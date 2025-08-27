We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Versatilidad
El uso de webOS Signage permite configurar de forma flexible el tamaño del contenido interno o de las pantallas externas de acuerdo con las necesidades del usuario. El grado de flexibilidad en la disposición de las pantallas depende con frecuencia de la ubicación o la finalidad de los productos de señalización. El uso eficaz de la señalización basada en webOS responde a estos requisitos.
Composición de múltiples pantallas
Para satisfacer las diversas necesidades del mercado, debe poder ofrecer varias configuraciones de pantalla. webOS Signage permite diferenciar las áreas de visualización, lo que permite diversas disposiciones del contenido, y ofrece varias fuentes de entrada de contenido para mayor conveniencia del usuario.
Pantalla múltiple con PBP/PIP
La función PBP (Picture-By-Picture) muestra varias pantallas en una sola pantalla, mientras que la función PIP (Picture-In-Picture) permite reproducir la pantalla principal y la pantalla secundaria al mismo tiempo con varias disposiciones. Esto ofrece una gran flexibilidad a la hora de asignar espacio para cada fuente de contenido.
Etiquetas multivideo
Las etiquetas multivideo permiten la transmisión simultánea de múltiples entradas, como archivos multimedia locales, streaming de URL, entradas externas y streaming de video en vivo. Esta función sirve para mostrar la amplia gama de atributos de video que se pueden mostrar.
* La disponibilidad de la función de etiquetas multivideo puede variar según el modelo.
Facilidad de uso
La señalización digital con frecuencia se distribuye en grandes cantidades, lo que requiere configuraciones repetitivas y que requieren mucho tiempo. webOS Signage brinda varias comodidades al usuario para reducir este inconveniente.
Disposición personalizable de la pantalla
webOS Signage ofrece escalabilidad mediante tamaños de pantalla personalizables (por ej., 2×2, 4×6), lo que permite instalaciones personalizadas para fines específicos, con la flexibilidad añadida de las pantallas giratorias. Además, proporciona ajustes configurados previamente a medida para diferentes mercados verticales, como centros comerciales, QSR (restaurantes de servicio rápido), transporte, educación, etc., cada uno con su propio modo de configuración preestablecida. Esta función simplifica la configuración inicial y permite configuraciones versátiles de video para cada mercado vertical.
Configuración inicial simplificada
El menú “INICIO RÁPIDO” contiene todos los valores de configuración inicial en una sola página, lo que te permite acceder de forma centralizada a cada elemento, como el idioma, la rotación y la fuente de entrada. También puedes pasar fácilmente a otros ajustes detallados haciendo clic en el botón inferior. Con todas las funciones relacionadas con la señalización indexadas en la “CONFIGURACIÓN FÁCIL”, puedes buscar y configurar los menús que utilizas con más frecuencia. Incluso si eres principiante, cada menú incluye descripciones detalladas para que sea más fácil de usar. Configurar y obtener aplicaciones asociadas es fácil.
Administración de dispositivos
El registro de dispositivos webOS en la plataforma en la nube de LG, conocida como LG Business Cloud, hace que la administración sea muy sencilla. Dentro de LG Business Cloud, es posible personalizar ajustes específicos, como el modo DPM y las configuraciones del servidor para la señalización, y aplicarlos de manera uniforme.
* Es posible que sea necesario actualizar el firmware para registrar dispositivos webOS en LG Business Cloud.
Confiabilidad
La confiabilidad es fundamental cuando se trata de utilizar productos de señalización. Cuando se utiliza con fines comerciales, no solo es importante la durabilidad del hardware para garantizar tiempos de reproducción más largos en comparación con las pantallas normales, sino también la confiabilidad de la reproducción del contenido, ya que no debe interrumpirse. webOS Signage ofrece diversas funciones para mejorar la confiabilidad desde la instalación hasta el uso real.
SoC de alto rendimiento
Con un sistema en chip (SoC) de alto rendimiento, puede ejecutar varias tareas a la vez y reproducir contenido sin interrupciones.
Reproducción constante de contenido
En la señalización comercial, el contenido puede dejar de reproducirse repentinamente debido a problemas de red inesperados. Para reducir las interrupciones provocadas por las conmutaciones por error, se puede habilitar la reproducción automática de contenido alternativo.
Precisión de la instalación
Si los productos de señalización se instalan inicialmente en un ángulo incorrecto, el contenido mostrado también se reproducirá en un ángulo incorrecto en el futuro. Para evitar este tipo de errores durante la instalación, los productos webOS Signage cuentan con una herramienta de autonivelación que verifica los niveles horizontal y vertical durante la instalación, minimizando así la posibilidad de errores.
* La disponibilidad de la función de nivelación puede variar según el modelo.
Compatibilidad
Los productos de señalización se utilizan tanto de forma independiente como en combinación con otras soluciones o equipos. webOS Signage ofrece una alta compatibilidad, lo que permite la integración con diversos equipos y soluciones.
Compatibilidad con hardware
webOS Signage ofrece la posibilidad de duplicar la pantalla mediante la función Miracast. Esto permite reproducir contenido duplicando dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas en webOS Signage. Facilita el uso de pantallas compartidas en salas de reuniones donde hay productos de señalización instalados.
