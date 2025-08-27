LG Business Cloud es una plataforma de soluciones que concentra las soluciones de negocios entre empresas de LG en un solo lugar. Incluye soluciones como CMS, RMS y publicidad que permiten un uso diverso y eficaz de las soluciones de señalización digital. Es una plataforma en la nube en la que se irán agregando secuencialmente las próximas soluciones. Hemos proporcionado varias explicaciones relacionadas con las soluciones para mejorar la accesibilidad y hemos hecho posible la compra, integración y gestión de soluciones, todo desde un mismo sitio web.