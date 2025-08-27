Las etiquetas multivideo permiten la transmisión simultánea de múltiples entradas, como archivos multimedia locales, streaming de URL, entradas externas y streaming de video en vivo. Esta función sirve para mostrar la amplia gama de atributos de video que se pueden mostrar. Las etiquetas multivideo permiten la transmisión simultánea de múltiples entradas, como archivos multimedia locales, streaming de URL, entradas externas y streaming de video en vivo. Esta función sirve para mostrar la amplia gama de atributos de video que se pueden mostrar. Esta función sirve para mostrar la amplia gama de atributos de video que se pueden mostrar.



* La disponibilidad de la función de etiquetas multivideo puede variar según el modelo.