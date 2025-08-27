About Cookies on This Site

Esta es una imagen de ejemplo en la que se muestra a un administrador monitoreando y gestionando la señalización digital interior y exterior mediante la solución LG ConnectedCare.

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Administra tus pantallas en cualquier momento y lugar de forma más eficiente

LG ConnectedCare es una solución de software de administración remota eficiente diseñada para controlar y monitorear las pantallas de señalización digital de LG*. Con base en una solución en la nube, permite a los usuarios administrar de forma centralizada los dispositivos a través de la Internet**, lo que ofrece la oportunidad de reducir los costos iniciales en comparación con las soluciones tradicionales en las instalaciones que requieren servidores físicos.

Ponte en contacto con nosotros
Control de dispositivos - Control remoto - Control múltiple - Clonación automática de datos - Monitoreo comparativo de dispositivos - Panel de control (dispositivo, energía) - Notificación por correo electrónico y umbrales - Informes de análisis de monitoreo del estado de los LED - Estado de la licencia - Estado de los problemas - Administración de energía - Informe de seguridad y orientación

* La disponibilidad de LG ConnectedCare puede variar según los modelos. Póngase en contacto con la oficina de ventas local para obtener más información. ** Ya que LG ConnectedCare es una solución basada en la nube, puede verse afectada por las condiciones de la red.

Estructura de LG ConnectedCare

Gracias a la posibilidad de cambiar de forma remota la configuración de los dispositivos y gestionar varios dispositivos a la vez, LG ConnectedCare ayuda a ahorrar tiempo y dinero en costosas visitas a las instalaciones, lo que lo convierte en la solución esencial para los operadores de señalización.

Un diagrama ilustra la estructura de la solución LG ConnectedCare, destacando las ventajas de gestionar de forma remota múltiples pantallas de señalización digital a través de un sistema basado en la nube.

Control de dispositivos

LG ConnectedCare ofrece diversas funciones, como la clonación automática de datos y la comparación de configuraciones, para simplificar el funcionamiento del control remoto del dispositivo. Además, el usuario puede controlar varios dispositivos de diferentes modelos dentro del mismo grupo mediante dos tipos de funciones de control rápido/Uni.

Una imagen de muestra presenta a un administrador gestionando simultáneamente varios dispositivos de señalización digital a través de la solución LG ConnectedCare.

Clonación automática de datos

Agrupar dispositivos con la misma configuración facilita el control, y cualquier dispositivo nuevo que se agregue se sincronizará automáticamente mediante la clonación de datos.

Comparativa

El usuario puede recibir una notificación si el modelo del grupo objetivo tiene una configuración diferente a la del dispositivo predeterminado en función de los datos establecidos entre varios grupos.

Control rápido / Uni

Esta es una imagen de ejemplo que destaca la función Quick Controller de la solución LG ConnectedCare, que muestra cómo los usuarios pueden ajustar el encendido, el encendido/apagado de la pantalla, el reinicio, la fuente de entrada, el volumen y el brillo en múltiples pantallas de señalización.

Controlador Uni

Se pueden controlar y manejar varios dispositivos mediante la selección de modelos y grupos de dispositivos.

Controlador rápido

Se pueden seleccionar varios dispositivos para controlar y presionar el botón Controlador rápido para operarlos.

Monitoreo de dispositivos

Con el intuitivo panel de control de LG ConnectedCare, los usuarios pueden monitorear el estado del dispositivo de un vistazo. El panel de control muestra el estado general de conexión de los dispositivos registrados en el espacio de trabajo de los sitios empresariales.

La pantalla de control de la solución LG ConnectedCare se muestra en un monitor colocado sobre un escritorio.

Monitoreo constante

Esta función permite a los usuarios ver fácilmente la temperatura de la pantalla, el almacenamiento disponible, el ventilador y el tiempo de uso continuo con solo un vistazo.

Monitoreo selectivo

El usuario puede configurar los tipos de problemas designados de la pantalla en “Configuración de monitoreo” para detectar rápidamente y tomar medidas ante los errores que se produzcan.

Monitoreo de seguridad

El usuario puede mantener su dispositivo seguro configurando funciones de seguridad. Esto, de antemano, restringe la ejecución de aplicaciones no autorizadas y bloquea las direcciones IP maliciosas en el dispositivo.

Configuración de valores límite y notificaciones por correo electrónico

Los usuarios pueden configurar diferentes umbrales para sus dispositivos mediante los “ajustes de monitoreo” proporcionados por LG ConnectedCare. Si se supera alguno de los valores límites predeterminados durante el funcionamiento del dispositivo, se enviará un correo electrónico de notificación de error al administrador designado para informarle del problema.

Una imagen de ejemplo muestra cómo los usuarios pueden establecer valores límites para los dispositivos en la configuración de monitoreo de la solución LG ConnectedCare. Si se supera un valor límite, un usuario designado recibirá una notificación de error por correo electrónico.

Monitoreo del estado de los LED

(Temperatura, conexión del gabinete, detección de errores de pixeles LED)

Temperatura

Los usuarios pueden monitorear fácilmente el estado de la temperatura de su gabinete de dispositivos o del LDM (módulo de pantalla LED) mientras están en uso. Las lecturas de temperatura se muestran en formato gráfico, donde el rojo indica una temperatura fuera de lo normal y el amarillo señala un estado de precaución. Esta función permite a los usuarios monitorear de manera proactiva los problemas de temperatura y responder con anticipación*.

Esta es una imagen de ejemplo de una vista que monitorea el estado de la temperatura de los gabinetes de dispositivos o los módulos de pantalla LED (LDM).

