280°) / 伸縮調整 / ピボット

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-018129

情報

製品名

4K

発売

2020

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

LGカバーシート

1

その他付属品

電源延長ケーブル(ブラック / 1.2m)、ケーブルホルダー、グロメット、LGカバーシート

電源コード

1 (1.5m)

電源延長ケーブル

1 (1.2m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.8m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

25.5W

消費電力(最大値)

130W

消費電力(標準値)

40W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -25ﾟ~後 : 25ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整(左 : 280°~右 : 280°) / 伸縮調整 / ピボット

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

717×477×247

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

613×364×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

613×596～726×400

梱包時重量[kg]

11.5

スタンド非装着時重量[kg]

4

スタンド装着時重量[kg]

7.8

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840×2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

60W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

公式サイトで購入

27UN880-B

画面の位置を自在に調整できるアームスタンド採用 DisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

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