* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
Te prometemos una gran tranquilidad
Por supuesto, existen muchos planes de servicio de diferentes marcas entre los que elegir, pero estamos seguros de que LG ExtendedCare es el que realmente entiende tus necesidades y hace tu vida más fácil.
El valor verdadero de LG comienza después de la compra
Mayor garantía
Te brinda alivio
A medida que las pantallas digitales evolucionan, los precios también aumentan. La garantía ampliada de LG te ayuda a mantener tus activos más importantes en las mejores condiciones.
Problemas resueltos
lo más rápido posible
Nuestro equipo de servicio técnico de LG se pondrá en contacto contigo en el siguiente día hábil*, dependiendo de la cobertura que selecciones, minimizando así el tiempo de inactividad y restableciendo rápidamente el funcionamiento normal.
* El siguiente día hábil (Next Business Day, NBD) puede variar de un país a otro. * Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. * Consulta con tu distribuidor local de LG para obtener información sobre LG ExtendedCare.
LG ExtendedCare
Ofrece servicios exclusivos para tu negocio
* Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. Pregunta a tu distribuidor local de LG por LG ExtendedCare.
Planes que se adaptan a tus necesidades
* La información anterior se basa en normas generales. Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. * NBD: Siguiente día hábil * Ten en cuenta que los términos y condiciones pueden variar de un país a otro. Consulta con tu representante de ventas de LG local para obtener información detallada sobre la gama de servicios.