Administra tus pantallas en cualquier momento y lugar de forma más eficiente
LG ConnectedCare es una solución de software de administración remota eficiente diseñada para controlar y monitorear las pantallas de señalización digital de LG*. Con base en una solución en la nube, permite a los usuarios administrar de forma centralizada los dispositivos a través de la Internet**, lo que ofrece la oportunidad de reducir los costos iniciales en comparación con las soluciones tradicionales en las instalaciones que requieren servidores físicos.
* La disponibilidad de LG ConnectedCare puede variar según los modelos. Póngase en contacto con la oficina de ventas local para obtener más información. ** Ya que LG ConnectedCare es una solución basada en la nube, puede verse afectada por las condiciones de la red.
Estructura de LG ConnectedCare
Gracias a la posibilidad de cambiar de forma remota la configuración de los dispositivos y gestionar varios dispositivos a la vez, LG ConnectedCare ayuda a ahorrar tiempo y dinero en costosas visitas a las instalaciones, lo que lo convierte en la solución esencial para los operadores de señalización.
Control de dispositivos
LG ConnectedCare ofrece diversas funciones, como la clonación automática de datos y la comparación de configuraciones, para simplificar el funcionamiento del control remoto del dispositivo. Además, el usuario puede controlar varios dispositivos de diferentes modelos dentro del mismo grupo mediante dos tipos de funciones de control rápido/Uni.
Clonación automática de datos
Agrupar dispositivos con la misma configuración facilita el control, y cualquier dispositivo nuevo que se agregue se sincronizará automáticamente mediante la clonación de datos.
Control rápido / Uni
Controlador Uni
Se pueden controlar y manejar varios dispositivos mediante la selección de modelos y grupos de dispositivos.
Controlador rápido
Se pueden seleccionar varios dispositivos para controlar y presionar el botón Controlador rápido para operarlos.
Monitoreo de dispositivos
Con el intuitivo panel de control de LG ConnectedCare, los usuarios pueden monitorear el estado del dispositivo de un vistazo. El panel de control muestra el estado general de conexión de los dispositivos registrados en el espacio de trabajo de los sitios empresariales.
Monitoreo constante
Esta función permite a los usuarios ver fácilmente la temperatura de la pantalla, el almacenamiento disponible, el ventilador y el tiempo de uso continuo con solo un vistazo.
Monitoreo selectivo
El usuario puede configurar los tipos de problemas designados de la pantalla en “Configuración de monitoreo” para detectar rápidamente y tomar medidas ante los errores que se produzcan.
Monitoreo de seguridad
El usuario puede mantener su dispositivo seguro configurando funciones de seguridad. Esto, de antemano, restringe la ejecución de aplicaciones no autorizadas y bloquea las direcciones IP maliciosas en el dispositivo.
Configuración de valores límite y notificaciones por correo electrónico
Los usuarios pueden configurar diferentes umbrales para sus dispositivos mediante los “ajustes de monitoreo” proporcionados por LG ConnectedCare. Si se supera alguno de los valores límites predeterminados durante el funcionamiento del dispositivo, se enviará un correo electrónico de notificación de error al administrador designado para informarle del problema.
Monitoreo del estado de los LED
(Temperatura, conexión del gabinete, detección de errores de pixeles LED)
Temperatura
Los usuarios pueden monitorear fácilmente el estado de la temperatura de su gabinete de dispositivos o del LDM (módulo de pantalla LED) mientras están en uso. Las lecturas de temperatura se muestran en formato gráfico, donde el rojo indica una temperatura fuera de lo normal y el amarillo señala un estado de precaución. Esta función permite a los usuarios monitorear de manera proactiva los problemas de temperatura y responder con anticipación*.
* Al seleccionar "Controlador LED" se muestran la configuración y los detalles del LDM. * Es posible que haya un límite en los dispositivos compatibles. ** El monitoreo de temperatura está disponible tanto para dispositivos LG como para productos ODM, pero el LDM solo es compatible con dispositivos LG. Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles, consulta a tu representante de ventas local.
