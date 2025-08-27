We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
Software LG Pro:Centric
Soluciones profesionales que redefinen la experiencia del huésped en la industria hotelera, impulsadas por la tecnología Pro:Centric de LG.
LG Pro:Centric Direct
Un sistema de gestión de contenido para hoteles que admite herramientas de edición simples y ofrece diversas soluciones.
Software LG SuperSign
LG SuperSign es una solución de software integral e indispensable para la administración integrada de la señalización digital. LG SuperSign simplifica la creación y distribución de contenido, así como el monitoreo y control centralizados, lo que ayuda a tu empresa a ahorrar tiempo y operar de manera más efectiva en múltiples ubicaciones.
LG SuperSign CMS
Una solución de software definitiva en la industria que proporciona capacidades versátiles de gestión de contenido y usabilidad mejorada.
LG SuperSign Control+
Una solución que ofrece funciones de control remoto y monitoreo optimizadas para la señalización webOS de LG.