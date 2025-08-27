LG SuperSign Control+ ofrece la capacidad de establecer horarios para controlar varios aspectos de la pantalla de señalización. Puedes ajustar brillo, luz de fondo, contraste y otras configuraciones basadas en horarios específicos. Esta flexibilidad te permite adaptar la pantalla según el entorno del usuario o requisitos específicos. El nivel de brillo de las pantallas de señalización digital es un factor importante para determinar su consumo de energía. LG SuperSign Control+ proporciona un control conveniente de múltiples dispositivos, incluyendo la programación de brillo, lo que ayuda a optimizar el consumo de energía.