Conexión del gabinete
LG ConnectedCare detecta el estado de conexión del gabinete en tiempo real para los dispositivos*. Permite a los usuarios conocer la dirección de la conexión del gabinete y obtener el estado de la señal con información detallada.
* Área de fijación de la conexión del gabinete. Utiliza la tecla Tab para seleccionar el gabinete y ver el estado de la conexión y los detalles. * Es posible que haya un límite en los dispositivos compatibles. Para obtener más información, consulta con tu distribuidor local para confirmar.
Detección de errores de pixeles LED
LG ConnectedCare permite a los usuarios identificar y abordar de forma proactiva los defectos en las celdas y líneas de la pantalla mediante la detección de errores en los pixeles LED. Esta función permite a los usuarios comprobar fácilmente el número y la ubicación de los errores LDM de cada gabinete de exhibición, lo que facilita las medidas preventivas para un funcionamiento óptimo de la exhibición. Los usuarios también pueden establecer un programa de diagnóstico preestablecido para realizar autodiagnósticos.
* LG ConnectedCare admite la detección automática y en tiempo real de errores en los pixeles de la pantalla. En caso de detectarse un error, muestra un mensaje de alerta en la pantalla de administración del dispositivo del usuario o envía un correo electrónico de notificación del problema al administrador designado. * LG ConnectedCare proporciona una función para detectar errores en los pixeles y notificarlos a los usuarios, pero la resolución de los problemas relacionados con los pixeles requiere la intervención del usuario o del integrador del sistema. ** En el tablón de anuncios del sitio web de LG Business Cloud se pueden consultar los modelos compatibles.
Panel de control de energía
El panel de control energético ayuda a los usuarios a monitorear y administrar el consumo de energía de sus pantallas de manera más eficiente. Según los datos del análisis del consumo de energía de LG ConnectedCare, ofrece información detallada sobre el consumo de energía de cada dispositivo, y su intuitivo panel de control permite a los usuarios comparar y evaluar los datos de consumo de energía diaria, semanal o mensualmente.
* Es posible que haya un límite en los dispositivos compatibles. Para obtener más información, consulta con tu distribuidor local para confirmar.
Los usuarios pueden comparar y analizar el consumo energético de los dispositivos del mes anterior con otros usuarios que utilizan el mismo servidor. Además, el modo de ahorro de energía permite gestionar directamente el consumo de energía ajustando el brillo de la pantalla o configurando programas de brillo. Estos ajustes de brillo permiten a los usuarios prever los cambios en el consumo de energía, lo que facilita una gestión más eficaz de la misma.
Informe de análisis
Con LG ConnectedCare, los usuarios pueden personalizar los destinatarios y la frecuencia (cada dos semanas o cada mes) de la entrega con base en sus preferencias.
Informe sobre el estado de la licencia
El informe proporciona una descripción general de los problemas del dispositivo, el estado de la administración de licencias, recomendaciones para otras configuraciones y un historial de operaciones del dispositivo.
Informe sobre el estado de los problemas
Con el informe de estado de incidencias, el usuario puede recibir información diversa sobre los problemas que han surgido en los dispositivos registrados durante el periodo específico seleccionado.
• Resumen del problema
• Los tres problemas más frecuentes
• Información detallada sobre los 6 problemas principales incluidos en la guía de autocomprobación (temperatura, señal baja, ventilador, registro de tiempo de actividad, tiempo de ida y vuelta, detección de infecciones)
Administración de energía
Las funciones se presentarán al usuario en un informe que detallará el consumo de energía anual y por hora, identificará los grupos que más energía consumen y enumerará los dispositivos que no tienen activado el modo de ahorro de energía. Esta descripción general integral tiene como objetivo mejorar la administración y la eficiencia de la energía en el lugar de trabajo.
Informe y orientación sobre seguridad
Proporciona información sobre los problemas de seguridad que se han presentado en el área de trabajo. Además, ofrece orientación sobre cómo abordar los problemas de seguridad más frecuentes.