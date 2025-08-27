About Cookies on This Site

Un viajero se encuentra en la sala de espera de un aeropuerto, revisando su teléfono mientras mira el panel digital que muestra los horarios de salida de los vuelos. La escena destaca el uso moderno y eficiente de la señalización para proporcionar información actualizada en tiempo real.

* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.

Te prometemos una gran tranquilidad

Por supuesto, existen muchos planes de servicio de diferentes marcas entre los que elegir, pero estamos seguros de que LG ExtendedCare es el que realmente entiende tus necesidades y hace tu vida más fácil.

Ponte en contacto con nosotros

El valor verdadero de LG comienza después de la compra

Mayor garantía
Te brinda alivio

A medida que las pantallas digitales evolucionan, los precios también aumentan. La garantía ampliada de LG te ayuda a mantener tus activos más importantes en las mejores condiciones.

Problemas resueltos
lo más rápido posible

Nuestro equipo de servicio técnico de LG se pondrá en contacto contigo en el siguiente día hábil*, dependiendo de la cobertura que selecciones, minimizando así el tiempo de inactividad y restableciendo rápidamente el funcionamiento normal.

Déjalo en manos de
nuestros expertos

Técnicos de servicio autorizados y experimentados de LG se encargarán de todos los detalles, desde la reparación hasta la reinstalación.

* El siguiente día hábil (Next Business Day, NBD) puede variar de un país a otro. * Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. * Consulta con tu distribuidor local de LG para obtener información sobre LG ExtendedCare.

LG ExtendedCare
Ofrece servicios exclusivos para tu negocio

Infografía que muestra las características de LG ExtendedCare: piezas certificadas, técnicos autorizados, envío sin complicaciones, precios competitivos, cambio al siguiente día hábil y planes de varios años. Acompañado de una imagen de una sala de control con pantallas avanzadas de visualización de datos.

* Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. Pregunta a tu distribuidor local de LG por LG ExtendedCare.

Planes que se adaptan a tus necesidades

Cuadro comparativo de los planes de servicio de LG: “Servicio premium con cambio rápido”, “Servicio de cambio rápido” y “Servicio de garantía ampliada”. Entre las características más destacadas se incluyen técnicos autorizados por LG, cambio rápido NBD para reducir el tiempo de inactividad y protección ampliada de hasta 5 años para piezas y mano de obra. Una cronología ilustra las opciones de ampliación de la garantía más allá de los 3 años estándar.

* La información anterior se basa en normas generales. Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. * NBD: Siguiente día hábil * Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. Consulta con tu representante de ventas de LG local para obtener información detallada sobre la gama de servicios.

Ver más opciones
 
 