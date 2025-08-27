About Cookies on This Site

banner de solución en las instalaciones

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Software LG Pro:Centric



Soluciones profesionales que redefinen la experiencia del huésped en la industria hotelera, impulsadas por la tecnología Pro:Centric de LG.

LG Pro:Centric Direct

Un sistema de gestión de contenido para hoteles que admite herramientas de edición simples y ofrece diversas soluciones.

Más informaciónContacto

LG Pro:Centric V

Un sistema de gestión de contenido para hoteles diseñado específicamente para infraestructura RF, que permite al hotel dar información de manera más efectiva.

Más informaciónContacto

Software LG SuperSign


LG SuperSign es una solución de software integral e indispensable para la administración integrada de la señalización digital. LG SuperSign simplifica la creación y distribución de contenido, así como el monitoreo y control centralizados, lo que ayuda a tu empresa a ahorrar tiempo y operar de manera más efectiva en múltiples ubicaciones.

LG SuperSign CMS

Una solución de software definitiva en la industria que proporciona capacidades versátiles de gestión de contenido y usabilidad mejorada.

Más informaciónContacto

LG SuperSign Control+

Una solución que ofrece funciones de control remoto y monitoreo optimizadas para la señalización webOS de LG.

Más informaciónContacto

LG SuperSign WB

Software de calibración de balance de blancos para video wall. Soporte para calibración por sensor (básica) y calibración DSLR (opcional).

Más informaciónContacto
Ver más opciones
 
 