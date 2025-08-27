* LG ConnectedCare admite la detección automática y en tiempo real de errores en los pixeles de la pantalla. En caso de detectarse un error, muestra un mensaje de alerta en la pantalla de administración del dispositivo del usuario o envía un correo electrónico de notificación del problema al administrador designado. * LG ConnectedCare proporciona una función para detectar errores en los pixeles y notificarlos a los usuarios, pero la resolución de los problemas relacionados con los pixeles requiere la intervención del usuario o del integrador del sistema. ** En el tablón de anuncios del sitio web de LG Business Cloud se pueden consultar los modelos compatibles.