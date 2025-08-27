About Cookies on This Site

Logotipo de LG Business Cloud

Esta imagen muestra la pantalla principal de LG Business Cloud en un monitor, con varias vistas de páginas web detrás.

Da rienda suelta a la creatividad
Potencial de tu señalización

Da rienda suelta a la creatividad<br>Potencial de tu señalización Visita LG Business Cloud

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Logotipo de LG Business Cloud

LG Business Cloud es una plataforma de soluciones que concentra las soluciones de negocios entre empresas de LG en un solo lugar. Incluye soluciones como CMS, RMS y publicidad que permiten un uso diverso y eficaz de las soluciones de señalización digital. Es una plataforma en la nube en la que se irán agregando secuencialmente las próximas soluciones. Hemos proporcionado varias explicaciones relacionadas con las soluciones para mejorar la accesibilidad y hemos hecho posible la compra, integración y gestión de soluciones, todo desde un mismo sitio web.

LG SuperSign Cloud

Una solución que permite crear y distribuir contenido de forma sencilla con herramientas de edición flexibles.

Más informaciónContacto

LG ConnectedCare

Una solución en la nube para monitorear y administrar de forma centralizada el funcionamiento de las pantallas de señalización de LG.

Más informaciónContacto

LG ConnectedCare (DMS)

Una solución en la nube para controlar y gestionar de forma remota el estado de LG CreateBoard y las pantallas de señalización.

Más informaciónContacto

LG DOOH Ads

Una plataforma DOOH (Digital Out-Of-Home) diseñada para optimizar la gestión de medios.

Más informaciónContacto

LG Pro:Centric Cloud

Solución de administración hotelera basada en la nube que permite una administración integrada.

Más informaciónContacto

LG Pro:Centric Stay

Una solución de administración de televisión para hostelería diseñada para la administración de propiedades de renta vacacional.

Más informaciónContacto

LG CreateBoard Lab

LG CreateBoard Lab es un servicio de escritura colaborativa creado sobre la base de LG CreateBoard.

Más informaciónContacto

Empiece con LG Business Cloud

Esta imagen capta una escena de un administrador gestionando una solución en una computadora portátil, con varias páginas del sitio de la solución apareciendo por encima.

Materiales fáciles de usar

En LG Business Cloud, no solamente puedes ingresar a páginas detalladas de las soluciones que se incluyen, sino que también puedes descargar folletos para entender las soluciones en profundidad y ver videos tutoriales.

Licencia de prueba

También está disponible la opción de solicitar una licencia de prueba gratuita* para conocer la solución personalmente.

* El número y el periodo de validez de las licencias de prueba gratuitas pueden variar según el país.

Casos prácticos

Explora el uso de soluciones en varios escenarios y su integración en las operaciones empresariales.

Compra y suscripción a soluciones

Esta imagen muestra la pantalla de una computadora portátil suscribiéndose a una solución o comprándola, lo que demuestra lo fácil que es comprar a través del sitio web.

Administración de dispositivos

Esta imagen muestra una computadora portátil que administra dispositivos en varias ubicaciones, demostrando la capacidad de control remoto.
