¿Humedad en el ambiente? Deshumidificador vs Sistema de Ventilación: ¿Cuál elegir?
Mantener una aire saludable es clave para el confort y la salud. Sin embargo, la duda es común: ¿basta con un aparato portátil o necesito una instalación profesional? La respuesta depende de si buscas una solución inmediata para un área especifica o una mejora integral para todo el edificio.
Mientras el deshumidificador extrae el agua del aire estancado, un sistema de ventilación renueva el aire viciado por aire fresco y seco del exterior.
1. Deshumidificador: La solución rápida y localizada
Ideal para problemas de humedad puntuales o estacionales donde la ventilación natural es insuficiente.
* Uso Recomendado: Sótanos, habitaciones cerradas o baños sin ventanas con humedad superior al 60%
* Cómo funciona: Aspira el aire húmedo, condensa al vapor en un deposito y devuelve aire seco al ambiente.
* Lo mejor: Es portátil, no requiere obras y es excelente para secar ropa en interiores.
* A tener en cuenta: No soluciona problema estructurales (como filtraciones) y genera un consumo eléctrico constante si se usa sin interrupción.
2. Sistema de Ventilación (VMC): Solución integral y permanente.
La opción definitiva para edificios con problemas crónicos de condensación o mala calidad del aire.
* Uso Recomendado: Inmuebles con moho recurrente, altos niveles de CO2 o radón, y falta de ventilación natural.
* Cómo funciona: La Ventilación Mecánica Controlada (VMC) introduce aire filtrado y extrae el aire viciado de forma ininterrumpida.
* Lo mejor: Elimina olores y alérgonos en todo el recinto. Gracias a la recuperación de calor, ex extremadamente eficiente.
* A tener en cuenta: Requiere un inversión inicial mayor y una instalación técnica profesional.
Comparativa de un vistazo
|
Característica
|
Deshumidificador
|
Sistema de Ventilación
|
Alcance
|
Una sola habitación o zona.
|
Todo el recinto de forma simultánea.
|
Instalación
|
Plug & Play (conectar y usar).
|
Requiere ductos e instalación técnica.
|
Mantenimiento
|
Vaciar depósito y limpiar filtros.
|
Cambio periódico de filtros de aire.
|
Efecto Principal
|
Seca el aire existente.
|
Renueva el aire por flujo fresco.
Soluciones Avanzadas: La propuesta de LG
Por el sector comercial, LG ofrece sistemas de Recuperación de Energía (ERV) que mejoran la calidad del aire interior (IAQ) optimizando el consumo energético. Estas soluciones se integran perfectamente con sistemas de climatización como el VRF Multi V.
Opciones principales de LG:
1. LG ERV Estándar: La opción estrella para oficinas y escuelas. Recupera la energía del aire de salida para acondicionar el de entrada, logrando hasta un 24% de ahorro energético. Incluye sensores de CO2 para ajuste automático.
2. LG ERV DX (Expansión Directa): Añade control térmico activo. Ideal para lugares que exigen un control estricto de temperatura y humedad, permitiendo enfriar o calentar el aire antes de que entre al edificio
3. Unidades Manejadoras de Aire (AHU) Inverter: Diseñadas para grandes escalas (hospitales, aeropuertos). Ofrecen alta capacidad de filtrado y se conectan a sistemas de gestión inteligente (BMS).
|
Modelo
|
Función Principal
|
Control de Humedad
|
Ideal para:
|
LG ERV Estándar
|
Recuperación de calor.
|
Moderado.
|
Oficinas y Retail.
|
LG ERV DX
|
Ventilación + Térmico.
|
Alto (Activo).
|
Confort estricto.
|
Manejadoras (AHU)
|
Volumen masivo de aire.
|
Alta capacidad.
|
Grandes infraestructuras.