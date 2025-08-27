About Cookies on This Site

Un empleado de una tienda minorista con chaleco y casco señala una pantalla digital en la que aparece una mujer con el texto “Empleada del año”. Otra persona, con una carpeta en la mano, observa la pantalla en un moderno espacio comercial con estantes de ropa y bolsas.

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Solución LG SignageCare



El intercambio de información mediante pantallas digitales está en constante crecimiento. Por ello, ahora es más importante que nunca que tu empresa se asocie con expertos capaces de proporcionar respuestas rápidas, profesionales y confiables a diversos problemas, con el fin de minimizar las molestias y mejorar la gestión a largo plazo de tus pantallas digitales.

*La información sobre la “Solución LG Signage Care” está sujeta a cambios sin previo aviso. Los términos y condiciones pueden variar según el país. Para obtener información específica, ponte en contacto con el departamento de ventas de LG local.

LG ExtendedCare

Servicio de garantía ampliada para proporcionar una garantía más larga y servicio de mantenimiento de hardware.

Más información

TCS

TCS te ofrece mantenimiento de rutina, cuidado preventivo y servicio cuando lo necesites.

Más información