* Al seleccionar "Controlador LED" se muestran la configuración y los detalles del LDM. * Es posible que haya un límite en los dispositivos compatibles. ** El monitoreo de temperatura está disponible tanto para dispositivos LG como para productos ODM, pero el LDM solo es compatible con dispositivos LG. Para obtener más información sobre los dispositivos compatibles, consulta a tu representante de ventas local.

Conexión del gabinete

LG ConnectedCare detecta el estado de conexión del gabinete en tiempo real para los dispositivos*. Permite a los usuarios conocer la dirección de la conexión del gabinete y obtener el estado de la señal con información detallada.

Esta es una imagen de ejemplo de la solución LG ConnectedCare detectando el estado de conexión del gabinete de un dispositivo en tiempo real.

* Área de fijación de la conexión del gabinete. Utiliza la tecla Tab para seleccionar el gabinete y ver el estado de la conexión y los detalles. * Es posible que haya un límite en los dispositivos compatibles. Para obtener más información, consulta con tu distribuidor local para confirmar.

Detección de errores de pixeles LED

LG ConnectedCare permite a los usuarios identificar y abordar de forma proactiva los defectos en las celdas y líneas de la pantalla mediante la detección de errores en los pixeles LED. Esta función permite a los usuarios comprobar fácilmente el número y la ubicación de los errores LDM de cada gabinete de exhibición, lo que facilita las medidas preventivas para un funcionamiento óptimo de la exhibición. Los usuarios también pueden establecer un programa de diagnóstico preestablecido para realizar autodiagnósticos.

Una imagen de muestra ilustra la solución LG ConnectedCare realizando la detección de errores de pixeles LED.

* LG ConnectedCare admite la detección automática y en tiempo real de errores en los pixeles de la pantalla. En caso de detectarse un error, muestra un mensaje de alerta en la pantalla de administración del dispositivo del usuario o envía un correo electrónico de notificación del problema al administrador designado. * LG ConnectedCare proporciona una función para detectar errores en los pixeles y notificarlos a los usuarios, pero la resolución de los problemas relacionados con los pixeles requiere la intervención del usuario o del integrador del sistema. ** En el tablón de anuncios del sitio web de LG Business Cloud se pueden consultar los modelos compatibles.

Panel de control de energía

El panel de control energético ayuda a los usuarios a monitorear y administrar el consumo de energía de sus pantallas de manera más eficiente. Según los datos del análisis del consumo de energía de LG ConnectedCare, ofrece información detallada sobre el consumo de energía de cada dispositivo, y su intuitivo panel de control permite a los usuarios comparar y evaluar los datos de consumo de energía diaria, semanal o mensualmente.

Una imagen de ejemplo muestra el consumo de energía diario, semanal y mensual de la señalización digital, junto con los cinco dispositivos de señalización que más energía consumieron en un solo día.

* Es posible que haya un límite en los dispositivos compatibles. Para obtener más información, consulta con tu distribuidor local para confirmar.

Los usuarios pueden comparar y analizar el consumo energético de los dispositivos del mes anterior con otros usuarios que utilizan el mismo servidor. Además, el modo de ahorro de energía permite gestionar directamente el consumo de energía ajustando el brillo de la pantalla o configurando programas de brillo. Estos ajustes de brillo permiten a los usuarios prever los cambios en el consumo de energía, lo que facilita una gestión más eficaz de la misma.

Esta imagen de ejemplo muestra en forma de gráfico el consumo energético de la señalización en uso en comparación con el mes anterior, el estado actual del modo de ahorro de energía y el ahorro de energía estimado.

Informe de análisis

Con LG ConnectedCare, los usuarios pueden personalizar los destinatarios y la frecuencia (cada dos semanas o cada mes) de la entrega con base en sus preferencias.

Una imagen de ejemplo muestra cómo los usuarios reciben un informe de análisis de señalización por correo electrónico a través de la solución LG ConnectedCare.

Informe sobre el estado de la licencia

El informe proporciona una descripción general de los problemas del dispositivo, el estado de la administración de licencias, recomendaciones para otras configuraciones y un historial de operaciones del dispositivo.

* Esta imagen es meramente ilustrativa.

Informe sobre el estado de los problemas

Con el informe de estado de incidencias, el usuario puede recibir información diversa sobre los problemas que han surgido en los dispositivos registrados durante el periodo específico seleccionado.

• Resumen del problema
• Los tres problemas más frecuentes
• Información detallada sobre los 6 problemas principales incluidos en la guía de autocomprobación (temperatura, señal baja, ventilador, registro de tiempo de actividad, tiempo de ida y vuelta, detección de infecciones)

Administración de energía

Las funciones se presentarán al usuario en un informe que detallará el consumo de energía anual y por hora, identificará los grupos que más energía consumen y enumerará los dispositivos que no tienen activado el modo de ahorro de energía. Esta descripción general integral tiene como objetivo mejorar la administración y la eficiencia de la energía en el lugar de trabajo.

Consumo de energía anual, consumo de energía por hora, consumo de energía de los 5 grupos principales

Informe y orientación sobre seguridad

Proporciona información sobre los problemas de seguridad que se han presentado en el área de trabajo. Además, ofrece orientación sobre cómo abordar los problemas de seguridad más frecuentes.

Bloqueo de aplicaciones no autorizadas 50, bloqueo de IP maliciosas 12, bloqueo de aplicaciones no autorizadas 81 %, bloqueo de IP maliciosas 19 %, total 62.

Ver más opciones
 
 