Compatibilidad con soluciones
webOS Signage es compatible tanto con soluciones desarrolladas por LG, como LG Business Cloud, como con soluciones profesionales de control audiovisual, como CISCO y Crestron Connected.
Compatibilidad con lenguajes de programación
webOS Signage facilita el desarrollo de aplicaciones utilizadas dentro de webOS Signage al ser compatible con lenguajes de programación como HTML, JavaScript y CSS. Además, el motor web LTS (soporte a largo plazo) proporciona las condiciones de desarrollo más recientes.
Seguridad
Cuando la señalización digital está expuesta a ataques externos de piratería, pueden producirse casos de reproducción involuntaria de contenidos. Desde una perspectiva comercial, este tipo de incidentes pueden tener un impacto significativo en la imagen de la empresa. LG Shield toma diversas medidas de seguridad para mitigar los riesgos asociados con los ataques externos de piratería.
Sistema de defensa de cinco niveles
LG Shield es más que medidas de seguridad a nivel del sistema operativo (SO). Emplea un sistema de defensa de cinco niveles, que abarca el servidor, la aplicación, el sistema operativo, el sistema (núcleo) y el hardware. Cada capa funciona de forma independiente para proporcionar una amplia protección contra diversas amenazas.
Monitoreo en tiempo real
La detección de problemas de seguridad en tiempo real permite responder y tomar decisiones con rapidez cuando surgen comportamientos problemáticos. Se logra mejorar la seguridad mediante tecnologías que proporcionan protección en tiempo real y funciones que registran cualquier situación problemática, reforzando así las medidas de seguridad generales.
* Todas las funciones de monitoreo en tiempo real están desactivadas de forma predeterminada y solo pueden activarse según las preferencias del usuario.
Sistema de detección y prevención de intrusiones (IDPS)
Sirve como un mecanismo de defensa robusto, dedicado a garantizar la seguridad de las redes y los sistemas a través de un monitoreo continuo y en tiempo real.
Registro seguro de auditorías
Desempeña un papel fundamental en la protección de redes y sistemas frente a las amenazas de seguridad. Este sistema combina el monitoreo en tiempo real con medidas proactivas para garantizar mecanismos de defensa robustos contra el acceso no autorizado y las actividades maliciosas.
Sistema de administración de amenazas de seguridad
Con LG ConnectedCare, cuando se detectan factores de riesgo, la información se transmite al servidor y se envían al dispositivo comandos de defensa y respuesta en tiempo real.
* Para utilizar LG ConnectedCare, se requiere una suscripción de pago independiente.
División de zonas de seguridad
Una forma sencilla pero eficaz de mejorar la seguridad es establecer zonas de seguridad independientes. Este método refuerza la seguridad en tres de las cinco capas: SO, sistema y hardware.
Protección mejorada del núcleo (EKP)
El núcleo es fundamental para la seguridad de los dispositivos y la protección de los datos. Para defenderse contra ataques que intentan filtrar datos críticos o controlar el dispositivo de forma remota, los componentes clave se separan en zonas seguras independientes y se refuerzan aún más mediante el monitoreo en tiempo real.
Entorno de ejecución confiable (TEE)
Separa un área segura en el dispositivo para asegurar que las operaciones relacionadas con la seguridad, como el procesamiento de autenticación y cifrado, se realicen en un entorno seguro, reduciendo el riesgo de piratería.
Certificación de seguridad
webOS demuestra un alto nivel de seguridad a través de certificaciones externas relacionadas con la seguridad. Además, sus estrictos procesos de desarrollo interno aseguran aún más que la seguridad se integre en cada etapa, proporcionando una experiencia de usuario segura y confiable.
CC EAL2
Basado en la plataforma webOS 6.0, ha obtenido la certificación Common Criteria (ISO/IEC 15408) EAL2.
LG-SDL
LG ha establecido un proceso interno de desarrollo de software (LG-SDL: Secure Development Lifecycle) para desarrollar software seguro para todos los productos de LG Electronics.
Una vida mejor para todos
webOS Signage es una pantalla de bajo consumo equipada con una avanzada función de reducción del consumo energético. Algunos productos webOS han recibido certificaciones de Carbon Trust y EPEAT.
Gestión eficiente de la energía
El brillo de la pantalla de los productos webOS se ajusta automáticamente según las condiciones de luz ambiental, lo que garantiza una gestión optimizada de la energía. En entornos con poca luz, el brillo disminuye gracias al sensor de brillo automático. Esta función integrada mejora la gestión de la energía al adaptar dinámicamente el brillo de la pantalla de señalización a los niveles de luz externos.
Certificaciones medioambientales
Desde 2022, algunos productos webOS han obtenido la certificación “CO2 medido” de Carbon Trust y están trabajando para conseguir la certificación aún más exigente “Reducción de CO2”. En línea con este compromiso, algunos dispositivos de señalización webOS han obtenido la certificación bronce de EPEAT, que reconoce la reducción del impacto medioambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde su fabricación hasta su eliminación al final de su vida útil.
* El ámbito de la certificación puede variar en función del producto.