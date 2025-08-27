We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Business Cloud es una plataforma de soluciones que concentra las soluciones de negocios entre empresas de LG en un solo lugar. Incluye soluciones como CMS, RMS y publicidad que permiten un uso diverso y eficaz de las soluciones de señalización digital. Es una plataforma en la nube en la que se irán agregando secuencialmente las próximas soluciones. Hemos proporcionado varias explicaciones relacionadas con las soluciones para mejorar la accesibilidad y hemos hecho posible la compra, integración y gestión de soluciones, todo desde un mismo sitio web.
LG SuperSign Cloud
Una solución que permite crear y distribuir contenido de forma sencilla con herramientas de edición flexibles.
LG ConnectedCare
Una solución en la nube para monitorear y administrar de forma centralizada el funcionamiento de las pantallas de señalización de LG.
LG Pro:Centric Cloud
Solución de administración hotelera basada en la nube que permite una administración integrada.
LG Pro:Centric Stay
Una solución de administración de televisión para hostelería diseñada para la administración de propiedades de renta vacacional.
Empiece con LG Business Cloud
Materiales fáciles de usar
En LG Business Cloud, no solamente puedes ingresar a páginas detalladas de las soluciones que se incluyen, sino que también puedes descargar folletos para entender las soluciones en profundidad y ver videos tutoriales.
Licencia de prueba
También está disponible la opción de solicitar una licencia de prueba gratuita* para conocer la solución personalmente.
* El número y el periodo de validez de las licencias de prueba gratuitas pueden variar según el país.