Se instalan varios tipos de pantallas de señalización en el aeropuerto. Dado que las diversas pantallas en un área están conectadas al mismo servidor, pueden ser monitoreadas y controladas desde LG SuperSign Control+.

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Solución local para mayor control y eficiencia

LG SuperSign Control+ es una solución local de gestión de señalización que ofrece funciones de control remoto y monitoreo optimizadas para la señalización webOS de LG. Como solución local, requiere su propia infraestructura y red de TI, pero puede soportar la integración con hasta 3000 pantallas de señalización, lo que la hace adecuada para empresas con un gran número de dispositivos. Además, para facilitar la gestión de numerosos dispositivos, múltiples administradores pueden acceder a la solución.

Ponte en contacto con nosotros
Se instalan varios tipos de pantallas en el lobby de la empresa.

Estructura de LG SuperSign Control+

La configuración ilustra que múltiples dispositivos conectados al servidor equipado con la solución LG SuperSign Control+ se muestran a la derecha, y pueden gestionarse con una computadora a la izquierda.

Monitoreo

El monitoreo es un componente crucial al operar dispositivos de señalización, proporcionando beneficios esenciales para la gestión fluida de tus dispositivos de señalización digital. Mira cómo LG SuperSign Control+ puede monitorear dispositivos de señalización digital.

Un administrador de TI está monitoreando dispositivos mientras visualiza el panel y la pantalla de gestión de equipos de la solución LG SuperSign Control+.

Panel intuitivo

El panel intuitivo proporciona a los usuarios una visión general de la información relacionada con los dispositivos de señalización. Esto incluye un resumen del estado de los dispositivos y un historial de problemas. Mediante señales visuales como colores, los usuarios pueden comprender fácilmente el estado actual de los dispositivos conectados a la solución. Además, el panel permite a los usuarios identificar qué dispositivos presentan problemas frecuentes, facilitando la resolución rápida de fallas.

Vista en miniatura

La función de vista en miniatura muestra capturas en tiempo real del contenido que se reproduce actualmente en los dispositivos de señalización. Esto ofrece a los usuarios una vista en vivo de lo que se muestra en las pantallas. Al monitorear las miniaturas, los usuarios pueden asegurarse de que el contenido se reproduzca correctamente en la señalización que están operando.

Umbrales de advertencia/Alertas por correo electrónico

LG SuperSign Control+ permite a los usuarios establecer umbrales de advertencia personalizados basados en propósitos específicos como la temperatura u otras métricas. Estos umbrales pueden configurarse para diferentes grupos o categorías de dispositivos. Cuando un valor supera el umbral establecido, el sistema envía automáticamente una notificación por correo electrónico al observador designado, proporcionando un reporte inmediato del error. Este enfoque proactivo garantiza que los usuarios sean alertados sobre posibles problemas incluso si el dispositivo parece funcionar normalmente. Al recibir notificaciones de advertencia anticipadas, los usuarios pueden tomar medidas preventivas para abordar fallas esperadas y reducir tiempos de inactividad.

Si la temperatura de dispositivos externos supera el límite establecido, se envía automáticamente una notificación por correo electrónico a la persona responsable.

Control de dispositivos

Al operar pantallas de señalización, con frecuencia es necesario tener control sobre ellas. LG SuperSign Control+ ofrece a los usuarios la capacidad de gestionar sus dispositivos eficazmente, desde hacer ajustes simples de configuración hasta programar diferentes ajustes para diferentes horarios.

Las diversas pantallas instaladas en el lobby de la empresa muestran imágenes vívidas.

Control de múltiples dispositivos

LG SuperSign Control+ facilita el control de múltiples dispositivos simultáneamente. Cuando hay varios dispositivos que requieren cambios de configuración, puedes seleccionarlos todos a la vez y aplicar cambios por lotes. Al entrar en modo de selección, puedes elegir múltiples dispositivos y modificar sus configuraciones de manera eficiente y simplificada.

Control remoto

Con LG SuperSign Control+, tienes la capacidad de controlar remotamente las pantallas de señalización deseadas. Esta función de control remoto te permite ajustar configuraciones básicas, como el brillo, desde una ubicación central. Además, LG SuperSign Control+ mantiene un historial de cambios de configuración, permitiéndote revertir fácilmente a configuraciones anteriores en caso de errores durante los ajustes.

Configuración de programación

LG SuperSign Control+ ofrece la capacidad de establecer horarios para controlar varios aspectos de la pantalla de señalización. Puedes ajustar brillo, luz de fondo, contraste y otras configuraciones basadas en horarios específicos. Esta flexibilidad te permite adaptar la pantalla según el entorno del usuario o requisitos específicos. El nivel de brillo de las pantallas de señalización digital es un factor importante para determinar su consumo de energía. LG SuperSign Control+ proporciona un control conveniente de múltiples dispositivos, incluyendo la programación de brillo, lo que ayuda a optimizar el consumo de energía.

Con el tiempo, el brillo de la señalización se adapta a los cambios en la iluminación externa. Los usuarios tienen la opción de ajustarlo para aumentar el brillo en luz solar intensa y disminuirlo en condiciones más oscuras.

Gestión

Las herramientas de gestión pueden ser útiles al administrar un gran número de dispositivos. LG SuperSign Control+ proporciona otros tipos de gestión necesarios para operar pantallas, como gestión de cuentas y gestión de historial, además de la gestión de dispositivos.

Dos administradores están gestionando dispositivos usando LG SuperSign Control+ en computadoras personales.

Administración de dispositivos

LG SuperSign Control+ proporciona una gestión eficiente de dispositivos al permitirte categorizar y agrupar dispositivos según su propósito. Esta función es particularmente útil cuando se trata de un gran número de dispositivos. Puedes ver fácilmente el estado de tus dispositivos a través de la vista de lista, que muestra información esencial como números de serie, nombres del modelo y direcciones IP.

Gestión de cuentas

LG SuperSign Control+ tiene la capacidad de integrar y gestionar hasta 3000 dispositivos. Considerando el desafío de gestionar un gran número de dispositivos, es conveniente asignar diferentes permisos a distintos administradores. Esto permite una gestión de dispositivos más eficiente y segura al distribuir responsabilidades entre múltiples personas autorizadas.

Gestión de historial

LG SuperSign Control+ lleva un registro del historial de problemas y configuraciones de dispositivos, facilitando una gestión integral de dispositivos. El registro del historial de problemas permite respuestas proactivas a problemas recurrentes en dispositivos específicos. Además, cada vez que se realizan cambios en la configuración del dispositivo, el sistema los registra, proporcionando una referencia valiosa. Esto significa que incluso si se aplican configuraciones incorrectas, pueden restaurarse fácilmente consultando el registro del historial, garantizando una gestión fluida y minimizando errores potenciales.

Si un dispositivo encuentra un error, un usuario puede revisar su historial de problemas.

